Несподіваний результат. Названо найпопулярніше місто у світі для подорожей у 2022 році

На популярній туристичній платформі опублікували щорічний список 10 найбільш затребуваних напрямків у світі
Популярна туристична платформа Tripadvisor опублікувала свій щорічний список 10 найпопулярніших напрямків у світі, повідомляє СNN Travel із посиланням на пресслужбу Tripadvisor.
На основі аналізу даних відгуків користувачів на сайті Дубай стане найкращим місцем для подорожей у 2022 році.
Ультрасучасне місто посідає у рейтингу перше місце.
Як виглядає рейтинг 10 найпопулярніших напрямків у світі для подорожей у 2022 році
1. Дубай, ОАЕ;
2. Лондон, Велика Британія;
3. Канкун, Мексика;
4. Балі, Індонезія;
5. Крит, Греція;
6. Рим, Італія;
7. Кабо-Сан-Лукас, Мексика;
8. Стамбул, Туреччина;
9. Париж, Франція;
10. Хургада, Єгипет.
Попри наслідки пандемії, Дубай, як і раніше, приваблює туристів.
"Завжди популярне місце, Дубай в останні кілька років поступово підіймається у рейтингу Travellers' Choice Awards від Tripadvisor, і тепер, у 2022 році, він посідає перше місце серед найпопулярніших напрямків у світі", — сказав Джастін Рейд, директор напряму та подорожі Tripadvisor, в електронному листі CNN Travel.
Фото: Всупереч наслідкам пандемії, Дубай, як і раніше, приваблює туристів (unsplash.com/zq-lee)
"Дубай — ультрасучасне місто, в якому є все: золоті пляжі, ресторани світового класу та розкішні готелі. Статус найкращий у світі означає, що місце отримало зіркові відгуки мандрівників у всіх секторах туризму", — додав Рейд.
Нагадаємо, раніше ми писали, що туристам доведеться сплатити податок за в'їзд у деяких країнах у 2022 році.