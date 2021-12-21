Без ярмарку та феєрверків. В яких популярних містах відмовляються від святкувань через COVID

У Мюнхені не буде святкового ярмарку, а у Парижі відмовляються від масових гулянь

У зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон" багато країн скасовує новорічні заходи, а Всесвітня організація охорони здоров'я закликала скасувати свої поїздки та плани у свята.

"Скасована подія краща за скасоване життя. Нам необхідно ухвалити "важкі рішення", — підкреслив глава ВООЗ Тедрос Гебрейєсус.

Нещодавно міська влада Парижа скасувала всі традиційні новорічні заходи на Єлисейських полях.

"Феєрверк не відбудеться, і, на жаль, не буде жодних ді-джеїв", — повідомили у мерії.

В останні тижні в Британії стрімко зростає захворюваність на коронавірус. Королева Великої Британії Єлизавета II порушить багаторічну традицію. Вона проведе Різдво не в Сандрінгемському палаці, розташованому в Норфолку. Замість традиційної поїздки члени королівської родини під час свят приїдуть до королеви до Віндзорського замку.

У Мюнхені мер міста Дітер Райтер заявив про скасування проведення різдвяних ярмарків.

Фото: Мюнхен, Німеччина (unsplash.com/daniel-sessler)

"Драматична ситуація в наших лікарнях та кількість випадків інфікування, що експоненційно зростає, не залишають мені іншого вибору: на жаль, різдвяний ярмарок у Мюнхені не може відбутися цього року", — заявив мер міста.

В Україні для тих вірян, які святкують Різдво 7 січня, а не 25 грудня, можуть скасувати пост на Новий рік. Втім, остаточного рішення з цього приводу ще не ухвалено.

Тим часом у Києві вже засвітили святкові вогні на головній ялинці країни. Столична влада закликає всіх організаторів та учасників святкових масових заходів дотримуватися протиепідемічних та санітарних норм.

Нагадаємо, раніше ми писали про правила роботи новорічних локацій у Києві.