"Немає негативних відгуків": названі найпопулярніші курорти Єгипту

Під час другої хвилі коронавіруса в світі Єгипет залишається однією з небагатьох безпечних країн, в яких доступний відпочинок для українських туристів. Єгипетська влада сподівається на зимовий курортний сезон, який принесе "оздоровлення" економіки країни.

За словами міністра туризму та стародавностей Єгипту Халеда Аль-Анані, з липня цього року Шарм-ель-Шейх і Хургада прийняли близько 430 000 туристів.

«Зараз ми вступаємо в зимовий сезон, і це можливість повернути Єгипту його роль першопрохідника в туристичному секторі», - сказав чиновник.

Також офіційні особи назвали найпопулярніші курорти, які обирали іноземні туристи в осінньому сезоні, з моменту відкриття готелів у вересні.

Фото: В Єгипті сподіваються на зимовий туристичний сезон (pixabay.com)

На яких курортах чекають гостей

За нещодавньою інформацією від єгипетської влади, в листопаді більшість туристів на морських курортах Єгипту були з України – до 90% від загального туристичного потоку. Більшу частину європейських туристів Єгипет втратив через локдауни в тих країнах.

У міністерстві туризму і старожитностей Єгипту вивчили, куди найчастіше вирушали на відпочинок іноземні туристи. Як і очікувалося, найбільш привабливий відпочинок у цій країні біля моря.

«У нас є туристи, які їдуть прямо в Каїр, а інші - в Олександрію, Луксор і Асуан. Але велика частина їдуть прямо в Шарм-ель-Шейх і Хургаду», - повідомив Халед Аль-Анані.

За його інформацією, якщо порівняти листопад 2020 року з листопадом 2019 року в Шарм-ель-Шейху і Хургаді, то виявляється, що готелі обслуговують лише 10 відсотків туристів.

«Але ми працюємо, і у нас немає негативних відгуків від наших туристів чи навіть країн, які відправляють туристів в Єгипет», - додав він.

В Єгипті чиновники весь рік працювали над боротьбою з COVID-19. Економіка Єгипту в значній мірі залежить від багатого туристичного сектора, без нього економіка країни "задихається".

В 2019 році Єгипет відвідали 13,6 мільйона чоловік, а в цьому році їх число мало зрости до 15 мільйонів. Через пандемію економіка країни недоотримує по 1 млрд доларів в місяць.

Фото: Каїр - одне з туристичних місць Єгипту (pixabay.com)

Відкриваються нові готелі

Сертифікати гігієнічної безпеки і дозвіл на прийом туристів під час пандемії в Єгипті продовжують видавати готелям і круїзним суднам. Останнім часом до списку відкритих додалися ще 20 готелів в Південному Синаї, де розташований найпопулярніший морський курорт Шарм-ель-Шейх.

Як повідомили у Міністерстві туризму Єгипту, загальна кількість готелів, яким дозволено працювати у цьому туристичному сезоні, зараз складає вже 687. Кількість круїзних суден на річці Ніл збільшилася до 43. Сертифікати безпеки отримали 28 нових круїзних лайнерів в Каїрі, Асуані і Луксорі минулого тижня.

Фото: Екскурсії по річці Ніл (pixabay.com)

Куди їдуть українці

Українці в цьому сезоні вибирали три курорти: Шарм-ель-Шейх, Хургаду і Марса-Алам, зазначає в коментарі РБК-Україна менеджер з туризму компанії "Подорож у мрії" Олеся Маніна.

"Серед наших туристів найбільшим попитом користуються курорти Шарм-ель-Шейх, Хургада та її околиці, а також курорт Марса-Алам. В останній літають чартерні рейси з 3 жовтня, цей курорт дуже люблять європейські туристи. Тут найкращі коралові рифи і хороший сервіс. В інші міста Єгипту туристи воліють їздити на екскурсії", - каже про вибір курортів фахівець.

За її даними, в Шарм-ель-Шейху туристи переважно обирають морські прогулянки і поїздки в пустелю. З Хургади і Марса-Алам туристи частіше їздять в Луксор і Асуан.

"Але з Марса-Алам ближче і зручніше. Поїздки з метою дайвінгу та снорклінга також дуже популярні", - додає вона.

До речі, через очікуваний локдаун українці стали сумніватися з приводу планування новорічних канікул в Єгипті.

"Більшість туристів чекають і не бронюють далекі дати. Наприклад, Новий рік, яким багато хто цікавиться, але хочуть бронювати, коли уряд внесе ясність стосовно локдауна. Бронюють зараз тури в основному на найближчі дати", - відзначає тенденцію експерт.

Фото: Підводний світ Червоного моря (pixabay.com)

Вона радить бронювати тури, але бути готовим до того, що в разі карантинных обмежень дати відпочинку доведеться перенести, або заморозити кошти на певний на якийсь час - як це вже було в березні цього року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зміниться для туристів з новими карантинними правилами в Єгипті.

Також ми порівнювали ціни і сервіс преміум-готелях Туреччини та Єгипту.