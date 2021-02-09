Незвичайне видовище: туристам на островах вдалося побачити рідкісне явище

У Карибському морі в Домінікані можна поспостерігати за китами
Кажуть, що китів бачило тільки 1% населення Землі. Туристи можуть приєднатися до числа цих щасливчиків. Зокрема, китів можна побачити під час поїздки у Домінікану. Як це можна зробити? Розповім детальніше.
Кити в Карибському морі
Починаючи з середини січня й до кінця березня в Карибське море припливають горбаті кити. В цей час у них починається шлюбний сезон. Щоб привернути увагу самки-кита, самці співають пісні.
Таке унікальне видовище дуже цікаве для туристів, адже ці унікальні мелодії чути крізь кілометри під водою. Іноді спів триває цілу добу: все для того, щоб кохана почула!
Цікаво, що у кожного кита - свій "акцент". Вчені розрізняють близько 70 різноманітних звуків - гарчання, шипіння, нявкання та навіть рохкання. Але абсолютно всі звуки китів заспокоюють людину.
У чому ще унікальність горбатих китів?
Якщо горбатик подружився - це назавжди. Ось тільки зустрічі з друзями проходять лише раз на рік.
Вони рухаються за унікальним навігатором, принцип "роботи" якого наука поки не змогла розгадати.
Це єдиний кит, здатний робити акробатичні трюки. Це шоу варто побачити хоч раз у житті. Уявіть собі кита розміром у 7-поверховий будинок, який виринає з води, немов свічка. Потім ці 30 тонн ваги з гуркотом падають об воду. Видовище - не для людей зі слабкими нервами, зате виглядає дуже феєрично.
Також це найбільш доброзичливий до людини кит. Поки ви читаєте ці рядки, чергова самка заходить в Карибське море, щоб в теплих водах народити малюка, і разом з ним через два місяці піти назад в океан.
Як побачити китів під час відпустки в Домінікані
Тут є кілька варіантів. Можна купити екскурсію-спостереження за китами тільки у перевірених гідів на території одного з готелів Домінікани. Або - в одному з екскурсійних бюро в Пунта-Кані. Вартість екскурсії залежить від програми. Ціна - від 99 доларів з людини.
Під час екскурсії туристів відвозять на півострів Самана, і звідки на човні вони спостерігають за китами. Це безпечно. Потім - вільний час на білосніжному пляжі Карибського моря.
Коли варто летіти?
До кінця березня можна побачити китів на відстані до 10 метрів. Можна навіть почути звук видиху кита, з яким він випускає воду наверх.
Скільки коштує тур в Домінікану
Ціна туру залежить від перельоту - прямий рейс або зі стиковками. Прямий переліт триває близько 13 годин в авіакомпаній Air Azur і МАУ. В середньому ціна туру на 10 ночей з прямим рейсом з Києва становить від 40 тисяч гривень з людини. У вартість, як правило, включено переліт, проживання в готелі, харчування в форматі "все включено", трансфер до готелю й медична страховка.
Головні особливості в'їзду в країну
Для в'їзду в Домінікану ПЛР-тест на COVID не потрібен. Віза також не вимагається.
За 72 години до вильоту потрібно заповнити онлайн-анкету на сайті. Рекомендую заповнювати анкету на кожного туриста окремо. При груповому заповненні анкети ви отримаєте один QR-код на всіх. Але, згідно з правилами в'їзду, у кожного туриста має бути окремий код. Тому будьте вкрай уважні.
Щотижня я отримую захоплені відео туристів, яким вдалося спостерігати за горбатими китами під час відпустки.
І щоразу мені пишуть схожі повідомлення: "чому ми раніше не літали в Домінікану взимку?". Заради цього безперечно варто полетіти на інший кінець світу.
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