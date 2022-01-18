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Недопуск на рейс. Украинцам напомнили важные правила вылета из Абу-Даби

Новина українською →
Вторник 18 января 2022 16:48
Недопуск на рейс. Украинцам напомнили важные правила вылета из Абу-Даби Фото: Международный аэропорт Абу-Даби (facebook.com/AUH/photos)
Автор: Евгения Тугушева

В последнее время участились случаи недопущения граждан на борт самолета, говорят в украинском посольстве.

Украинским туристам напомнили правила вылета из международного аэропорта Абу-Даби. Список действующих требований на странице Посольства Украины в ОАЭ в Facebook.

В международном ведомстве обращают внимание на то, что для вылета из международного аэропорта Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) в любую страну мира всем пассажирам необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 48 часов до вылета.

"В последнее время участились случаи недопущения на рейсы наших граждан, которые планировали вылет из международного аэропорта Абу-Даби из-за отсутствия негативного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 48 часов до вылета", – говорится в сообщении.

Украинских туристов призвали считать, что все пассажиры, вылетающие из международного аэропорта Абу-Даби, должны иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 48 часов до вылета.

Недопуск на рейс. Украинцам напомнили важные правила вылета из Абу-Даби

Фото: Все пассажиры, вылетающие из международного аэропорта Абу-Даби, должны иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 48 часов до вылета (facebook.com/AUH/photos)

В Абу-Даби действуют строгие правила из-за пандемии, а невыполнение любого из требований может отменить планы на путешествие.

Какие правила въезда в Абу-Даби для украинцев

С 31 июля 2021 года Украина внесена в страны "зеленого" списка – карантин по прибытии в эмират Абу-Даби из Украины не требуется. Для подтверждения для ОАЭ вакцинации необходима предварительная (до вылета) регистрация на сайте.

На этом же сайте размещен список признанных в ОАЭ вакцин:

1. Sinopharm;

2. Pfizer-BioNTech;

3. Oxford-Astrazenecа;

4. Johnson & Johnson;

5. Moderna;

Для Абу-Даби необходим заполненный на английском языке и обязательно распечатанный ПЦР-тест, подтверждающий отрицательный результат. Сертификат должен быть выдан не более чем за 48 часов до прибытия в Абу-Даби и предоставлен только аккредитованными медицинскими учреждениями. В аэропортах ОАЭ каждому пассажиру делают дополнительный бесплатный ПЦР-тест.

Кроме того, есть требование о наличии полиса Международного медицинского страхования, покрывающего лечение COVID-19 и пребывания в условиях изоляции за границей.

Напомним, ранее мы писали, какие страны мира еще полностью закрыты для туризма.

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