Недопуск на рейс та "квест" в аеропорту: що потрібно знати при поверненні з відпустки

Як користуватися додатком Vdoma: поради туристки
Під час карантинних обмежень українські туристи, які вирушили подорожувати за кордон в період пандемії, при поверненні додому повинні здавати ПЛР-тести або вирушити на самоізоляцію.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів №230, така вимога діє починаючи з 24 березня 2021 року. Обов'язкова здача ПЛР-тестів або самоізоляція обов'язкова для всіх незалежно від того, з якої країни повертаються туристи. Крім додаткових витрат, ця норма може обернутися втраченим часом і складнощами при посадці в літак.
Деяких туристів, які вирішили здавати аналізи в Україні, можуть навіть не пустити на рейс додому. А інші мандрівники можуть зіткнутися з плутаниною в чергах в аеропорту прибуття. Через це процедуру установки програми Vdoma для самоізоляції і здачу тестів називають "квестом".
Розібратися з чергами і заощадити на тесті: що треба знати туристам
З якими труднощами у зв'язку зі здачею ПЛР-тестів можна зіткнутися при поверненні додому написала на своїй сторінці у Facebook киянка Олена Дальська-Латошевич. Вона днями повернулася з поїздки до Туреччини.
"Отже, ви повертаєтеся в Україну. Коротка інструкція, як і де зробити тест на COVID, якщо ви прилітаєте в аеропорт Kyiv Borispyl. Встановіть ще до посадки в літак (де б ви не були) додаток Vdoma, але не активуйте його", - ділиться вона першою порадою.
Багато туристів, які повертаються в Україну, змушені стояти в чергах – спочатку на паспортний контроль, потім в лабораторію для здачі тестів на місці. При цьому часто стають не в ту чергу і втрачають чимало часу.
"По прильоту в Бориспіль уточніть, яка черга складається з тих, хто без тесту - вам туди", - підказує туристка.
Поки прибулі стоять у черзі, вони можуть активувати додаток Vdoma: для цього потрібно ввести латиницею ім'я, прізвище, номер закордонного паспорта, номер телефону, пише Олена.
"Натисніть кнопку "Активувати" (її складно не помітити). Все - почався зворотний відлік: у вас є 24 години, щоб дістатися до місця самоізоляції. На паспортному вас попросять показати активоване додаток - не чиніть опір", - описує подальші кроки пасажирів киянка.
Прямо по прильоту до видачі багажу і в зоні видачі багажу можна зробити тест, який коштує 1500 грн. Але в аеропорту є лабораторії і з нижчими цінами.
"Після видачі багажу піднімайтеся на 2 поверх – там можна зробити тест від 680 гривень на вибір з декількох лабораторій. Заповнюєте анкету, оплачуєте по QR-коду, робите тест – вся ітерація зайняла 5-7 хвилин",- ділиться досвідом туристка.
Після цього туристи можуть добиратися додому, але таймер 24 годин після активації програми вже працює. Втім, киянка радить не поспішати вказувати місце самоізоляції.
"У вас в запасі ще годин 20, так що поки можна не активувати чекін для самоізоляції. Чому? Тому що через пару годин будуть готові результати тесту, які автоматично завантажаться в додаток. Після цього ви отримаєте сповіщення, що ваш термін самоізоляції завершено - ура, ви здорові і вільні", - описує вона нюанси користування додатком.
Іноземця без тесту не пустили в літак
Олена Дальська-Латошевич відпочивала в Туреччині зі своїм чоловіком-іноземцем, до якого в аеропорту в Туреччині пред'явили особливі вимоги щодо ПЛР-тесту.
"Якщо ви - іноземець, навіть з тимчасовою посвідкою на проживання в Україні, на літак вас навіть не пустять без тесту. Про це вас ніхто ніде не попередить: ви приїдете в аеропорт відльоту і офігеєте. Може бути, не полетите взагалі, а може бути, пройдете 9 кіл пекла", - обурюється Українка.
Вона додає, що туристам без тестів перед польотом в Україну можуть допомогти співробітники аеропорту.
"Вам можуть зустрітися на шляху добрі феї з ground service, які пройдуть з вами ці 9 кіл пекла, і ви все-таки полетите. Але це не точно. Загалом, 2 скасованих рейси, 1 перенесений, 1 заново куплений, 1 ледь не пропущений – ми вдома", - описує вона складності поїздки.
У коментарях до посту користувачі відзначають, що для іноземців краще здавати ПЛР-тест перед прильотом в Україну за 48 годин, хоча для резидентів повинна діяти та ж норма, що і для громадян України – можливість зробити аналіз після прибуття.
Фото: Без тесту іноземців можуть не пустити на рейс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Втім, згідно з даними на сайті visitukraine.today, з 24 березня 2021 всім без винятку іноземним громадянам незалежно від країни прибуття для в'їзду в Україну потрібно мати негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, яке проведено не більше ніж за 72 години до перетину державного кордону.
Перед поверненням в Україну туристам варто вивчити інформацію, як встановити додаток Vdoma, вибрати лабораторію і оплатити тест в аеропорту "Бориспіль".
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