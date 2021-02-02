Незвичайні артефакти: в Єгипті для туристів приготували нові унікальні об'єкти

В Єгипті період пандемії ознаменувався серією гучних знахідок - археологи зі всього світу відкривають рідкісні артефакти. Найбільш цінні екземпляри передають в музеї, щоб показувати туристам.

Деякі відкриття влада Єгипту вже назвала найбільш значущими в 2020 році. Багато їх них цікаві не тільки історикам, але й здатні здивувати досвідчених мандрівників.

Чим дивують єгипетські розкопки

Наприклад, вчені з Університету Санто-Домінго в Домінікані спільно з єгипетськими колегами знайшли 16 вирізаних з каменю похоронних камер в храмі Тапосіріс Магна в західній Олександрії.

Місія виявила кілька мумій, які були одягнені в залишки позолоченого картону. Вони погано збереглися, але це дало додаткові відомості про особливості муміфікації греко-римської давнини.

Фото: Мумія з золотим язиком (facebook.com/luxortimesmagazine)

Наприклад, в рот мумії поміщали амулети із золотої фольги у вигляді язика – щоб померлий міг говорити в потойбічному світі.

Найбільш важливими знахідками були дві мумії, що зберегли залишки сувоїв і частини картонного прошарку, повідомляє слова домініканського археолога Кетлін Мартінез видання arabnews.com.

На першій збереглися залишки позолоти, що зображають бога потойбічного світу Осиріса, а на іншій - корона Атефа, прикрашена рогами і коброю на лобі. На грудях - широке намисто з головою сокола, символом божества Гора.

Фото: Мармурова маска (facebook.com/luxortimesmagazine)

Де можна побачити знахідки

Генеральний директор управління старожитностей Олександрії Халед Абу Хамді заявив днями, що деякі знахідки з храму Тапосіріс Магна були передані в музей і на склад.

Археологи перевезли вісім золотих пластин, які представляють листя золотого вінка, і два золотих амулета у формі язика для Олександрійського національного музею, щоб вивчити і пізніше виставити в інших музеях Єгипту, повідомляється в egyptindependent.com.

А вісім мармурових масок, що належать до грецької і римської епох, а також багато ламп і керамічного посуду були перевезені на склад Марії в Ель-Хаварии в західній Олександрії.

Всередині храму були знайдені монети з ім'ям і зображенням королеви Клеопатри VII, а також багато статуй, що доводить, що храм був побудований королем Птолемеєм IV.

Незабаром місія планує відновити свою роботу на тому ж місці, щоб виявити нові предмети старовини. Повідомляється, що за останній десяток років місія здійснила велику кількість археологічних відкриттів в храмі.

Фото: Археологічний музей (pixabay.com)

Попередні відкриття

У листопаді минулого року в Єгипті оголосили про знахідку в некрополі Саккара на південь від Каїра з майже 100 витончено розписаних дерев'яних саркофаами, в деяких з яких були мумії, а також - близько 40 позолочених статуй, вік яких 2500 років. Раніше там виявили 59 стародавніх саркофагів, повідомляє china.org.cn. На цьому місці ведуться нові розкопки і археологи сподіваються виявити стародавню майстерню, яка готувала тіла для муміфікації протягом наступних кількох місяців.

В некрополі Саккара знаходяться більше десятка поховань, у тому числі ступінчаста піраміду короля Джосера віком 4700 років, чудова шестиповерхова будівля і перша відома піраміда в світі. Будівля, в якій були виявлені останні відкриття, було знову відкрито після 14-річної реставрації вартістю 6,6 млн доларів.

Саккара була внесена в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 1979 році.

Міністр туризму і старожитностей Єгипту Халед ель-Анані сказав, що уряд перемістить нещодавно виявлені артефакти в три музеї в Каїрі, включаючи Великий Єгипетський музей, який Єгипет будує неподалік від знаменитих пірамід Гізи. Заплановане у квітні 2020 року відкриття музею було перенесено на 2021 рік через пандемію.

Фото: Знахідка в Саккарі (facebook.com/luxortimesmagazine)

На презентації знахідок Ель-Анані сказав, що це було найбільше археологічне відкриття в 2020 році.

Нагадаємо, раніше ми писали про високошвидкісну залізницю в Єгипті.

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