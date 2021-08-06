Справжній туристичний бум. Українці продовжують бити рекорди за кількістю відпочивальників у Туреччині

У розпал літа в Туреччину продовжують приїжджати рекордно багато туристів: у порівнянні з минулим роком, турпотік в країні в червні виріс у 8 разів. У лідерах за кількістю мандрівників - українці. За півроку країну відвідали майже 800 тисяч наших співгромадян, а половина з них прибули на початку літа.

Таку статистику опублікували в національному статистичному інституті країни TurkStat, передає видання Daily Sabah.

Відзначається, що кількість іноземних туристів значно зросла, оскільки обмеження на поїздки, викликані пандемією, були ослаблені. Турпотік також позитивно вплинув на доходи в цій сфері.

За словами експертів ринку, країна переживає справжній туристичний бум.

Рекордна кількість туристів після пандемії - у червні

За даними міністерства культури і туризму Туреччини, в червні прибуло більше 2 мільйонів туристів. Це - 853,4% у річному обчисленні порівняно з 214 768 іноземних гостей у тому ж місяці 2019 року.

Фото: Найбільше туристів прибуло в червні (booking.com)

Але до пандемії в червні в Туреччині прибувало в рази більше - наприклад, в 2019 році ця цифра склала 5,32 мільйона чоловік.

У повідомленні інституту статистики наголошується, що в травні 2021 року прибуло також дуже багато туристів - 936 282 іноземців.

Всього за перші півроку в 2021 році до Туреччини подорожували близько 5,8 млн іноземних громадян. Це на 27% більше, ніж за цей самий період у 2020 році. Хоча в рекордний 2019 рік з січня по червень до Туреччини прибуло майже 18,1 мільйона людей.

Найбільше місто Туреччини за чисельністю населення і найбільш привабливе для туристів - Стамбул - прийняло майже половину всіх туристів країни за півроку. За даними статистики, в цьому місті побували 2,8 мільйона іноземців за перші шість місяців. Це 47,49% від загального числа.

На другому місці за популярністю - середземноморське курортне місто Анталія з 1,5 мільйонами гостей. І Едірне на північному заході Туреччини - із 611 306 туристів.

Фото: Найпопулярніша локація - Стамбул (unsplash.com/engin yapici)

Українці - найактивніші туристи в Туреччині

За останніми підрахунками, найбільше в країну приїхало туристів з України. У червні наших туристів нарахували 349 196 осіб. На другому місці – Німеччина, яка забезпечила 236 307 туристів, на третьому - Росія 175 362 мандрівників. Чимала цифра, якщо врахувати, що росіянам, дозволили летіти до Туреччини тільки 22 червня.

Іран і Болгарія "поставили" на курорти Туреччини в червні близько 114730 туристів.

Всього за півроку з України в турецькі туристичні локації прибуло 772 437 осіб – це 13,9% від усього турпотоку. Тобто кожен сьомий турист у Туреччині був з України.

На другому місці за відвідуваністю в першій половині 2021 року - росіяни (13,04% - 746 724 особи) і німці (9,02% - понад 510 000 осіб).

Туристи витрачали в середньому 64 долари на добу

Доходи країни від туризму в другому кварталі склали 3 млрд доларів.

У квітні-червні 73,1% доходів надійшло від іноземних гостей, решта коштів - від турецьких громадян, які проживають за кордоном.

Туристів, які вилітали додому після відпочинку в Туреччині, в аеропортах просили заповнити анкети про умови їхнього відпочинку, витрати і статті витрат.

Фото: Пляж в Анталії (booking.com)

Виявилося, що середні витрати на ніч іноземців становили 64 долари, турки, які приїхали з-за кордону, витрачали на проживання 44 долари на добу.

Примітно, що 81% від загального доходу (2,43 млрд доларів) принесли самостійні туристи, тоді як "внесок" відпочивальників з пакетними турами - 566,7 млн доларів.

Як пандемія вплинула на туризм у Туреччині

У 2021 році Туреччина очікує не менше 17 млн туристів і близько 20 млрд доларів доходу від туризму. У допандемійний 2019 рік країну відвідали 52 мільйони туристів, які принесли в казну 34,5 млрд доларів. у 2020 році турпотік знизився на 69%, а доходи впали до приблизно 12 млрд доларів, наголошується в статті.

Нагадаємо, безліч українців також їде в курортну Анталію: регіон став найбільш відвідуваним серед наших туристів.

Також стало відомо, чому українці цього року залишилися без відпочинку в Тунісі.