Спа, екскурсії та оздоровлення: чому варто побувати на оновленому курорті Мертвого моря в Ізраїлі

Чим приваблює туристів безкоштовний пляж Ейн-Бокек

З відкриттям Ізраїлю для індивідуальних мандрівників українці можуть планувати відпустку на улюблених курортах цієї країни. Для багатьох туристів особливо актуальний оздоровчий відпочинок на курортах Мертвого моря.

Улюбленим місцем любителів оздоровлення та лікувального плавання вважається пляж Ейн-Бокек на західному березі Мертвого моря. У цю пору року температура води там досягає 28 градусів, пише euronews.travel.

Чим приваблює туристів популярна локація і які умови відпочинку для українців в листопаді – в матеріалі РБК-Україна.

Найнижче місце на землі. У чому особливості оздоровлення на Мертвому морі

На курорти Мертвого моря в Ізраїлі туристи їдуть насамперед на оздоровлення.

Завдяки тому, що озеро знаходиться на висоті понад 400 метрів нижче рівня моря, в цьому місці сонячні промені через додатковий "повітряний фільтр" не тільки не обпалюють шкіру туристів, але і лікують важкі шкірні захворювання особливим світловим спектром.

Фото: Лікувальне купання в Ейн-Бокеку (РБК-Україна)

Крім того, цілющими на Мертвому морі є грязі й сама вода, яка в 10 разів солоніша, ніж в океані. Концентрація солі в бірюзових водах - 34%. Вона утворює особливі кристалічні форми, які створюють купальникам місце, щоб полежати на сонці.

Безкоштовний громадський пляж Ейн-Бокек вважається найнижчим місцем на Землі (мінус 430 метрів нижче рівня моря). Цей солоний оазис для туристів в Ізраїлі - один з найвідоміших в країні. Курортне місто Ейн-Бокек за останні роки повністю перебудували, і воно стало найкращим пляжем Мертвого моря в Ізраїлі, пише видання.

На великому піщаному березі є рятувальники та безкоштовні навіси, кабінки для переодягання, душі просто неба, туалети, мощений променад і нічне освітлення.

Також на березі курорту можна побалувати себе процедурами в спа-центрах. Для того, щоб побувати на цілющій водоймі, можна приїхати навіть на короткий час - до громадського пляжу Ейн-Бокека можна дістатися на автобусах, які ходять кілька разів на день з центру Єрусалиму.

Фото: Курорт з безкоштовним пляжем Ейн-Бокек (wikipedia.org)

Археологічний парк, фортеця і гори. Що варто подивитися поруч з курортом

Оскільки Ейн-Бокек - найбільший курорт на Мертвому морі, інфраструктура там добре розвинена. Місцевого населення в місті майже немає.

На курорті зосереджено багато готелів 4* і 5*, спа-центри та клініки. Також вистачає ресторанів, кафе і є кілька торгових центрів, де можна купити косметику з солями Мертвого моря, сувеніри, ювелірні вироби.

У декількох кілометрах знаходяться пам'ятки. Наприклад, одна з найвідоміших локацій – фортеця Масада посеред прямовисних скель. Вона відома тим, що її побудував цар Ірод Великий, і що вона стала останнім притулком юдеїв, які в ній три роки тримали облогу римлян. У фортецю можна піднятися пішки або на функулері.

Також туристи можуть відвідати Національний археологічний парк Кумран у пустелі з руїнами древніх єврейських будинків.

Ще одна визначна пам'ятка - гора Содом з кам'яної солі. Вважається, що в цьому місці були знищені два міста – Содом і Гоморра.

Які правила в'їзду в Ізраїль з України: що врахувати туристам

Для поїздки в Ізраїль туристам буде необхідно пред'явити на паспортному контролі документи, що підтверджують мету поїздки, повідомляється на сайті українського МЗС tripadvisor.mfa.gov.ua. Доцільно мати зворотний квиток, підтвердження бронювання готелю та придбання туристичного продукту, суму коштів, достатню для запланованого перебування в Ізраїлі, а також поліс медичного страхування.

Фото: Готель в Ейн-Бокеку (booking.com)

Подорожувати до Ізраїлю можуть індивідуальні туристи, які щеплені вакциною, визнаною ВООЗ або ті, хто перехворів.

Вакцини, які визнають в Ізраїлі:

Moderna;

Pfizer;

Johnson & Johnson – Janssen;

AstraZeneca;

Covishield;

Sinopharm;

Sinovac;

SputniK-V (на особливих умовах).

Щоб турист вважався щепленим, має пройти не менше 14 днів після отримання останньої дози вакцини, але не більше 180 днів до виїзду з Ізраїлю. Після отримання бустерної дози вакцини також має пройти два тижні.

Фото: Ейн-Бокек-один з найбільших курортів Мертвого моря (unsplash.com/tristan-mimet)

Перехворілими вважаються:

- ті, хто може пред'явити цифровий документ про позитивний результат ПЛР-тесту, якщо пройшло понад 11 днів до в'їзду в Ізраїль, але не більше 180 днів до виїзду;

- або перехворіли та отримали не менше однієї дози визнаної ВООЗ вакцини.

Україна входить у список країн, електронні сертифікати (європейського зразка) яких визнаються ізраїльським МОЗ.

Для перетину кордону мандрівникам знадобиться кілька документів:

ПЛР-тест, зроблений протягом 72 годин до вильоту. Заповнення декларації на в'їзд до Ізраїлю (з даними з електронної довідки або інших релевантних документів COVID), щоб отримати ізраїльський "зелений сертифікат".

Для посадки на літак потрібно буде пред'явити:

- негативний результат ПЛР-тесту;

- декларацію на в'їзд в Ізраїль;

- одну з наступних довідок: про вакцинацію, про хворобу або дозвіл на в'їзд від управління реєстрації населення.

Згода на випадкову перевірку документів співробітниками Управління реєстрації населення. Згода на проходження ПЛР-тесту після прильоту в аеропорту імені Бен-Гуріона і перебування на самоізоляції до отримання результатів аналізу (максимум 24 години).

Нагадаємо, ми писали, які тури запропонують українцям в Ізраїлі після відкриття кордонів у листопаді.

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