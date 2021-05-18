Недопуск на рейс та "квест" в аеропорту: що потрібно знати при поверненні з відпустки

Під час карантинних обмежень українські туристи, які вирушили подорожувати за кордон в період пандемії, при поверненні додому повинні здавати ПЛР-тести або вирушити на самоізоляцію.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №230, така вимога діє починаючи з 24 березня 2021 року. Обов'язкова здача ПЛР-тестів або самоізоляція обов'язкова для всіх незалежно від того, з якої країни повертаються туристи. Крім додаткових витрат, ця норма може обернутися втраченим часом і складнощами при посадці в літак.

Деяких туристів, які вирішили здавати аналізи в Україні, можуть навіть не пустити на рейс додому. А інші мандрівники можуть зіткнутися з плутаниною в чергах в аеропорту прибуття. Через це процедуру установки програми Vdoma для самоізоляції і здачу тестів називають "квестом".

Розібратися з чергами і заощадити на тесті: що треба знати туристам

З якими труднощами у зв'язку зі здачею ПЛР-тестів можна зіткнутися при поверненні додому написала на своїй сторінці у Facebook киянка Олена Дальська-Латошевич. Вона днями повернулася з поїздки до Туреччини.

"Отже, ви повертаєтеся в Україну. Коротка інструкція, як і де зробити тест на COVID, якщо ви прилітаєте в аеропорт Kyiv Borispyl. Встановіть ще до посадки в літак (де б ви не були) додаток Vdoma, але не активуйте його", - ділиться вона першою порадою.

Фото: В аеропорту можна відразу здати тести (facebook.com/airportboryspil)

Багато туристів, які повертаються в Україну, змушені стояти в чергах – спочатку на паспортний контроль, потім в лабораторію для здачі тестів на місці. При цьому часто стають не в ту чергу і втрачають чимало часу.

"По прильоту в Бориспіль уточніть, яка черга складається з тих, хто без тесту - вам туди", - підказує туристка.

Поки прибулі стоять у черзі, вони можуть активувати додаток Vdoma: для цього потрібно ввести латиницею ім'я, прізвище, номер закордонного паспорта, номер телефону, пише Олена.

"Натисніть кнопку "Активувати" (її складно не помітити). Все - почався зворотний відлік: у вас є 24 години, щоб дістатися до місця самоізоляції. На паспортному вас попросять показати активоване додаток - не чиніть опір", - описує подальші кроки пасажирів киянка.

Прямо по прильоту до видачі багажу і в зоні видачі багажу можна зробити тест, який коштує 1500 грн. Але в аеропорту є лабораторії і з нижчими цінами.

"Після видачі багажу піднімайтеся на 2 поверх – там можна зробити тест від 680 гривень на вибір з декількох лабораторій. Заповнюєте анкету, оплачуєте по QR-коду, робите тест – вся ітерація зайняла 5-7 хвилин",- ділиться досвідом туристка.

Фото: Додаток можна завантажити до прильоту (Getty Images)

Після цього туристи можуть добиратися додому, але таймер 24 годин після активації програми вже працює. Втім, киянка радить не поспішати вказувати місце самоізоляції.

"У вас в запасі ще годин 20, так що поки можна не активувати чекін для самоізоляції. Чому? Тому що через пару годин будуть готові результати тесту, які автоматично завантажаться в додаток. Після цього ви отримаєте сповіщення, що ваш термін самоізоляції завершено - ура, ви здорові і вільні", - описує вона нюанси користування додатком.

Іноземця без тесту не пустили в літак

Олена Дальська-Латошевич відпочивала в Туреччині зі своїм чоловіком-іноземцем, до якого в аеропорту в Туреччині пред'явили особливі вимоги щодо ПЛР-тесту.

"Якщо ви - іноземець, навіть з тимчасовою посвідкою на проживання в Україні, на літак вас навіть не пустять без тесту. Про це вас ніхто ніде не попередить: ви приїдете в аеропорт відльоту і офігеєте. Може бути, не полетите взагалі, а може бути, пройдете 9 кіл пекла", - обурюється Українка.

Вона додає, що туристам без тестів перед польотом в Україну можуть допомогти співробітники аеропорту.

"Вам можуть зустрітися на шляху добрі феї з ground service, які пройдуть з вами ці 9 кіл пекла, і ви все-таки полетите. Але це не точно. Загалом, 2 скасованих рейси, 1 перенесений, 1 заново куплений, 1 ледь не пропущений – ми вдома", - описує вона складності поїздки.

У коментарях до посту користувачі відзначають, що для іноземців краще здавати ПЛР-тест перед прильотом в Україну за 48 годин, хоча для резидентів повинна діяти та ж норма, що і для громадян України – можливість зробити аналіз після прибуття.

Фото: Без тесту іноземців можуть не пустити на рейс (Віталій Носач, РБК-Україна)

Втім, згідно з даними на сайті visitukraine.today, з 24 березня 2021 всім без винятку іноземним громадянам незалежно від країни прибуття для в'їзду в Україну потрібно мати негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, яке проведено не більше ніж за 72 години до перетину державного кордону.

Перед поверненням в Україну туристам варто вивчити інформацію, як встановити додаток Vdoma, вибрати лабораторію і оплатити тест в аеропорту "Бориспіль".

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