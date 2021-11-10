Брак місць у готелях і максимальне подорожчання. Що буде з цінами на відпочинок в Єгипті в листопаді

У готелях Єгипту набув чинності ліміт мінімальних цін на розміщення. З 1 листопада 2021 року номери в п'ятизіркових готелях не можуть коштувати менш як 40 доларів за ніч з одного гостя, а в 4-зіркових – менш як 28 доларів. Таку умову прийняли у Міністерстві туризму і старожитностей Єгипту.

Рішення було спрямоване на підвищення рівня сервісу в готелях, але найближчим часом воно навряд чи вплине на якість відпочинку туристів, вважають експерти. Адже в листопаді хороші готелі не тільки забиті туристами "ущент", але все частіше гості потрапляють в ситуацію овербукінга.

Яка ситуація з туристичним потоком на курортах Єгипту і скільки коштують тури з України в листопаді – в матеріалі РБК-Україна.

Подорожчають бюджетні готелі, а попит знизиться до весни, - експерти

Хоча підвищення вартості на проживання розраховане на поліпшення сервісу і реновації, в найближчі місяці в Єгипті такі зміни масово навряд чи відбудуться, вважають експерти ринку.

"Єгипет і так з лишком повернув обсяги докризового періоду: в готелях суцільні "стопи" (зупинка продажів номерів через повну заповненість готелю - ред.). Швидше, змін слід очікувати ближче до весни, коли почне зростати попит за альтернативними напрямками — Емірати й країни Середземномор'я. У цей період Єгипту доведеться боротися за клієнтів, особливо за тих, хто звик до хорошого сервісу", - зазначає в коментарі профільному виданню "Майстер туру" заступник гендиректора "TEZ TOUR Україна" Олександр Новіковський.

Фото: Відпочинок у Шарм-ель-Шейху (booking.com)

Нові правила позначаться більше на готелях бюджетної категорії, в яких проживання було дешевшим, ніж прийняті з 1 листопада ліміти цін, говорить інший експерт виданню.

Попри нові ціни, найближчим часом спад попиту готельєрам Єгипту не загрожує. Збільшення турпотоку було зафіксовано ще в жовтні. Вже в другій половині місяця, за повідомленнями єгипетської Асоціації готелів Червоного моря, заповнюваність місць розміщення досягала 80% - і продовжувала збільшуватися. На ситуацію впливає нарощування чартерних рейсів з Росії.

При цьому українські турагенти все частіше стикаються з овербукінгом в готелях Єгипту - коли після прибуття туристів на місце виявляється, що в заброньованому готелі вільних кімнат немає, і тоді доводиться шукати альтернативу.

Ціни в гарних готелях - на рівні з Домініканою

Відпочинок в Єгипті подорожчав максимально за останні 6 років - ціни перевищили рівень 2015-го року, повідомляє видання Turprofi. Деякі туристи навіть стали вибирати далекі екзотичні напрямки як альтернативу.

"Напрямок виявився не готовий до такого різкого збільшення турпотоків і попиту. Готелі стали на "стоп" і підняли ціни настільки, що навіть Домінікана з позиції співвідношення ціни/якості виявилася дешевша", - описав ситуацію гендиректор мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" Олег Кулик.

Фото: Ціни в гарних готелях підвищилися в рази (booking.com)

За його даними, 9 ночей в готелях класу "делюкс" у Єгипті стартують від 83 тисяч гривень на двох. При цьому в Домінікані - з кращим рівнем сервісу - 9-10 ночей для двох у гарному у готелі 5* у форматі "все включено" коштують 70 тисяч гривень з перельотом.

Він зазначає, що єдиний недолік Домінікани в порівнянні з Єгиптом – тривалий переліт. При цьому за екзотичним напрямком кількість чартерних рейсів збираються збільшити з 4 до 6 на тиждень.

Також багато туристів замість Єгипту вибирають Занзібар або ОАЕ.

"Ми не говоримо зараз про дешеві єгипетські тури по 300 доларів - їм альтернативи немає. Але коли готель коштував 50 тисяч на людину, а став коштувати 150 тисяч, але решта там нічого не змінилося, туристи мимоволі починають думати",- пояснює тенденцію експерт.

Фото: Пляж на курорті Єгипту (booking.com)

Де ще комфортно відпочивати українським туристам

У зв'язку зі зростанням цін в Єгипті відсіялася і частина "бюджетних" туристів, які взагалі відмовилися від відпочинку, додає Олег Кулик. Тим часом зростання цін не торкнулося одного з кращих курортів Червоного моря, куди продовжують летіти українці.

"Ціни зросли, а якість - ні. Багато туристів незадоволені також, що в Єгипті занадто багато росіян. Тому вибирають Марса-Алам, куди з Росії так масово не летять і де готелі вільніші. Ціни там теж більш приємні. Фактично - це острівець української свободи", - зазначає керівник туроператора "Аполло-тур" Андрій Демура.

За його інформацією, на курорт Марса-Алам в листопаді є чартерні рейси у декількох туроператорів, і вирушити можна двічі на день.

Скільки коштує відпочинок у Єгипті в листопаді

Ми перевірили ціни на тижневий відпочинок в Єгипті для двох з авіаперельотом і страховкою при розміщенні в готелях з харчуванням "все включено" у провідних туристичних компаній на дати з 13 листопада і вибрали найнижчі ціни.

Фото: Готель на курорті Марса-Алам (booking.com)

У мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" відпочинок в 4* готелі в Хургаді обійдеться від 13,3 тис.гривень, в 4* в Марса-Аламі – від 16,9 тис. гривень, в Шарм-ель-Шейху – від 18 тис. гривень. У 5 * готелях варто розраховувати на ціни за тури від 18,6 тис. гривень в Шарм-ель-Шейху (рулетка) і Хургаді, від 21,8 тис. гривень – в Марса-Аламі.

У компанії "Farvater" тиждень в 3* готелі в Хургаді обійдеться від 10,5 тис.гривень, в 4* - від 11 850 гривень, в 4 * готелі в Шарм-ель-Шейху – від 14,8 тис. гривень. У 5* готелях найдешевший відпочинок пропонують на курорті Марса-Алам - від 16,9 тис. гривень за двох, в Шарм-ель-Шейху варто розраховувати на ціни від 18 тис. гривень, в Хургаді – від 18,5 тис. гривень.

На порталі misto.travel відпочинок на 7 ночей в Шарм-ель-Шейху в 3* готелі обійдеться від 11,3 тис.грн, в 4* - від 14 тис. грн, в 5 * - від 18,3 тис. гривень. У Табі - в 5* готелі тиждень коштує від 23 тис. гривень.

Нагадаємо, нещодавно у Єгипті відкрили масштабну виставку прямо біля пірамід. Вона швидко стала популярною фотолокацією.

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