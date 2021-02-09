Незвичайне видовище: туристам на островах вдалося побачити рідкісне явище

Кажуть, що китів бачило тільки 1% населення Землі. Туристи можуть приєднатися до числа цих щасливчиків. Зокрема, китів можна побачити під час поїздки у Домінікану. Як це можна зробити? Розповім детальніше.

Кити в Карибському морі

Починаючи з середини січня й до кінця березня в Карибське море припливають горбаті кити. В цей час у них починається шлюбний сезон. Щоб привернути увагу самки-кита, самці співають пісні.

Таке унікальне видовище дуже цікаве для туристів, адже ці унікальні мелодії чути крізь кілометри під водою. Іноді спів триває цілу добу: все для того, щоб кохана почула!

Цікаво, що у кожного кита - свій "акцент". Вчені розрізняють близько 70 різноманітних звуків - гарчання, шипіння, нявкання та навіть рохкання. Але абсолютно всі звуки китів заспокоюють людину.

У чому ще унікальність горбатих китів?

Якщо горбатик подружився - це назавжди. Ось тільки зустрічі з друзями проходять лише раз на рік.

Вони рухаються за унікальним навігатором, принцип "роботи" якого наука поки не змогла розгадати.

Фото: Кит виринає з води, немов свічка (pixabay.com)

Це єдиний кит, здатний робити акробатичні трюки. Це шоу варто побачити хоч раз у житті. Уявіть собі кита розміром у 7-поверховий будинок, який виринає з води, немов свічка. Потім ці 30 тонн ваги з гуркотом падають об воду. Видовище - не для людей зі слабкими нервами, зате виглядає дуже феєрично.

Також це найбільш доброзичливий до людини кит. Поки ви читаєте ці рядки, чергова самка заходить в Карибське море, щоб в теплих водах народити малюка, і разом з ним через два місяці піти назад в океан.

Як побачити китів під час відпустки в Домінікані

Тут є кілька варіантів. Можна купити екскурсію-спостереження за китами тільки у перевірених гідів на території одного з готелів Домінікани. Або - в одному з екскурсійних бюро в Пунта-Кані. Вартість екскурсії залежить від програми. Ціна - від 99 доларів з людини.

Під час екскурсії туристів відвозять на півострів Самана, і звідки на човні вони спостерігають за китами. Це безпечно. Потім - вільний час на білосніжному пляжі Карибського моря.

Коли варто летіти?

До кінця березня можна побачити китів на відстані до 10 метрів. Можна навіть почути звук видиху кита, з яким він випускає воду наверх.

Фото: Туристів відвозять на півострів Самана, звідки вони спостерігають за китами (pixabay.com)

Скільки коштує тур в Домінікану

Ціна туру залежить від перельоту - прямий рейс або зі стиковками. Прямий переліт триває близько 13 годин в авіакомпаній Air Azur і МАУ. В середньому ціна туру на 10 ночей з прямим рейсом з Києва становить від 40 тисяч гривень з людини. У вартість, як правило, включено переліт, проживання в готелі, харчування в форматі "все включено", трансфер до готелю й медична страховка.

Головні особливості в'їзду в країну

Для в'їзду в Домінікану ПЛР-тест на COVID не потрібен. Віза також не вимагається.

За 72 години до вильоту потрібно заповнити онлайн-анкету на сайті. Рекомендую заповнювати анкету на кожного туриста окремо. При груповому заповненні анкети ви отримаєте один QR-код на всіх. Але, згідно з правилами в'їзду, у кожного туриста має бути окремий код. Тому будьте вкрай уважні.

Фото: Для в'їзду в Домінікану ПЛР-тест на COVID не потрібен (pixabay.com)

Щотижня я отримую захоплені відео туристів, яким вдалося спостерігати за горбатими китами під час відпустки.

І щоразу мені пишуть схожі повідомлення: "чому ми раніше не літали в Домінікану взимку?". Заради цього безперечно варто полетіти на інший кінець світу.

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