Внештатная ситуация. Пассажиров отправили на карантин из-за задержки рейса

Пока самолет пересекал границы штата, там изменились правила для прибывающих

В период пандемии COVID множество стран мира могут изменить правила въезда в любой момент. Нередко из-за этого путешественники оказываются в затруднительном положении за границей. Но недавняя ситуация с рейсом в Австралии показывает, как правила для каждого штата также могут сделать полет даже внутри страны совершенно непредсказуемым, сообщает издание CNN Travel.

Внутренний рейс VA469 компании Virgin Australia летел 23 апреля по маршруту Перт-Брисбен, и именно в момент перелета в Австралии изменились правила одного из штатов, сообщается в публикации. Крупный штат Западная Австралия объявил о введении трехдневного усиленного карантина для региона Перт и Пил.

В то же время в Квинсленде (где находится Брисбен), объявили, что любой, кто прибудет в штат из Западной Австралии, должен пройти 14-дневный карантин.

"Это не должно было создать проблему для рейса VA469, так как он должен был прибыть в пункт назначения до того, как запрет вступит в силу в полночь. Но из-за механической проблемы в Перте самолет вылетел с опозданием более чем на пять часов и приземлился в Брисбене после часа ночи 24-го числа", - уточняется в материале CNN.

Фото: Пассажиры авиарейсы вынуждены были пройти карантин (wikimedia.org)

Прибывающим пассажирам сказали, что им придется провести 14 дней в карантине в номере отеля вместо того, чтобы просто выйти из самолета и покинуть аэропорт.

"Мы знаем, что профилактические меры могут быть неудобными, но они необходимы для защиты жителей Квинсленда", - заявила местной прессе доктор Жаннетт Янг, главный санитарный врач штата.

Пассажиров рейса отправили на карантин по новым правилам

Правительство Квинсленда объявило, что покроет расходы на карантин для пассажиров рейса VA469. В итоге им пришлось провести на карантине всего три дня. Во время вспышки COVID в Перте заболело всего трое людей, что побудило чиновников Квинсленда досрочно отменить правила карантина. 27 апреля путешественникам разрешили уехать, когда те получили отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID.

"Если бы авиакомпания была официально уведомлена об этом изменении до вылета рейса, мы бы отложили вылет и дали бы пассажирам возможность остаться в Перте", - сообщил CNN представитель Virgin Australia.

Фото: В Австралии действуют жесткие карантинные ограничения (pixabay.com)

По состоянию на начало мая 2021 года в Австралии было зарегистрировано менее 30 000 случаев COVID и менее 1000 случаев смертей от последствий болезни. Сообщается, что такие низкие цифры заболеваемости наблюдаются благодаря тому, что границу страны оперативно закрыли в самом начале пандемии.

Сегодня Австралия все еще не отменяет жесткие правила карантина и остается закрытой для иностранных путешественников. Однако 19 апреля объявили об открытии так называемого "пузыря путешествий" между Австралией и Новой Зеландией – страной, в которой тоже наблюдается низкий уровень заболеваемости COVID.

Напомним, ранее сообщалось, что Танзания изменила подход в борьбе с коронавирусом и ужесточила правила въезда для туристов.

Также сообщалось, что будет с турами в Египет после введения локдауна в стране.