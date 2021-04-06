Небо під замком: чи загрожує українцям заборона на польоти за кордон

Туризм в Україні у 2021 році переживає чергову паузу – під карантинними обмеженнями "червоної зони" виявилися 10 областей і місто Київ. У багатьох регіонах зупинили наземне пасажирське сполучення, а політики заговорили про "закриття" неба. Такий сценарій повного локдауну вже допускає мер Львова Андрій Садовий.

Оголошення національного локдауна допускають і в РНБО, якщо ситуація з ростом захворюваності на COVID не стабілізується. Між тим, серед експертів туристичного бізнесу ходять чутки про можливу зупинку авіатранспорту, як це було в березні 2020 року.

Що чекає на туристів, які запланували відпочинок за кордоном на травневі свята і влітку, і чи не провалиться новий туристичний сезон?

Чи закриють курортні країни кордони для України

У багатьох країнах застосовується практика вибіркової заборони на в'їзд для громадян країн із високим рівнем поширенням коронавірусу.

В таких випадках "перепусткою" стають паспорти вакцинації. Між тим, за даними українського МОЗ, в Україні другу дозу вакцини офіційно отримали тільки дві людини, а сам формат сертифікату про вакцинацію тільки розробляється.

Фото: На європейських курортах чекають вакцинованих туристів (pixabay.com)

За даними сайту Worldometers, Україна сьогодні займає 11-е місце за кількістю нових заражень на COVID, а серед країн Європи ми на 3-й позиції.

Але, попри хвилю пандемії в Україні, туристичні країни поки не мають наміру закриватися для українських туристів, повідомив РБК-Україна глава Секретаріату Громадської ради при Міністерстві цифрової трансформації Олександр Явтушенко.

"Мої друзі-дипломати повідомляють, що на сьогодні у країн, які відкриті для туристів з України, немає намірів посилювати обмеження, оскільки це може негативно вплинути на туристичну галузь, яка і так сильно страждає через пандемію.

Таким чином, попри нову хвилю пандемії, класичні й звичні курорти Єгипту і Туреччини найближчим часом, швидше за все, не змінять своїх вимог, і при наявності негативного результату ПЛР-тесту українці зможуть полетіти на відпочинок", - зазначив Явтушенко.

Фото: Популярні серед українців країни не планують закривати небо (pixabay.com)

Можуть ввести обмеження, як навесні 2020 року

Ситуація з правилами в'їзду змінюється дуже часто: в деяких випадках - навіть щодня, нагадує РБК-Україна заступник гендиректора туристичній компанії "TEZ TOUR" Олександр Новіковський.

"Причому, йдеться не тільки про ті країни, які сьогодні готові приймати наших туристів. Правила змінюються і в нашій країні. Ми бачимо, що рівень захворюваності на COVID зростає з кожним днем. І, як кажуть лікарі, це ще не межа", - говорить він.

Через стрімкий ріст числа хворих, не можна виключати й те, що правила в'їзду в країну і виїзду з неї можуть посилити ще більше, прогнозує Новіковський.

"У разі, якщо зростання числа хворих локально буде ще вищим, подейкують про запровадження тотального локдауна по всій країні, коли буде закрито абсолютно все, як це було під час першої хвилі коронавірусу навесні 2020 року. У тому числі може йтися про зупинку транспорту. При таких умовах, ясна річ, жодна країна не отримає туристів з України", - говорить представник "TEZ TOUR".

Фото: Карантинні правила в країнах змінюються з кожним днем (pixabay.com)

"Говорити про успішність сезону - передчасно"

Зважаючи на таку ситуацію, говорити зараз про вдалість і успішність сезону - дуже передчасно, застерігає Олександр Новіковський.

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"Будемо поступально дивитися на те, як розвиватиметься ситуація ближче до початку літнього сезону. Можливо, ситуація налагодиться, як хотілося б усім. І все буде, як раніше",- говорить експерт.

Під час карантинних обмежень взимку в Україні заявляли, що локдаун не загрожує подорожам за кордон, а аеропорти закривати не будуть. Цю заяву українського МЗС активно поширювали у своїх соцмережах турагенти, закликаючи туристів з України провести карантин і зиму в одній з курортних країн.

Але якщо цього разу введуть обмеження на рух авіатранспорту, то рух літаків буде і зовсім заблоковано: туристи не зможуть ні виїхати, ні приїхати, каже співрозмовник.

"Звичайно, ми розраховуємо, що такого не відбудеться, і рівень захворюваності знизиться. Але ми все ж не можемо виключати, що при зростанні випадків COVID уряд введе ще більш жорсткі заходи. В тому числі й на виїзд громадян. На сьогодні з пляжних країн доступні Туреччина, Єгипет, Емірати. Туристам можна користуватися тим, що є зараз. А далі - подивимося", - зазначає експерт.

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