Жорсткий локдаун у Єгипті: що буде з турами на курорти Червоного моря

Чи варто планувати відпочинок під час нових обмежень

У Єгипті оголосили двотижневий локдаун - через ситуацію з коронавірусом закривають магазини, ресторани і торгові центри. Про це в телезверненні до країни повідомив прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі.

Кабінет Міністрів Єгипту оголосив про низку термінових рішень і постанов, що стосуються ситуації з коронавірусом в країні, які вступають в силу 6 травня і триватимуть два тижні, передає видання Egypt Today.

"Громадяни не усвідомлюють, наскільки серйозна пандемія. В даний час вона вражає цілі сім'ї", - сказав прем'єр-міністр під час телевізійної прес-конференції в середу, 5 травня.

Які обмеження ввели в Єгипті

Глава уряду Мадбулі оголосив, що магазини, кафе, ресторани, намети на Рамадан і торгові центри будуть закриті о 21:00 в середу – на два тижні.

Фото: У Єгипті на два тижні закривають ресторани і кафе (pixabay.com)

Він також додав, що концерти, весілля, зустрічі та конференції будуть заборонені. Свято Курбан-байрам розпочнеться з середи 12 травня по неділю 16 травня. В цей час будуть закриті місця, де можуть збиратися багато людей просто неба.

"Сади, парки та громадські пляжі будуть повністю закриті під час свята Ід аль-Фітр", - зазначив прем'єр-міністр Мадбулі.

Виняток зробили для молитов у мечетях з дотриманням запобіжних заходів під час свята.

Прем'єр-міністр додав, що в лікарнях доступні 35% ліжок, держава стежить за сховищами кисню. Протягом травня Єгипет очікує на поставки 5 млн доз вакцини COVID.

У боротьбі з поширенням коронавірусу в Єгипті за порушення вимоги носити маски на вулиці з січня наклали 1,7 млн штрафів на громадян. Кожен - 50 єгипетських фунтів (близько 3 доларів).

Фото: Сувеніри туристи зможуть купувати на території готелів (pixabay.com)

"Відпочивальники локдаун не відчують"

Нові карантинні обмеження в Єгипті ніяк не впливають на туристичну інфраструктуру, адже більша її частина - відокремлена від решти, розповів у коментарі РБК-Україна заступник генерального директора компанії TEZ Tour Олександр Новіковський.

"Якщо брати Шарм-ель-Шейх, це взагалі окрема туристична зона, де майже немає місцевих жителів. У Хургаді також все зробили для того, щоб убезпечити туристів від ризиків захворіти. На території готелів є максимально вся інфраструктура для того, щоб відпочивати з комфортом і безпечно. Тому відпочивальників обмеження ніяким чином не торкнуться, і вони їх не відчують", - говорить експерт.

Більшість туристів можуть не помітити результатів локдауна, хіба що можливо введуть деякі обмеження на екскурсійні програми.

Локдаун не вплине і на попит на відпочинок в Єгипті, вважає фахівець. Сьогодні цей напрямок відзначається стабільним турпотоком.

"Ринок починає потроху прокидатися, починається традиційний сезон відпусток, і люди намагаються їхати до теплих морів, щоб відпочити і поправити своє здоров'я. Попит в Єгипет постійно стабільний - немає зменшення туристичного потоку, і після травневих свят немає спаду", - зазначає Олександр Новіковський.

Фото: Попит на відпочинок в Єгипті - стабільний (booking.com)

За його інформацією, на Єгипет зараз припадає приблизно 60% бронювань з "кошика " масових напрямків. Найближчим часом з початком пляжного сезону буде трохи переважати попит на відпочинок в Туреччині.

Секретні перевірки готелів

Тим часом в Єгипті почалися перевірки готелів на дотримання санітарних норм. Міністерство туризму та старожитностей Єгипту направило кілька секретних інспекційних комітетів по всій країні, щоб переконатися, що всі готелі, ресторани та туристичні кафетерії застосовують належні заходи безпеки для здоров'я у зв'язку з COVID-19, повідомляє Egypt Independent.

Інспектори звертатимуть увагу на те, чи виконуються регулярні протоколи з санітарії та дезінфекції відповідно до міжнародних стандартів та з використанням матеріалів, затверджених МОЗ.

Фото: У готелях почалися перевірки дотримання санітарних норм (pixabay.com)

Помічник міністра туризму та старожитностей з контролю за готельними послугами та туристичною діяльністю Абдель Фаттах аль-Асі пояснив, що інспектори також перевіряють стандарти гігієни на кухнях, в магазинах, ресторанах і кафетеріях, і оцінюють загальну якість готельних послуг.

Міністерство туризму і старожитностей Єгипту оголосило минулого тижня про те, що вже закрили 9 туристичних об'єктів за недотримання заходів ковід-безпеки, які приймали клієнтів понад встановлені ліміти, що призвело до скупчення людей.

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