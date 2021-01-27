Із Хургади в Луксор: в Єгипті з'явиться нововведення для туристів

Фото: Пам'ятки в Єгипті (pixabay.com)

Залізниця простягнеться від Червоного до Середземного моря

Нові швидкісні поїзди повезуть пасажирів в Єгипті найближчим часом. 14 січня в Єгипті підписали меморандум про будівництво першої системи високошвидкісних залізниць, яка з'єднає Червоне і Середземне море. Про подробиці великого будівництва повідомляє Ahram online.

Проект обійдеться у 23 мільярдів доларів. Протяжність всіх доріг мережі – 1750 кілометрів. Швидкість руху поїздів буде 250 км на годину.

Мережа складається з чотирьох ліній, перша з яких буде завершена у 2023 році. Перша лінія довжиною 460 км пройде через адміністративну столицю провінції Суец Айн Сохна, Каїр, Гізу, місто Шосте жовтня, Олександрію і Новий Аламейн.

Друга зв'яже головний порт Червоного моря з портом Олександрії, а також з портом Матруха Гаргуб. А третя пов'язує Хургаду і Сафагу з Кеною і Луксором. Остання лінія зв'яже місто Шосте жовтня з Луксором і Асуаном.

Поїзд з'єднає туристичні локації

Оскільки поїзд з'єднає Хургаду і Луксор, туристичні пам'ятки стануть ближчими. Дістатися з морського курорту до археологічної столиці займе всього 2 години.

Фото: Швидкісні поїзди повезуть пасажирів і вантажі (globalconstructionreview.com)

Луксор знаходиться на східному березі Нілу. Місто ділиться на дві частини. "Місто живих" – це житловий район на березі Нілу. Там побудовані готелі для туристів. В цьому місті знаходяться Луксорський храм, Алея сфінксів, храм Амона-Ра в Карнаці.

На протилежному березі Нілу розташоване "Місто мертвих". Там можна побачити фіванський некрополь, до якого належить Долина царів і Долини цариць, поховальні храми Мединет-Абу, цариці Хатшепсут, Рамессеум, Колоси Мемнона. В Луксорі також знаходиться музей старожитностей, де виставляють знахідки археологів.

Фото: Причал у Луксорі (pixabay.com)

Знижки на поїздки по країні

Єгипетська влада вживає заходів, щоб стимулювати внутрішній і міжнародний туризм. Міністерство туризму і старожитностей запустило в цьому сезоні Ініціативу "Насолоджуйтеся взимку в Єгипті". З 15 січня і до кінця лютого ціни на внутрішні рейси знижені, щоб з'єднати туристичні міста в Єгипті: з Каїра в Луксор, Асуан, Шарм-ель-Шейх, Таби, Хургади і Марса-Алам, а також з Олександрії в Луксор і Асуан.

Повідомляється, що ціни на авіаквитки з Каїра і Олександрії будуть доступні за фіксованою ціною: 1500 єгипетських фунтів (2670 гривень) до Луксора і Асуана, 1800 єгипетських фунтів до Шарм-ель-Шейха, Хургади і Таби і 2000 єгипетських фунтів - до Марса Алам. Ці ціни включають податки і однакові для єгиптян і іноземців.

Фото: Готель в Хургаді (booking.com)

За словами голови та генерального директора EgyptAir Holding Company Рошді Закарії, пропозиціями польотів буде керувати національний перевізник EgyptAir, який також надав 20-відсоткову знижку на всі міжнародні рейси в Єгипет і назад.

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