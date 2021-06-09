Незвідані куточки планети: в Україні стартує незвичний конкурс для мандрівників

З 21 червня до 21 липня 2021 року відбудеться конкурс короткометражних аматорських відеоробіт та фільмів "Жага мандрів".



Організатором конкурсу є спільнота мандрівників Voyagemakers на чолі із Вадимом Івлєвим - професійним мандрівником, учасником міжнародних науково-дослідницьких експедицій на безлюдні важкодоступні острови, радіо любителем, автором книги "Мандри киянина Океанією".

Основна мета конкурсу - встигнути зафільмувати для нащадків незвідані, безлюдні та важкодоступні куточки планети, які під впливом людини стрімко втрачають свою первозданність.

Згідно зі звітом ООН 2019 року, три чверті наземного середовища та близько 66% морського середовища істотно змінені через дії людини. Тому ООН оголосила 2021-2030 роки десятиліттям наук про океан в інтересах сталого розвитку.

Фото: Мета конкурсу - зафільмувати для нащадків важкодоступні куточки планети, які під впливом людини втрачають свою первозданність (прес-служба)

"Жага мандрів" - це віртуальне місце, де мандрівники збираються за теплою традицією біля багаття і розповідають один одному свої історії про подорожі, культуру інших народів, охорону природи, таємниці, відкриття та пригоди. Ми чекаємо на ваші відео розповіді про місця, де ви були, і історії, які ви пережили", - кажуть організатори.

У конкурсі можуть брати участь відеофільми, репортажі, огляди тривалістю до 10 хвилин про мандри в найрізноманітніші куточки нашої планети.

Теми робіт можуть стосуватися будь-яких аспектів дикої природи, різноманітності видів, безлюдних віддалених просторів: від Арктики до Африки та Океанії, від пустель до важкодоступних тропічних лісів, від глибин морів та океанів до сніжних вершин та гарячих вулканів.

Фото: До складу жюрі увійшов Валим Івлєв - мандрівник, радіоінженер та етнограф-любитель (надане РБК-Україна прес-службою)

До складу журі увійшли: Почесний голова конкурсу Михайло Іллєнко — відомий український кінорежисер, сценарист, актор. Академік Національної академії мистецтв України (2017). Заслужений діяч мистецтв України (2003). Лауреат Державної премії України імені Олександра Довженка (2007).

Члени журі: Вадим Івлєв — організатор конкурсу, радіоінженер, етнограф-любитель. Побував на 24 безлюдних і важкодоступних островах Океанії та Антарктики. Автор книги "Мандри киянина Океанією" та низки статей, Роман Братчик — учасник 1-ї, 2-ї та 8-ї річних експедицій, єдиний полярник в Україні, який провів в Антарктиці понад два роки безперервно, Андрій Мазур — журналіст, блогер.

Участь в конкурсі безкоштовна.

Конкурс "Жага мандрів" проходить вже вдруге і цьогоріч приурочений до 175-річчя від дня народження Миколи Миклухо-Маклая (1846-1888) - першого мандрівника українського походження, який вирушив на інший край Землі - до Нової Гвінеї.



Заявки приймаються до 11 липня за адресою voyagemakersclub@gmail.com



З деталями конкурсу і конкурсних робіт можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, Вадим Івлєв розповідав РБК-Україна, як побував на загадковому острові, де розташована найменша столиця світу.

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