Гірськолижна відпустка: чи дорого насправді відпочивати на курорті Буковель

До відкриття гірськолижного сезону залишилося менше місяця: на відомому курорті Буковель в Карпатах це подія запланована вже на 16 грудня. Що стосується інших гірськолижних курортів України, то відпочинок там навряд чи можна планувати однозначно: зазвичай все залежить від того, чи випаде сніг і від того, якою буде погода в певний час.

Але при цьому далеко не кожен зважиться спланувати свій зимовий відпочинок на курорті Буковель, оскільки він часто вважається дуже дорогим і навіть недоступним для більшості українських туристів.

Чи так це насправді? Спробуємо дізнатися. Але для початку давайте розберемося, за яким відпочинком зазвичай їдуть на курорт Буковель та що робить це місце таким популярним серед туристів.

Що приваблює в Буковель тисячі туристів щороку?

Ми з'їздили в Буковель, розвідали обстановку і склали список основних особливостей, які відрізняють цей курорт від інших гірськолижних місць України:

- велика кількість трас різної складності з єдиним скі-пасом і сучасними підйомниками;

- 100% осніжування (якщо немає природного снігу, тут працюють снігові пушки);

- розвинена інфраструктура: кафе, туалети є як нижніх, так і верхніх станціях підйомників;

- великий вибір місць прокату одягу та спорядження;

- величезний вибір житла різного рівня комфорту;

Фото: Буковель щорічно відвідують безліч туристів (Євгенія Колесник)

- достатній вибір місць громадського харчування, супермаркети, ринок;

- велика кількість інших розваг крім катання: спа комплекс, атракціони, катання на собачих упряжках, "Гуцул-ленд", тощо.

Але всі ці "плюси" часто перекриваються однією незмінною асоціацією курорту Буковель з тим, що тут завжди дорого. Давайте розберемося, чи так це насправді.

У скільки обійдеться зимовий відпочинок в сезон 2020/2021

Основною статтею витрат на будь-якій "гірськолижці" є скі-паси й оренда житла. Якщо говорити про курорт Буковель, то тут є кілька видів скі-пасів, які діють відразу на всі підйомники, але відрізняються за ціною. Ви запитаєте, в чому ж полягає різниця.

Перерахуємо головні фактори, які впливають на ціну. Про це варто пам'ятати, плануючи відпочинок на курорті.

Сезон. Наприклад, у свята 2-6 січня ціни найвищі, а в сезон у кінці березня - найнижчі.

З середини грудня по середину березня (за винятком свят) триває "високий" сезон, так що ціни будемо розглядати саме для нього.

Фото: Від яких факторів залежить ціна на відпочинок на курорті Буковель? (Євгенія Колесник)

Час катання. Можна придбати скі-пас на 3 години, на першу половину дня, другу половину дня або на цілий день. Найвигідніший варіант - вечірнє катання з 15:00 до 19:30 за 370 грн у "високий" сезон і нічне катання за 150 грн.

Варто також враховувати, що на вечірньому катанні траси внизу сильно розкатані за цілий день і кататися не так приємно, а на нічному катанні доступні всі траси.

Кількість днів. Можна взяти скі-пас на 1, 2, 7 днів поспіль або на вибір. Наприклад, за 1 день ви заплатите 980 грн, а якщо взяти скі-пас на 7 днів поспіль, то економія складе 196 грн на день.

Категорії скі-пасів. Наприклад, денний пільговий скі-пас на 1 день обійдеться в 690 грн, а "віп" - у 1960 грн замість стандартних 980 грн.

Іноді діє акція: якщо придбати скі-пас на 1 день до 9 ранку, то можна отримати хорошу знижку. Зверніть увагу, що наявність і умови такої акції потрібно уточнювати заздалегідь у касі, а при купівлі бути присутнім особисто.

Давайте візьмемо до уваги два варіанти:

- ми приїхали на вихідні та взяли два вечірніх катання по 370 грн;

- ми приїхали на тиждень і сплатили 7 днів за 5490 грн.

Тепер давайте вибирати житло. Тут величезний вибір найрізноманітніших варіантів, які можна умовно розділити на кілька груп:

Готелі у ТК "Буковель": сюди входить кілька готелів та комплексів шале різного класу й вартості;

Невеликі приватні готелі неподалік від підйомників;

Готелі у селі Поляниця - в пішій доступності (20-30 хв).

Готелі та гостьові будинки, звідки приїжджають на машині або трансфером (в радіусі 20-40 км) - в Татарові, Ворохті або Яремче. Цей варіант теж має попит, оскільки на території курорту Буковель є велика кількість зручних парковок, а житло і харчування в довколишніх населених пунктах - істотно дешевше.

Фото: На курорті Буковель є безліч варіантів житла на будь-який смак і гаманець (Євгенія Колесник)

Тепер повернемося до нашим основних двох варіантів відпочинку:

1) мінімальні розцінки на житло можна знайти за 20 кілометрів від курорту на дві ночі. Такий варіант розміщення обійдеться приблизно у 1200 грн.

2) 7 днів у готелі поряд з підйомниками - близько 10 000 грн.

Оренда спорядження залежить від класу і комплектації: розраховуйте на те, що в середньому це обійдеться у 300-400 грн/день на 1 людину, і чим ближче до підйомників, тим дорожче.

На курорті Буковель є безліч колиб і ресторанів, але якщо ви хочете заощадити, можна знайти гостьовий будинок з кухнею і готувати собі самостійно. Крім того, тільки від вас залежить, чи відвідувати спа, атракціони та інші розваги.

Як дістатися до курорту Буковель

Дістатися в Буковель можна на машині - дорога тут відмінна від самого Львова. Якщо ж ви плануєте поїздку громадським транспортом, то можна купити квитки на поїзд до Івано-Франківська.

Ну а при виході з вокзалу на туристів чекає велика кількість місцевих мікроавтобусів, водії яких доставлять вас прямо до вашого готелю.

Відео: Буковель: огляд гірськолижного курорту - ціни на житло і як добратися своїм ходом (youtube.com/KOLESAEDUT)

Не забудьте взяти у них номер телефону, що б замовити такий самий трансфер назад на залізничний вокзал Івано-Франківська.

У скільки обійдеться найбільш бюджетний відпочинок

Отже, найбільш бюджетний варіант відпочинку на вихідні, за нашими розрахунками, становить до 2000 грн за одну людину.

Якщо відпочивати на курорті Буковель тиждень, живучи біля підйомників і харчуючись в ресторані, то це може обійтися й у 25 000 грн з людини. Як бачите, є варіанти абсолютно різні, і тут можна спланувати відпочинок на будь-який бюджет.

Наступного разу ми з вами розглянемо набагато бюджетніший варіант відпочинку в Карпатах - у селищі Ворохта.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштує проживання і що можна подивитися в одній із наймальовничіших локацій Карпат.

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