Недопуск на рейс и "квест" в аэропорту: что нужно знать при возвращении из отпуска

Как пользоваться приложением Vdoma: советы туристки
Во время карантинных ограничений украинские туристы, которые отправились путешествовать за границу в период пандемии, при возвращении домой должны сдавать ПЦР-тесты или отправляться на самоизоляцию.
Согласно постановлению Кабинета Министров №230, такое требование действует начиная с 24 марта 2021 года. Обязательная сдача ПЦР-тестов или самоизоляция обязательна для всех независимо ото того, из какой страны возвращаются туристы. Кроме дополнительных трат, эта норма может обернуться потерянным временем и сложностями при посадке в самолет.
Некоторых туристов, которые решили сдавать анализы в Украине, могут даже не пустить на рейс домой. А другие путешественники могут столкнуться с путаницей в очередях в аэропорту прибытия. Из-за этого процедуру установки приложения Vdoma для самоизоляции и сдачу тестов называют "квестом".
Разобраться с очередями и сэкономить на тесте: что надо знать туристам
С какими трудностями в связи со сдачей ПЦР-тестов можно столкнуться при возвращении домой написала на своей странице в Facebook киевлянка Алена Дальская-Латошевич. Она на днях вернулась из поездки в Турцию.
"Итак, вы возвращаетесь в Украину. Краткая инструкция, как и где сделать тест на COVID, если вы прилетаете в аэропорт Kyiv Borispyl. Установите еще до посадки в самолет (где бы вы ни были) приложение Vdoma, но не активируйте его", — делится она первым советом.
Фото: В аэропорту можно сразу сдать тесты (facebook.com/airportboryspil)
Многие туристы, возвращающиеся в Украину, вынуждены стоять в очередях – сначала на паспортный контроль, потом в лабораторию для сдачи тестов на месте. При этом часто становятся не в ту очередь и теряют немало времени.
"По прилету в Борисполь уточните, какая очередь состоит из тех, кто без теста – вам туда", — подсказывает туристка.
Пока прибывшие стоят в очереди, они могут активировать приложение Vdoma: для этого нужно ввести на латинице имя, фамилию, номер загранпаспорта, номер телефона, пишет Алена.
"Нажмите кнопку "Активировать" (ее сложно не заметить). Все – начался обратный отсчет: у вас есть 24 часа, чтобы добраться до места самоизоляции. На паспортном вас попросят показать активированное приложение – не сопротивляйтесь", — описывает дальнейшие шаги пассажиров киевлянка.
Прямо по прилету до выдачи багажа и в зоне выдачи багажа можно сделать тест, который стоит 1500 грн. Но в аэропорту есть лаборатории и с более низкими ценами.
"После выдачи багажа поднимайтесь на 2 этаж – там можно сделать тест от 680 гривен на выбор из нескольких лабораторий. Заполняете анкету, оплачиваете по QR-коду, делаете тест – вся итерация заняла 5-7 минут", — делится опытом туристка.
После этого туристы могут добираться домой, но таймер 24 часов после активации приложения уже работает. Впрочем, киевлянка советует не спешить указывать место самоизоляции.
"У вас в запасе еще часов 20, так что пока можно не активировать чекин для самоизоляции. Почему? Потому что через пару часов будут готовы результаты теста, которые автоматически подгрузятся в приложение. После этого вы получите оповещение, что ваш срок самоизоляции завершен – ура, вы здоровы и свободны", — описывает она нюансы пользования приложением.
Иностранца без теста не пустили в самолет
Алена Дальская-Латошевич отдыхала в Турции со своим мужем-иностранцем, к которому в аэропорту в Турции предъявили особые требования касательно ПЦР-теста.
"Если вы – иностранец, даже со временным видом на жительство в Украине, на самолет вас даже не пустят без теста. Об этом вас никто нигде не предупредит: вы приедете в аэропорт отлета и офигеете. Может быть, не улетите вообще, а может быть, пройдете 9 кругов ада", — сетует украинка.
Она добавляет, что туристам без тестов перед полетом в Украину могут помочь сотрудники аэропорта.
"Вам могут встретиться на пути добрые феи из ground service, которые пройдут с вами эти 9 кругов ада, и вы все-таки улетите. Но это не точно. В общем, 2 отмененных рейса, 1 перенесенный, 1 заново купленный, 1 едва ли не пропущенный – мы дома", — описывает она сложности поездки.
В комментариях к посту пользователи отмечают, что для иностранцев лучше сдавать ПЦР-тест перед прилетом в Украину за 48 часов, хотя для резидентов должна действовать та же норма, что и для граждан Украины – возможность сделать анализ после прибытия.
Впрочем, согласно данным на сайте visitukraine.today, с 24 марта 2021 всем без исключения иностранным гражданам независимо от страны прибытия для въезда в Украину нужно иметь отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, которое проведено не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы.
Перед возвращением в Украину туристам стоит изучить информацию, как установить приложение Vdoma, выбрать лабораторию и оплатить тест в аэропорту "Борисполь".
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