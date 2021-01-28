Десятки курортних країн: де українці зможуть відпочити цим літом

Фото: Відпочинок в Іспанії (pixabay.com)

Названі напрямки чартерних рейсів у новому сезоні

Літній відпочинок за кордоном у 2021 році стає все ближчим – вже не тільки курортні країни планують, як будуть приймати туристів після пандемії. До нового туристичного потоку готується й авіація.

Наприклад, авіакомпанія Bulgaria Air після дворічної перерви відновить польоти в Софію з України з кінця квітня. А SkyUp почне літати на Мальту з кінця травня.

Нові рейси в теплі країни

Національна болгарська авіакомпанії Bulgaria Air відновить польоти в Україну з 30 квітня, повідомляє lowcost.ua. Розклад рейсів складено так, щоб забезпечити зручне стикування на внутрішніх рейсах у Варну.

Фото: Авіакомпанії планують маршрути на весну і літо (pixabay.com)

Літаки болгарського перевізника будуть літати з Києва в Софію тричі на тиждень – у понеділок, середу і п'ятницю. Тривалість прямого перельоту – 1 година 40 хвилин.

Вартість квитків – від 89 євро в один кінець (включаючи перевезення 23 кг багажу і 10 кг ручної поклажі).

Поки ж в Болгарію можна полетіти прямими рейсами SkyUp - до 27 лютого, і Windrose Airlines – до кінця березня.

Авіакомпанія SkyUp також оголосила про новий маршрут на літо – Київ-Валлетта (Мальта) з 29 травня. Вирушити в курортну країну можна буде двічі на тиждень – у середу та суботу. Тривалість перельоту – 3 години 20 хвилин.

Квитки вартістю від 1325 гривень в один кінець доступні до кінця вересня. Провезення багажу оплачується окремо.

Фото: Відпочинок на Мальті (pixabay.com)

Чартери полетять на нові курорти

Тим часом для літнього відпочинку українців можуть стати доступними набагато більше країн, ніж цієї зими. До початку літнього сезону авіації ІАТА 2021 (29 березня – 25 жовтня) Державна авіаційна служба України визначила перелік з 29 країн, куди дозволять виконувати чартерні рейси з України.

У документі наголошується, що частота рейсів не обмежена – але мінімум авіакомпанія повинна здійснювати перевезення пасажирів за маршрутом не менше 3 разів на місяць або не рідше одного разу на тиждень.

У перелік внесли аеропорти 29 країн, у деякі з яких авіакомпанії здійснюють чартерні рейси й зараз. Наприклад, Єгипет, Мальдіви, Домінікану, Танзанію.

Фото: Відпочинок на Балі (pixabay.com)

Повний перелік напрямків, куди українці зможуть вирушити прямими рейсами без пересадок влітку 2021 року, виглядає так:

Єгипет: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам;

Греція: Іракліон, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закінтос, Араксос, Превеза;

Грузія: Батумі;

Ізраїль: Ейлат;

Домінікана: Пунта-Кана, Ла Романа;

Шрі-Ланка: Коломбо;

Італія: Ріміні, Форлі, Венеція, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешія, Бергамо, Верона, Тревізо, Болонья, Турин;

Китай: Санья, Хайкоу;

Іспанія: Тенеріфе, Фуертевентура, Ла Пальма, Гран Канарія, Ланзароте, Аліканте, Малага, Пальма-де-Мальорка, Реус, Жирона, Валенсія, Барселона, Ібіца;

Марокко: Агадір, Касабланка;

Таїланд: Пхукет, Крабі, Утапао;

Мальдіви: Мале;

Мальта: Лука;

ОАЕ: Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Дубай, Шарджа;

Танзанія: Занзібар;

Португалія: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;

Албанія: Тирана;

Болгарія: Варна, Бургас, Пловдів;

Індія: Гоа;

Індонезія: Денпасар (Балі);

Куба: Варадеро;

Хорватія: Спліт, Дубровник, Пула, Рієка;

Кіпр: Пафос;

Словенія: Марибор, Любляна;

В'єтнам: Камрань;

Туреччина: Анталія, Даламан, Ізмір, Бодрум, Ерзурум, Бурса, Аланія, Газипаша, Кайсері;

Туніс: Монастір, Енфида, Джерба;

Йорданія: Акаба;

Чорногорія: Тіват, Подгоріца.

Фото: Пам'ятки Марокко (pixabay.com)

До речі, авіакомпанія МАУ вирішила продовжити сім чартерних маршрутів, якими українці літають на курорти взимку, й на весняні місяці.

Наприклад, в Домінікану прямим рейсом авіакомпанії можна буде літати до 12 травня, на Мальдіви – до 30 березня, на Шрі-Ланку – до 12 березня.

При цьому єгипетський курорт Марса-Алам буде доступний без пересадок до 27 березня. В турецький Кайсері з Києва можна буде полетіти до 5 березня, з Харкова – до 2 березня. Полетіти в Узбекистан (Ташкент) чартерним рейсом можна буде до 30 березня.

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