Небо под замком: грозит ли украинцам запрет на полеты за границу

Туризм в Украине в 2021 году переживает очередную паузу – под карантинными ограничениями "красной зоны" оказались 10 областей и город Киев. Во многих регионах остановили наземное пассажирское сообщение, а политики заговорили также о "закрытии" неба. Такой сценарий полного локдауна уже допускает мер Львова Андрей Садовый.

Объявление национального локдауна допускают и в СНБО, если ситуация с ростом заболеваемости COVID не стабилизируется. Между тем, среди экспертов туристического бизнеса ходят слухи и о возможной остановке авиатранспорта, как это было в марте 2020 года.

Что ждет туристов, запланировавших отдых за границей на майские праздники и летом, и не провалится ли новый туристический сезон?

Закроют ли курортные страны границы для Украины

Во многих странах применяется практика выборочного запрета на въезд для граждан стран с высоким уровнем распространением коронавируса.

В таких случаях "пропуском" становятся паспорта вакцинации. Между тем, по данным украинского Минздрава, в Украине вторую дозу вакцины официально получили только два человека, а сам формат сертификата о вакцинации только разрабатывается.

Фото: На европейских курортах ждут вакцинированных туристов (pixabay.com)

По данным сайта Worldometers, Украина сегодня занимает 11-е место по количество новых заражений COVID, а среди стран Европы мы на 3-й позиции.

Но, несмотря на волну пандемии в Украине, туристические страны пока не намерены закрываться для украинских туристов, сообщил РБК-Украина глава Секретариата Общественного совета при Министерстве цифровой трансформации Александр Явтушенко.

"Мои друзья-дипломаты сообщают, что на сегодняшний день у стран, которые открыты для туристов из Украины, нет намерений усиливать ограничения, поскольку это может негативно повлиять на туристическую отрасль, которая и так сильно страдает из-за пандемии.

Таким образом, несмотря на новую волну пандемии, классические и привычные курорты Египта и Турции в ближайшее время, скорее всего, не изменят своих требований, и при наличии отрицательного результата ПЦР-теста украинцы смогут полететь на отдых", - отметил Явтушенко.

Фото: Популярные среди украинцев страны не планируют закрывать небо (pixabay.com)

Могут ввести органичения, как весной 2020 года

Ситуация с правилами везда меняется очень часто: в некоторых случаях - даже каждый день, напоминает РБК-Украина заместитель гендиректора туристической компании "TEZ TOUR" Александр Новиковский.

"Причем, речь идет не только о тех странах, которые сегодня готовы принимать наших туристов. Правила меняются и в нашей стране. Мы видим, что уровень заболеваемости COVID растет с каждым днем. И, как говорят доктора, это еще не предел", - говорит он.

Из-за стремительного роста числа заболевших, нельзя исключать и то, что правила въезда в страну и выезда из нее могут ужесточить еще больше, прогнозирует Новиковский.

"В случае, если рост числа заболевших локально будет еще выше, поговаривают о введении тотального локдауна по всей стране, когда будет закрыто абсолютно все, как это было во время первой волны коронавируса весной 2020 года. В том числе может идти речь об остановке транспорта. При таких условиях, понятное дело, ни одна страна не получит туристов из Украины", - говорит представитель "TEZ TOUR".

Фото: Карантинные правила в странах меняются с каждым днем (pixabay.com)

"Говорить об успешности сезона - преждевременно"

Ввиду такой ситуации, говорить сейчас об удачности и успешности сезона - очень преждевременно, предостерегает Александр Новиковский.

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"Будем поступательно смотреть на то, как будет развиваться ситуация ближе к началу летнего сезона. Возможно, ситуация наладится, как хотелось бы всем. И все будет, как прежде",- говорит эксперт.

Во время карантинных ограничений зимой в Украине заявляли, что локдаун не угрожает путешествиям за границу, а аэропорты закрывать не будут. Это заявление украинского МИДа активно распространяли в своих соцсетях турагенты, призывая туристов из Украины провести карантин и зиму в одной из курортных стран.

Но если в этот раз введут ограничения на движение авиатранспорта, то движение самолетов будет и вовсе заблокировано: туристы не смогут ни уехать, ни приехать, говорит собеседник.

"Конечно, мы рассчитываем, что такого не произойдет, и уровень заболеваемости снизится. Но мы все же не можем исключать, что при росте случаев COVID правительство введет еще более жесткие меры. В том числе и на выезд граждан. На сегодня из пляжных стран доступны Турция, Египет, Эмираты. Туристам можно пользоваться тем, что есть сейчас. А дальше - посмотрим", - отмечает эксперт.

Напомним, мы называли главные способы, как путешествовать безопасно.

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