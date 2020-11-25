Горнолыжный отпуск: дорого ли на самом деле отдыхать на курорте Буковель

До открытия горнолыжного сезона осталось меньше месяца: на известном курорте Буковель в Карпатах это событие запланировано уже на 16 декабря. Что касается других горнолыжных курортов Украины, то отдых там вряд ли можно планировать однозначно: обычно все зависит от того, выпадет ли снег и от того, какой будет погода в определенное время.

Но при этом далеко не каждый решится спланировать свой зимний отдых на курорте Буковель, поскольку он часто считается очень дорогим и даже недоступным для большинства украинских туристов.

Так ли это на самом деле? Попробуем узнать. Но для начала давайте разберемся, за каким отдыхом обычно едут на курорт Буковель и что делает это место таким популярным среди туристов.

Что привлекает в Буковель тысячи туристов ежегодно?

Мы съездили в Буковель, разведали обстановку и составили список основных особенностей, которые отличают этот курорт от остальных горнолыжных мест Украины:

- большое количество трасс разной сложности с единым ски-пассом и современными подъемниками;

- 100% оснеживание (если нет естественного снега, здесь работают снежные пушки);

- развитая инфраструктура: кафе, туалеты есть как на нижних, так и на верхних станциях подъемников;

- большой выбор мест проката одежды и снаряжения;

- огромный выбор жилья разного уровня комфорта;

Фото: Буковель ежегодно посещают множество туристов (Евгения Колесник)

- достаточный выбор мест общественного питания, супермаркеты, рынок;

- большое количество других развлечений помимо катания: спа комплекс, аттракционы, катания на собачьих упряжках, "Гуцул-лэнд" и так далее.

Но все эти "плюсы" часто перекрываются одной неизменной ассоциацией курорта Буковель с тем, что здесь всегда дорого. Давайте разберемся, так ли это на самом деле.

Во сколько обойдется зимний отдых в сезон 2020/2021

Основной статьей расходов на любой "горнолыжке" являются ски-пассы и аренда жилья. Если говорить о курорте Буковель, то здесь есть несколько видов ски-пассов, которые действуют сразу на все подъемники, но отличаются по цене. Вы спросите, в чем же заключается разница.

Перечислим главные факторы, которые влияют на цену. Об этом стоит помнить, планируя отдых на курорте.

Сезон. К примеру, в праздники 2-6 января цены самые высокие, а в сезон в конце марта - самые низкие.

С средины декабря по средину марта (за исключением праздников) длится "высокий" сезон, так что цены будем рассматривать именно для него.

Фото: От каких факторов зависит цена на отдых на курорте Буковель? (Евгения Колесник)

Время катания. Можно купить ски-пасс на 3 часа, на первую половину дня, вторую половину дня или целый день. Самый выгодный вариант - вечернее катание с 15:00 до 19:30 за 370 грн в "высокий" сезон и ночное катание за 150 грн.

Стоит также учитывать, что на вечернем катании трассы внизу сильно раскатаны за целый день и кататься не так приятно, а на ночном катании доступны не все трассы.

Количество дней. Можно взять ски-пасс на 1, 2, 7 дней подряд или на выбор. Например, за 1 день вы заплатите 980 грн, а если взять ски-пасс на 7 дней подряд, то экономия составит 196 грн в день.

Категории ски-пассов. Например, дневной льготный ски-пасс на 1 день обойдется в 690 грн, а "вип" - в 1960 грн вместо стандартных 980 грн.

Иногда действует акция: если купить ски-пасс на 1 день до 9 утра, то можно получить хорошую скидку. Обратите внимание, что наличие и условия такой акции нужно уточнять заранее в кассе, а при покупке присутствовать лично.

Давайте возьмем в расчет два варианта:

- мы приехали на выходные и взяли два вечерних катания по 370 грн;

- мы приехали на неделю и оплатили 7 дней за 5490 грн.

Теперь давайте выбирать жилье. Здесь огромный выбор самых разных вариантов, которые можно условно разделить на несколько групп:

Отели в ТК "Буковель": сюда входит несколько отелей и комплексов шале разного класса и стоимости;

Частные небольшие отели недалеко от подъемников;

Отели в селе Поляница - в пешей доступности (20-30 мин).

Отели и гостевые дома, откуда приезжают на машине или трансфером (в радиусе 20-40 км) - в Татарове, Ворохте или Яремче. Этот вариант тоже пользуется спросом, поскольку на территории курорта Буковель есть большое количество удобных парковок, а жилье и питание в близлежащих населенных пунктах - существенно дешевле.

Фото: На курорте Буковель есть множество вариантов жилья на любой вкус и кошелек (Евгения Колесник)

Теперь вернемся к нашим основным двум вариантам отдыха:

1) минимальные расценки на жилье можно найти в 20 километрах от курорта на две ночи. Такой вариант размещения обойдется примерно в 1200 грн.

2) 7 дней в отеле рядом с подъемниками - около 10 000 грн.

Аренда снаряжения зависит от класса и комплектации: рассчитывайте на то, что в среднем это обойдется в 300-400 грн/день на 1 человека, и чем ближе к подъемникам, тем дороже.

На курорте Буковель есть множество колыб и ресторанов, но если вы хотите сэкономить, можно найти гостевой дом с кухней и готовить себе самостоятельно. Кроме того, только от вас зависит, посещать ли спа, аттракционы и другие развлечения.

Как добраться к курорту Буковель

Добраться в Буковель можно на машине - дорога здесь отличная от самого Львова. Если же вы планируете поездку общественным транспортом, то можно купить билеты на поезд до Ивано-Франковска.

Ну а при выходе из вокзала туристов ожидает большое количество местных микроавтобусов, водители которых доставят вас прямо до вашего отеля.

Видео: Буковель: обзор горнолыжного курорта - цены на жилье и как добраться своим ходом (youtube.com/KOLESAEDUT)

Не забудьте взять у них номер телефона, что бы заказать такой же трансфер обратно на ж/д вокзал Ивано-Франковска.

Во сколько обойдется самый бюджетный отдых

Итак, самый бюджетный вариант отдыха на выходные по нашим расчетам составляет до 2000 грн за одного человека.

Если отдыхать на курорте Буковель неделю, живя возле подъемников и питаясь в ресторане, то это может обойтись и в 25 000 грн с человека. Как видите, есть варианты абсолютно разные, и здесь можно спланировать отдых на любой бюджет.

В следующий раз мы с вами рассмотрим намного более бюджетный вариант отдыха в Карпатах - в поселке Ворохта.

Напомним, ранее мы писали, сколько стоит проживание и что можно посмотреть в одной из самых живописных локаций Карпат.

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