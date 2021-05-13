Незвичний Чернігів: цікаві локації, які покажуть місто під іншим кутом

Подорож до Чернігова - чудова ідея того, як можна провести вікенд. Але що тут подивитись тим, хто вже бував у місті раніше? Туристам, які хочуть побачити щось нове та оригінальне, пропонуємо поглянути на вже відомі локації під іншим кутом, здійснивши небанальну мандрівку вихідного дня.

Тут, окрім вже відомих багатьом локацій, можна побачити безцінний скарб, який знаходиться прямо перед нашими очима - це панно та мозаїки, що прикрашають міські споруди, інтер’єри деяких державних закладів та зупинки громадського транспорту.

Монументальне мистецтво: не тільки суто радянське

Сьогодні Чернігів - гарний приклад збереження культурної спадщини - українського монументального мистецтва радянської доби.

В багатьох людей мозаїчні роботи радянського періоду асоціюються суто з їхнім ідеологічним підтекстом. Але насправді далеко не все монументальне мистецтво створювалося у дусі СРСР. Художники-монументалісти в 1960-1980-х роках були чи не єдиними з представників мистецтва тих часів, хто зміг передати більш глибокі ідеї.

Монументальне мистецтво художників цих часів - це продовження давньої традиції, яка існувала задовго до приходу СРСР на територію нашої країни.

Це стає зрозумілим, якщо подивившись на ті ж фрески й мозаїки Софії Київської у столиці. Та й сьогодні ми з вами з насолодою розглядаємо багато муралів, які сучасні автори творять на будівлях наших міст.

Фото: Керамічне панно Галини Севрук "Давній Чернігів" (Faceook.com/Chernihiv Monumentalism)

Якщо ми поглянемо на твори митців радянського часу, то побачимо український колорит, символи, коди нації. Так було не в усьому Радянському союзі. І, можливо, саме в Україні художники зашифрували у своїх полотнах пам'ять про своє коріння, таким чином ідентифікуючи себе як українську націю.

За останній рік в Чернігові сталося декілька безпрецедентних подій, які стосувалися реставрації й збереження творів монументального мистецтва. Так, на Чернігівському міському Палаці культури активісти, які надали події величезного розголосу, відстояли збереження мозаїки, не давши комунальникам провести на її місці “утеплення”.

Унікальні мозаїки Чернігова: де їх побачити

Часто монументальне мистецтво - мозаїки, мурали, фрески, керамічні панно, вітражі - вимушено руйнують, коли будівля, на якій вона розташована, йде під знесення.

Але саме для таких випадків в багатьох країнах передбачається демонтаж мозаїки та встановлення його як пам'ятку культури в музейних приміщеннях.

Фото: Мозаїка "Материнство Євгена Павлова (Дмитро Соловйов)

Саме таким шляхом вдалося зберегти мозаїку “Материнство” Євгена Павлова з будівлі Пологового будинку, перемістивши її до фондів Художнього музею Галагана.

Ще одне унікальне керамічне панно в готелі “Градецький”, яке вдалося демонтувати та зібрати знову, вже як експонат музею. І тепер туристи та мешканці міста мають змогу бачити чарівні вітражі, виконані майстринею Тетяною Федоритенко у 1988 році.

Також декілька тижнів тому небайдужі чернігівчани домоглися зняття рекламного банера з унікального керамічно-мозаїчного панно "Дерево Життя" (1981) Іллі Толкачова на фасаді торговельного комплексу "П'ятницький".

Незвичним є панно “Спорт” Володимира Зінченко на Чернігівській спортивній школі, де поєдналися стара мозаїка і сучасний мурал.

Фото: Вітраж Віталія Василевського для палацу урочистих подій в Чернігові (Роман Закревський)

На жаль, монументальне мистецтво 1960-1980-х років в основному є синонімом “радянськості” у негативному його розумінні.

З одного боку, його справді неможливо розглядати поза контекстом того часу, коли ті було створені. Але з іншого, важливо подивитися на монументальне мистецтво другої половини XX століття як на невіддільну та виразну складову нашої культурної спадщини.

Де дізнатись про мозаїки Чернігова

Ми всі засумували за великими подіями, цікавими мистецькими фестивалями. Цими вихідними, з 14 по 16 травня, у Чернігові відбудеться цікава подія - фестиваль монументального мистецтва "Перезавантаження". Туристи зможуть ознайомитися з найцікавішими збереженими та відновленими монументальними шедеврами міста Чернігова.

Сьогодні, коли ледь не кожний день доводиться захищати монументальне мистецтво - мозаїки, мурали, фрески, вітражі, важливо розповідати, що насправді являє собою таке мистецтво. Крім того, це й чудова можливість прогулятися весняним Черніговом, його старовинними вуличками.

Фото: Демонтаж та перенесення до музею панно Галини Севрук (Павло Ходимчук)

За ідеєю організаторів, тільки "перезавантаживши" сприйняття творів монументального мистецтва, можна подолати байдужість та безвідповідальне ставлення до його збереження.

До слова, відвідати Чернігів цими вихідними буде цікаво і дітям: тут вони разом з батьками зможуть взяти участь у створенні унікального арт-об'єкта - мозаїчних квітів, які будуть встановлені у музейному саду. Можна навіть взяти у подорож свої шматочки кераміки, плитки, кольорового скла і зробити свій ексклюзивний шматочок саду.

Фото: Керамічно-мозаїчне панно "Дерево Життя"

Тут будуть і зустрічі з відомих митцями, де будуть розповідати, які твори представляють монументальне мистецтво 1960-1980 років. Проведуть презентації сучасних волонтерських ініціатив, які займаються вивченням та збереженням монументально-декоративного мистецтва в Україні.

Вважаю, що Чернігів має стати прикладом для багатьох міст України й домогтися системного збереження безцінної культурної спадщини, а про монументальне мистецтво дізнається ще більше людей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в селі на Сумщині "ховаються" незвичні шедеври архітектури.

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