Від Нової Зеландії до Марокко. Які країни світу ще повністю закриті для туризму

Багато держав вводять обмеження через нові штами COVID, але деякі взагалі не відкривали кордону за весь час пандемії

У зв'язку з поширенням нового штаму "Омікрон" країни по всьому світу продовжують вводити нові обмеження, а деякі зовсім не відкривалися для туристів від самого початку пандемії COVID, пише The National.

"Якщо ви плануєте подорож найближчим часом, ці п'ять країн поки що потрібно викреслити із бажаного списку відвідування, оскільки кордони цих держав залишаються закритими для більшості мандрівників", - повідомляють у виданні.

Які країни повністю закриті для всіх іноземних туристів

Китай

Країна ще від початку пандемії COVID закрила кордони майже всім іноземців.

Є певні випадки, коли іноземці все ж таки можуть в'їжджати до Китаю, але встановлені в країні правила дозволяють в'їжджати лише з певними цілями, до яких не входить туризм. Наприклад, можна їхати з дипломатичною метою або з чинною посвідкою на постійне проживання в Китаї для роботи, особистих справ або надзвичайно важливих гуманітарних потреб.

Фото: Великий китайський мур (unsplash.com/ashley-ross)

Іноземці, яким дозволено подорожувати до Китаю, повинні бути готові дотримуватися суворих правил, включаючи 14-денний період самоізоляції.

Відвідування історичних пам'яток, таких як Велика Китайська стіна, Заборонене місто в Пекіні, Теракотова армія в Сіані зараз заборонено.

Нова Зеландія

У Новій Зеландії запровадили одні з найжорсткіших суворих обмежень у світі. Країна залишалася закритою практично для всіх мандрівників сов усього світу протягом майже двох років.

Фото: Окленд, Нова Зеландія (unsplash.com/dan-freeman)

У грудні країна відклала початок поступового відкриття кордонів через новий штам "Омікрон" до лютого 2022 року. Експерти припускають, що і ця дата відкриття не є остаточною, і спрощення правил в'їзду для туристів у Новій Зеландії знову можуть відкласти на невизначений час.

Тайвань

З початку пандемії COVID на території Тайваню діють суворі правила в'їзду, і зараз туди можуть в'їжджати лише обмежені категорії іноземців.

Наприклад, особи з посвідкою на проживання, іноземне подружжя та діти тайванських громадян та деякі іноземні робітники. Але суворі правила в'їзду діють і для них.

Фото: Національний меморіальний зал Чан Кайші — споруда на майдані Свободи в центрі Тайбея (unsplash.com/ferrer_rovin)

Зараз туризм у країні заборонено, туристичні візи не видаються.

Філіппіни

Попри пропозиції відкрити кордони для щеплених мандрівників з деяких країн у грудні минулого року, поїздки на Філіппіни, як і раніше, заборонені через поширення нового штаму "Омікрон".

Фото: Ель-Нідо, Філіппіни (unsplash.com/eibner-saliba)

В'їзд на Філіппіни все ще обмежений для громадян та окремих категорій іноземців. В основному в'їзд дозволений для тих, хто має дозвіл на проживання, або є чоловіком, або дітьми філіппінців.

При цьому туристичні візи до країни тимчасово не видаються.

Марокко

Туристичні поїздки в Марокко призупинені через тимчасову заборону на поїздки, введену з метою запобігання поширенню Covid-19.

Крім цього, ще в листопаді було припинено всі прямі комерційні пасажирські рейси до королівства. Такі норми щодо в'їзду діють як мінімум до 31 січня 2022 року.

Фото: Шафшаван, Марокко (unsplash.com/heidi-kaden)

Коли польоти відновляться, деякі мандрівники матимуть змогу відвідати королівство за певних умов. При цьому в Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що створять списки країн A, B і C, кожна з яких має правила, які необхідно дотримуватися для в'їзду в Марокко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Мальдівах фіксують нові рекорди із прибуття гостей.