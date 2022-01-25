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Нетипово сильний снігопад паралізував столицю Греції. Порушено роботу транспорту: фото

Автор: Євгенія Тугушева

За прогнозами синоптиків, похолодання в Афінах триватиме до середи

24 січня 2022 року грецьку столицю накрила снігова буря під назвою "Ельпіда", порушивши повітряний рух та зупинивши транспорт, повідомляє Reuters.

Через негоду в країні вівторок, 25 січня, у місті оголосили вихідним днем.

Сильні снігопади в Афінах трапляються рідко, але вже другий рік місто накривають снігові бурі.

Вночі рятувальники намагалися звільнити сотні водіїв, машини яких годинами стояли на дорогах в Афінах.

Залізничне та автобусне сполучення в столиці було припинено. Представники органів охорони здоров'я заявили, що установи для вакцинації від COVID-19 у районах Афін та на сусідньому острові Евія були закриті.

Державні служби, школи та магазини та банки у цих двох районах та на багатьох грецьких островах, включаючи Кріт, також будуть закриті у вівторок, оскільки очікується, що похолодання триватиме до середи.

Фото: Снігопад в Афінах (Getty Images)

Грецький перевізник Aegean Airlines (AGNr.AT) скасував у понеділок усі рейси, крім п'яти, і заявив, що очікує на порушення розкладу у вівторок і, можливо, в середу.

Влада Греції просить жителів обмежити свої пересування, а власників автомобілів — використовувати ланцюги для коліс.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в аеропорту Стамбула через сильний снігопад скасували всі рейси.

Також сильним снігом накрило курортні грецькі острови.

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ГреціяАфиныСнігопад