Необычные артефакты: в Египте для туристов приготовили новые уникальные объекты

В Египте период пандемии ознаменовался серией громких находок – археологи со всего мира открывают редкие артефакты. Самые ценные экземпляры передают в музеи, чтобы показывать туристам.

Некоторые открытия власти Египта уже назвали самыми значимыми в 2020 году. Многие их них интересны не только историкам, но и способны удивить искушенных путешественников.

Чем удивляют египетские раскопки

Например, ученые из Университета Санто-Доминго в Доминикане совместно с египетскими коллегами нашли 16 вырезанных из камня погребальных камер в храме Тапосирис Магна в западной Александрии.

Миссия обнаружила несколько мумий, которые были одеты в остатки позолоченного картона. Они плохо сохранились, но это дало дополнительные сведения об особенностях мумификации в греко-римской древности.

Фото: Мумия с золотым языком (facebook.com/luxortimesmagazine)

Например, в рот мумии помещали амулеты из золотой фольги в виде языков – чтобы умерший смог говорить в потустороннем мире.

Наиболее важными находками были две мумии, сохранившие остатки свитков и части картонного слоя, сообщает слова доминиканского археолога Кетлин Мартинез издание arabnews.com.

На первой сохранились остатки позолоты, изображающие бога потустороннего мира Осириса, а на другой - корона Атефа, украшенная рогами и коброй на лбу. На груди - широкое ожерелье с головой сокола, символом божества Гора.

Фото: Мраморная маска (facebook.com/luxortimesmagazine)

Где можно увидеть находки

Генеральный директор управления древностей Александрии Халед Абул Хамди заявил на днях, что некоторые находки из храма Тапосирис Магна были переданы в музей и на склад.

Археологи перевезли восемь золотых пластин, представляющих листья золотого венка, и два золотых амулета в форме языков для Александрийского национального музея, чтобы изучить и позже выставить в других музеях Египта, сообщается в egyptindependent.com.

А восемь мраморных масок, относящихся к греческой и римской эпохам, а также многие лампы и керамические сосуды были перевезены на склад Марии в Эль-Хаварии в западной Александрии.

Внутри храма были найдены монеты с именем и изображением королевы Клеопатры VII, а также многие части статуй, что доказывает, что храм был построен королем Птолемеем IV.

Вскоре миссия планирует возобновить свою работу на том же месте, чтобы обнаружить новые предметы старины. Сообщается, что за последний десяток лет миссия совершила большое количество археологических открытий в храме.

Фото: Археологический музей (pixabay.com)

Предыдущие открытия

В ноябре прошлого года в Египте объявили об находке в некрополе Саккара к югу от Каира почти 100 изящно расписанных деревянных саркофагов, в некоторых из которых были мумии, а также - около 40 позолоченных статуй, возраст которых 2500 лет. Ранее там обнаружили 59 древних саркофагов, сообщает china.org.cn. На этом месте ведутся новые раскопки и археологи ожидают обнаружить древнюю мастерскую, которая готовила тела для мумификации в течение следующих нескольких месяцев.

В некрополе Саккара находятся более десятка захоронений, в том числе ступенчатую пирамиду короля Джосера возрастом 4700 лет, великолепное шестиэтажное здание и первая известная пирамида в мире. Здание, в котором были обнаружены последние открытия, было вновь открыто после 14-летней реставрации стоимостью 6,6 млн долларов.

Саккара была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году.

Министр туризма и древностей Египта Халед эль-Анани сказал, что правительство переместит недавно обнаруженные артефакты в три музея в Каире, включая Большой Египетский музей, который Египет строит недалеко от знаменитых пирамид Гизы. Запланированное в апреле 2020 года открытие музея было перенесено на 2021 год из-за пандемии.

Фото: Находка в Саккаре (facebook.com/luxortimesmagazine)

На презентации находок Эль-Анани сказал, что это было крупнейшее археологическое открытие в 2020 году.

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