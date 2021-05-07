Позаштатна ситуація. Пасажирів відправили на карантин через затримку рейсу

Поки літак перетинав кордони штату, там змінилися правила для прибуваючих

У період пандемії COVID безліч країн світу можуть змінити правила в'їзду в будь-який момент. Нерідко через це мандрівники опиняються в скрутному становищі за кордоном. Але недавня ситуація з рейсом в Австралії показує, як правила для кожного штату також можуть зробити політ навіть всередині країни абсолютно непередбачуваним, повідомляє видання CNN Travel.

Внутрішній рейс VA469 компанії Virgin Australia летів 23 квітня за маршрутом Перт-Брісбен, і саме в момент перельоту в Австралії змінилися правила одного зі штатів, повідомляється в публікації. Крупний штат Західна Австралія оголосив про введення триденного посиленого карантину для регіону Перт і Піл.

Водночас у Квінсленді (де знаходиться Брісбен), оголосили, що будь-хто, хто прибуде в штат із Західної Австралії, має пройти 14-денний карантин.

"Це не мало було створити проблему для рейсу VA469, оскільки він повинен був прибути в пункт призначення до того, як заборона набуде чинності опівночі. Але через механічну проблему в Перті літак вилетів із запізненням більш ніж на п'ять годин і приземлився в Брісбені після першої години ночі 24-го числа", - уточнюється в матеріалі CNN.

Фото: Пасажири авіарейси змушені були пройти карантин (wikimedia.org)

Прибуваючим пасажирам сказали, що їм доведеться провести 14 днів на карантині в номері готелю замість того, щоб просто вийти з літака і покинути аеропорт.

"Ми знаємо, що профілактичні заходи можуть бути незручними, але вони необхідні для захисту жителів Квінсленду", - заявила місцевій пресі доктор Жаннетт Янг, головний санітарний лікар штату.

Пасажирів рейсу відправили на карантин за новими правилами

Уряд Квінсленду оголосив, що покриє витрати на карантин для пасажирів рейсу VA469. У підсумку їм довелося провести на карантині всього три дні. Під час спалаху COVID в Перті захворіло всього троє людей, що спонукало чиновників Квінсленду достроково скасувати правила карантину. 27 квітня мандрівникам дозволили виїхати, коли вони отримали негативні результати ПЛР-тесту на COVID.

"Якби авіакомпанія була офіційно повідомлена про цю зміну до вильоту рейсу, ми б відклали виліт літака і дали б пасажирам можливість залишитися в Перті", - повідомив CNN представник Virgin Australia.

Фото: В Австралії діють жорсткі карантинні обмеження (pixabay.com)

Станом на початок травня 2021 року в Австралії було зареєстровано менш як 30 000 випадків COVID і менше ніж 1000 випадків смертей від наслідків хвороби. Повідомляється, що такі низькі цифри захворюваності спостерігаються завдяки тому, що кордон країни оперативно закрили на самому початку пандемії.

Сьогодні Австралія все ще не скасовує жорсткі правила карантину і залишається закритою для іноземних мандрівників. Однак 19 квітня оголосили про відкриття так званого "пузиря подорожей" між Австралією та Новою Зеландією – країною, в якій теж спостерігається низький рівень захворюваності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Танзанія змінила підхід у боротьбі з коронавірусом та посилила правила в'їзду для туристів.

Також повідомлялося, що буде з турами в Єгипет після введення локдауну в країні.