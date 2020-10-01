Передумали летіти, тур подорожчав: як туристу змінити умови путівки

Нинішній туристичний сезон став найбільш непередбачуваним за останні десятиліття як для туристів, так і для туроператорів. Під час карантину з турами може статися низка несподіванок: то умови подорожі можуть в останній момент змінитися, то відпочинок може взагалі не відбутися через закриті кордони або раптове скасування рейсу.

Трапляється також, що туристи й самі вже передумали летіти під час пандемії через побоювання і високі ризики заразитися COVID-19 в тій чи іншій країні.

Ми зібрали найпоширеніші непередбачувані ситуації при купівлі турів. Розбираємося, як туристу краще вчинити в таких обставинах, і що пропонують туроператори, якщо виникають подібні ситуації.

Фото: Умови подорожі можуть в останній момент змінитися (РБК-Україна)

Як використовувати "завислі" євротури

Більшість турів до країн ЄС, які були заброньовані заздалегідь, навряд чи відбудуться найближчим часом через те, що кордони Європи поки закриті для українських туристів. В'їжджати туди можна хіба що тим, хто має дозвіл на проживання, навчається або працює в якійсь із європейських країн.

Туркомпанії пропонують своїм клієнтам різні способи рішення питання, коли тур до Європи був придбаний заздалегідь, а кордони все ще закриті. Так, гроші за тури часто "зависають" у компаній-партнерів, кажуть у туристичній компанії "KrainaUA".

"Гроші "зависли" у авіакомпаній, готелів та у зарубіжних партнерів. Ці гроші нам не можуть або не хочуть перевести, посилаючись на форс-мажор", - пояснюють в компанії.

Клієнтам пропонують дві опціі: залишити все, як є, і дочекатися відкриття кордонів, щоб полетіти в заздалегідь оплачений тур. Або ж на половину вартості європейського туру вибрати подорожі по Україні. При цьому можна буде покрити тільки 50% вартості туру в Україні, а решту доведеться оплатити готівкою або карткою. Так "конвертувати" завислі гроші можна до 15 грудня 2020 року.

Як перебронювати тур на інші дати

У зв'язку з пандемією коронавіруса туроператор "Anex Tour" вніс зміни в умови бронювання і подальшу роботу з клієнтами, коментують РБК-Україна в прес-службі туроператора.

Компанія пропонує кілька варіантів вирішення питання: перенесення туру на інші дати, бронювання нового туру зі збереженням попередньо внесених коштів, створення депозиту із збереженням внесених коштів для подальшого бронювання.

"Можна перебронювати заявки зі збереженням всіх параметрів туру без зміни вартості (у заявці незмінними залишаються дані: туристи, курорт, готель, тип номера кількість ночей і т. д.) на зручну для туристів дату. Можливо і перебронювання на інший напрямок у межах вартості заброньованого туру, коли польотна програма відновиться", - зазначають у прес-службі "Anex Tour".

Якщо турист вибрав тур іншого напряму дорожче, ніж попередньо заброньований, то доплату проводитимуть по курсу на день оплати. У випадку, якщо турист купив тур дешевше, то можна збільшити кількість ночей туру або вибрати додаткові послуги.

Фото: Можна перебронювати заявки зі збереженням всіх параметрів туру без зміни вартості (booking.com)

А якщо ви передумали летіти?

Відповідно до статті 20 Закону України "Про Туризм", якщо під час виконання договору на туристичне обслуговування туроператор не в змозі надати значну частину туристичного продукту, він зобов'язаний запропонувати туристу альтернативні послуги, пояснює в коментарі РБК-Україна Олексій Бурчевський, глава авіаційного сектору юридичної фірми Kinstellar.

"Це ми і спостерігаємо, коли туроператори пропонують туристам використовувати кошти на альтернативних напрямках. Однак закон уточнює, що у разі відмови туриста від запропонованих альтернативних послуг, туроператор зобов'язаний компенсувати вартість послуг, які не були надані туристу", - додає він.

За словами Бурчевського, якщо турист сам відмовляється від подорожі (наприклад, боячись заразитися коронавірусом або потрапити під карантин), туроператор також зобов'язаний повернути гроші, але має право відняти з них документально підтвердженние витрати, понесені туроператором. Наприклад, внесену передоплату за готель або чартерний переліт.

"Туристу, якого поінформували про скасування туру, слід письмово повідомити туроператора і турагента, через якого купувався тур, що він відмовляється від альтернативних варіантів подорожі та бажає повернути гроші. У випадку відмови туроператора від повернення грошей, можна звернутися до Дежспоживслужби та/або скласти позовну заяву в суд. Зазвичай, після таких звернень туроператору дешевше повернути гроші, ніж вплутуватися в судовий розгляд", - говорить експерт.

Фото: У разі скасування туру туристу слід письмово повідомити туроператора, що він бажає повернути гроші (РБК-Україна)

Якщо турист ще не вирішив, коли їхати у відпустку

У випадках, якщо турист все ще не визначився з датами вильоту, то можна відкласти вирішення цього питання і вибрати дату туру пізніше, коли польотна програма відновиться. Сплачена сума буде врахована у якості авансового платежу для цієї заявки, відзначають в "Anex Tour".

Що стосується Європи, куди в'їзд для наших туристів поки закритий, то в компанії пропонують перебронювання однієї заявки на іншу зі зміною прізвища. Можна перебронювати заявку без зміни вартості (в заявці можлива заміна прізвища туриста, курорт, готель, тип номера кількість ночей і т. д.) на зручні для туриста дату і напрям. Також можна перебронювати заявки на інший час із збереженням всіх параметрів туру без зміни вартості на 2021 рік або взагалі анулювати тур.

"Умови переносу та скасування заброньованих турів визначаються індивідуально по кожній заявці. Сьогодні майже всі дані питання вирішені", - додають у компанії.

Фото: Через овербукінг готель може виявитися зайнятий (pixabay.com)

Що робити, якщо готель виявився зайнятий

Останнім часом часто траплялися зміни в турах через готелі, коментують РБК-Україна в компанії "Tez Tour".

"Була складна ситуація в Туреччині на початку сезону з приводу розміщення – люди бронювали готелі, які давали інформацію про відкриття. А після приїзду виявлялося, що готель не відкрився. Тому туристів переселяли в інший готель подібної категорії. Точно так само при відкритому продажу номерів трапляється овербукінг – наприклад, у готелі 100 номерів, а туристів приїхало на 103 номери", - розповідає Олександр Новіковський, заступник генерального директора "Tez Tour".

Замість одного п'ятизіркового готелю туристу повинен бути наданий інший п'ятизірковий готель, але вони можуть між собою можуть відрізнятися.

На практиці туроператори зазвичай розміщують туриста в готелі такої самої або більш високої цінової категорії, щоб піти на зустріч клієнту, зауважує у коментарі РБК-Україна Андрій Демура, директор туристичної компанії "Аполло-тур".

"Ті компанії, які пропонують тури в ті самі готелі істотно дешевше, як правило, не несуть потім відповідальності. Там не тільки "плюшок" туристам не буде, але й у випадку проблеми можуть просто відключити телефон і не відповідати на дзвінки", - застерігає він.

У разі зміни умов туру, деякі туроператори пропонують туристам "бонуси" до відпочинку. Наприклад, замість стандартного номера з краєвидом на сад в "Аполло-тур" можуть поселити в покращений номер з краєвидом на море. Також - надати знижку на наступну поїздку або за ціною сніданків запропонують сніданки і вечері, або спа-процедуру в готелі.

Фото: Туроператор може поселити в покращений номер (booking.com)

Якщо змінюється курс валют і тур дорожчає

Якщо турист згоден з вартістю туру, то він повинен оплатити рахунок протягом трьох днів, і тоді сума фіксується. Якщо турист сплатить тільки частину, то на решту суми туроператор може перевиставити рахунок, пояснює Олександр Новіковський.

"Якщо різко змінюється курс валют, і при підписанні договору прописана доплата, то туриста можуть попросити доплатити за тур. Тому треба уважно читати договір. Якщо людина відмовляється доплатити і це тягне за собою анулювання цієї програми, то готель або оператор може виставити штрафні санкції за цю відмову", - каже експерт.

Якщо цей відмова відбувається протягом доби-трьох до вильоту, або в період, який прописані штрафні санкції (наприклад, тури в ОАЕ такі санкції передбачені навіть при відмові за місяць), то турист втратить частину грошей.

Фото: При відмові від туру можуть бути штрафні санкції (РБК-Україна)

Заощадити на вартості турів туристам пропонують при ранньому бронюванні – за 6 місяців до дати початку туру послуга може бути дешевше до 50%.

До речі, багато туроператорів вже відкривають таке бронювання на 2021 рік в Туреччину. Крім того, деякі авіакомпанії пропонують внести на депозит 120% від суми, витраченої туристом на авіаквитки під час карантину.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи можна повернути гроші за тур, якщо межі Європи поки закриті.

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