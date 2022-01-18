Недопуск на рейс. Українцям нагадали важливі правила вильоту з Абу-Дабі
Останнім часом почастішали випадки недопущення наших громадян на борт літака, кажуть в українському посольстві
Українським туристам нагадали правила вильоту з міжнародного аеропорту Абу-Дабі. Перелік чинних вимог сторінці Посольства України в ОАЕ у Facebook.
У міжнародному відомстві звертають увагу на те, що для вильоту з міжнародного аеропорту Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) до будь-якої країни світу всім пасажирам необхідно мати при собі негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого за 48 годин до вильоту.
"Останнім часом почастішали випадки недопущення на рейси наших громадян, які планували виліт з міжнародного аеропорту Абу-Дабі через відсутність негативного ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого за 48 годин до вильоту", – йдеться в повідомленні.
Українських туристів закликали брати до уваги, що всі пасажири, які вилітають з міжнародного аеропорту Абу-Дабі, повинні мати негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений за 48 годин до вильоту.
Фото: Всі пасажири, які вилітають з міжнародного аеропорту Абу-Дабі, повинні мати негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений за 48 годин до вильоту (facebook.com/AUH/photos)
Наразі в Абу-Дабі діють суворі правила через пандемію, а невиконання будь-якої з вимог може скасувати плани на подорож.
Які правила в'їзду до Абу-Дабі для українців
Від 31 липня 2021 року Україна внесена до країн "зеленого" списку – карантин після прибуття в емірат Абу-Дабі з України не вимагається. Для підтвердження для ОАЕ зробленої в Україні вакцинації необхідна попередня (до вильоту) реєстрація на сайті.
На цьому ж сайті розміщено перелік визнаних в ОАЕ вакцин:
1. Sinopharm;
2. Pfizer-BioNTech;
3. Oxford-Astrazenecа;
4. Johnson & Johnson;
5. Moderna;
Для Абу-Дабі необхідний заповнений англійською мовою і обов'язково роздрукований ПЛР-тест, що підтверджує негативний результат. Сертифікат має бути виданий не більше ніж за 48 годин до прибуття в Абу-Дабі і наданий тільки акредитованими медичними установами. В аеропортах ОАЕ кожному пасажиру роблять додатковий безкоштовний ПЛР-тест.
Крім того, є вимога про наявність поліса Міжнародного медичного страхування, який покриває лікування COVID-19 і перебування в умовах ізоляції за кордоном.
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