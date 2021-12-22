Незважаючи на загрозу COVID. Туристи продовжують масово їхати на відпочинок у Дубай

Число інфікованих в ОАЕ знову зростає

Дубай – діловий та туристичний центр Близького Сходу та не може дозволити собі нову ізоляцію. Його економіка, основи якої суттєво похитнулися через обмеження, пов'язані з коронавірусом, значною мірою залежить від індустрії туризму.

Згідно з офіційними даними країни, у 2020 році популярний мегаполіс прийняв 5,5 мільйона відвідувачів, незважаючи на глобальний локдаун, а цього року до кінця жовтня їх відвідало 4,88 мільйона людей.

Проте, кількість інфікованих в ОАЕ знову зростає. У середу було зареєстровано 665 нових випадків зараження, але туристи, як і раніше, насолоджуються його розкішними готелями та нічним життям.

Попри пандемію COVID-19 та обмеження багатьох країн на в'їзд, а також скасування проведення святкових заходів, багато туристів продовжують масово з'їжджатися у країну, пише Swissinfo.ch.



Туристка Лівія Фехо з Бразилії прилетіла до Дубаї, щоб відвідати один із популярних туристичних центрів “Експо-2020” та відкриті локації для мандрівників у період свят. Вона зробила кілька фотографій та селфі на згадку на головній площі всесвітнього ярмарку та милувалася святково прикрашеною різдвяною ялинкою.

Для видання вона розповіла, чи боїться заразитися через поширення у Дубаї новим штамом. За словами Фехо, хвилювання є: “Так, небагато, але мені провели бустерну вакцинацію, і я постійно використовую маску. Думаю, зі мною все буде гаразд”, — сказала вона.



"Незалежно від того, наскільки великий ризик, я можу просто вжити запобіжних заходів і насолоджуватися Дубаєм", — розповідає виданню Іветт Дбедеві, ще одна туристка з Чехії.

Які правила в'їду в Дубай для українців сьогодні



З 31 липня 2021 року Україна внесена до країн "зеленого" списку - карантин після прибуття в емірат Абу-Дабі з України не вимагається.

Для підтвердження в ОАЕ зробленої в Україні вакцинації потрібна попередня (до вильоту) реєстрація на сайті.

На цьому ж сайті розміщено перелік визнаних в ОАЕ вакцин:

1. Sinopharm vaccine;

2. Pfizer-BioNTech vaccine;

3. Oxford-Astrazeneca vaccine;

4. Johnson & Johnson vaccine;

5. Moderna vaccine;

6. Sputnik V vaccine.



Абу-Дабі необхідний заповнений англійською мовою і обов'язково роздрукований Сертифікат (PCR)-swab test, що підтверджує негативні результати тесту. Сертифікат має бути виданий не більше ніж за 48 годин до прибуття до Абу-Даби та наданий лише акредитованими медичними установами. В аеропортах ОАЕ кожному пасажиру роблять додатковий безкоштовний ПЛР-тест.



Крім того, існує вимога щодо наявності полісу міжнародного медичного страхування, який покриває лікування COVID-19 та перебування в умовах ізоляції за кордоном.

Нагадаємо, раніше ми писали, глядачі з усього світу зможуть спостерігати фантастичне шоу у прямому ефірі в Дубаї новорічної ночі на хмарочосі Бурдж-Халіфа.

Також ми писали, які країни приймають українських туристів.