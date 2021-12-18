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"Напередодні чудес". Головний хмарочос Дубая анонсував маштабне новорічне шоу

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Субота 18 грудня 2021 12:08
"Напередодні чудес". Головний хмарочос Дубая анонсував маштабне новорічне шоу Фото: Бурдж-Халіфа у Дубаї (unsplash.com/anthony-espinosa)
Автор: Євгенія Тугушева

Глядачі з усього світу зможуть спостерігати шоу у прямому ефірі

У Дубаї в новорічну ніч покажуть нове фантастичне шоу на хмарочосі Бурдж-Халіфа, пише Khaleejtimes.com.

Нове шоу "Напередодні чудес" (Eve of Wonder) організовує компанія Emaar. Глядачам покажуть не лише святкові салюти, а й лазерну світло-музичну виставу, а також новий танець Дубайського фонтану.

Глядачі з усього світу зможуть спостерігати за новорічною виставою у прямому ефірі на сайті mydubainewyear.com.

31 грудня в районі Downtown усі охочі спостерігати новорічне шоу наживо можуть зареєструватися в мобільному додатку U by Emaar та отримати індивідуальні QR-коди для проходу до центру Дубая.

&quot;Напередодні чудес&quot;. Головний хмарочос Дубая анонсував маштабне новорічне шоу

Фото: Новорічний салют на хмарочосі "Бурдж-Халіфа" у Дубаї (unsplash.com/anthony-josef-ivan-jimenea)

"Бурдж-Халіфа" ("Дубайська вежа") — хмарочос висотою 828 метрів у Дубаї (ОАЕ), найвища і багатоповерхова будівля, єдиний 828-метровий і 163-поверховий хмарочос у світі. Форма будівлі нагадує сталагміт. Урочиста церемонія відкриття відбулася 4 січня 2010 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі ідеї для зустрічі Нового року в Дубаї.

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