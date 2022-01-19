Несподіваний результат. Названо найпопулярніше місто у світі для подорожей у 2022 році

Популярна туристична платформа Tripadvisor опублікувала свій щорічний список 10 найпопулярніших напрямків у світі, повідомляє СNN Travel із посиланням на пресслужбу Tripadvisor.

На основі аналізу даних відгуків користувачів на сайті Дубай стане найкращим місцем для подорожей у 2022 році.

Ультрасучасне місто посідає у рейтингу перше місце.

Як виглядає рейтинг 10 найпопулярніших напрямків у світі для подорожей у 2022 році

1. Дубай, ОАЕ;

2. Лондон, Велика Британія;

3. Канкун, Мексика;

4. Балі, Індонезія;

5. Крит, Греція;

6. Рим, Італія;

7. Кабо-Сан-Лукас, Мексика;

8. Стамбул, Туреччина;

9. Париж, Франція;

10. Хургада, Єгипет.

Чому Дубай виявився найкращим напрямком

Попри наслідки пандемії, Дубай, як і раніше, приваблює туристів.

"Завжди популярне місце, Дубай в останні кілька років поступово підіймається у рейтингу Travellers' Choice Awards від Tripadvisor, і тепер, у 2022 році, він посідає перше місце серед найпопулярніших напрямків у світі", — сказав Джастін Рейд, директор напряму та подорожі Tripadvisor, в електронному листі CNN Travel.

Фото: Всупереч наслідкам пандемії, Дубай, як і раніше, приваблює туристів (unsplash.com/zq-lee)

"Дубай — ультрасучасне місто, в якому є все: золоті пляжі, ресторани світового класу та розкішні готелі. Статус найкращий у світі означає, що місце отримало зіркові відгуки мандрівників у всіх секторах туризму", — додав Рейд.

Нагадаємо, раніше ми писали, що туристам доведеться сплатити податок за в'їзд у деяких країнах у 2022 році.