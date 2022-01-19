Неожиданный результат. Назван самый популярный город в мире для путешествий в 2022 году

На популярной туристической платформе опубликовали ежегодный список 10 самых востребованных направлений в мире
Популярная туристическая платформа Tripadvisor опубликовала свой ежегодный список 10 самых популярных направлений в мире, сообщает СNN Travel со ссылкой на пресс-службу Tripadvisor.
На основе анализа данных отзывов пользователей на сайте Дубай станет лучшим местом для путешествий в 2022 году.
Ультрасовременный город занимает в рейтинге первое место.
1. Дубай, ОАЭ;
2. Лондон, Великобритания;
3. Канкун, Мексика;
4. Бали, Индонезия;
5. Крит, Греция;
6. Рим, Италия;
7. Кабо-Сан-Лукас, Мексика;
8. Стамбул, Турция;
9. Париж, Франция;
10. Хургада, Египет.
Несмотря на последствия пандемии, Дубай по-прежнему привлекает туристов.
"Всегда популярное место, Дубай в последние несколько лет постепенно поднимается в рейтинге Travellers' Choice Awards от Tripadvisor, и теперь, в 2022 году, он занимает первое место среди самых популярных направлений в мире", — сказал Джастин Рейд, директор направления и путешествия на Tripadvisor, в электронном письме CNN Travel.
Фото: Несмотря на последствия пандемии, Дубай по-прежнему привлекает туристов (unsplash.com/zq-lee)
"Дубай — ультрасовременный город, в котором есть все: золотые пляжи, рестораны мирового класса и роскошные отели. Статус лучший в мире означает, что место получило звездные отзывы путешественников во всех секторах туризма", — добавил Рейд.
Напомним, ранее мы писали, что туристам придется заплатить налог за въезд в некоторых странах в 2022 году.