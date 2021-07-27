Ажіотаж у туристів та нові рекорди: до курортної Анталії прибуває все більше українців

Популярний регіон знову лідирує за кількістю іноземних гостей

Середземноморський прибережний регіон Анталія, який часто називають "туристичною столицею" Туреччини, з початку цього року прийняв 3,24 мільйона туристів. Про це повідомляє видання Daily Sabah з посиланням на заяву губернатора курортного регіону.

"Опубліковані дані демонструють впевненість в туризмі Туреччини в період, коли люди одночасно і хочуть, і все ж не наважуються подорожувати через поширення COVID", — йдеться у повідомленні.

Тільки в липні саме місто Анталія відвідали близько 48,7% від загального обсягу туристів за сезон, відзначають у виданні. Сюди їдуть як місцеві, так і іноземні мандрівники. Перш за все, їм цікаві пляжі, природа та історичні локації, які можна відвідати під час екскурсій, якщо туристи приїхали по пакетному туру.

"У період з 1 по 25 липня 2020 року, на самому початку розпалу пандемії, близько 164 697 відпочивальників віддали перевагу відпочинку в Анталії. Це число збільшилося майже в дев'ять разів до 1,47 мільйона за аналогічний період у 2021 році", — уточнюють в Daily Sabah.

Раніше повідомлялося, що понад 1,5 мільйона туристів відвідали Анталію за перші шість місяців цього року, попри пандемію та обмеження на польоти з деяких країн.

Фото: Анталія - в лідерах серед курортних регіонів Туреччини за кількістю туристів (unsplash.com/adel-salehi)

За даними станом на початок липня, українці залишалися в лідерах серед тих, хто їде в Анталію. На той момент регіон відвідали близько 440 000 росіян, понад 429 000 українців, не менше 145 000 німецьких і близько 90 700 польських туристів. Повідомляється, що за місяць ці цифри зросли ще більше.

Минулого року місцевий туристичний сектор сильно постраждав від пандемії COVID-19. З 2019 по 2020 рік кількість прибуттів впала на 69%, що значно скоротило доходи від туризму.

"Однак чиновники очікують, що прибуток цього року повернеться ближче до рівня до пандемії, а опубліковані цифри вказують на те, що є всі ознаки такої тенденції", — зазначають у виданні.

Російські чартери як причина зростання цін на путівки

Російські туристи, які складають більшість іноземних гостей регіону, знову виявилися лідерами з відвідування місцевих локацій. Це сталося незабаром після того, як Росія скасувала заборону на польоти чартерів в країну. Тільки в період з 1 по 25 липня Анталію відвідали 547 133 російських туристи. Таким чином, Росія швидко вийшла на друге місце за кількістю відвідувачів Анталії після українців.

Рішення відновити авіаперельоти до Туреччини з Росії викликало бурхливі обговорення в українській туристичній спільноті. Путівки на курорти країни різко подорожчали. РБК-Україна повідомляло, що в деякі дати спостерігалося подорожчання турів навіть на 20% на день.

Однак незабаром після різких стрибків ціни на тури в Туреччину для українців стали повертатися до звичних показників.

Фото: Пам'ятки Сіде (unsplash.com/carlos-lindner)

"Через подорожчання відразу ж став спостерігатися відтік туристів з українського ринку. Люди стали вибирати інші альтернативні напрямки. Пішов відтік по бронюваннях", - пояснює РБК-Україна керівник великого українського туроператора Андрій Демура.

Він додає, що через зростання цін українці стали вибирати інші напрямки - Албанію, Чорногорію, Хорватію та інші країни.

"В результаті відтоку туристів з турецького ринку і падіння попиту стало спостерігатися зниження цін до прийнятного рівня: зіграли роль звичайні економічні закони. Попит знову відновився. Купують путівки Туреччину знову активно", - констатує керівник компанії.

Анталія - один з найпопулярніших курортів

У південному регіоні Анталія розташований аеропорт, в який прибуває більшість чартерів з туристами з різних країн, в тому числі з України. Вважається, що це один з найбільш відвідуваних українцями курортних регіонів Туреччини. Тут розташовані курортні зони Кунду і Лара, які відрізняють мальовничі пісочні пляжі та плавний вхід в море.

Фото: В Анталії - великий вибір ресторанів на різний смак (unsplash.com/)

До слова, в самій Анталії готелів не так вже й багато - більшість з них розташовані за межами міста. Крім пляжного відпочинку, Анталія цікава туристам своєю багатою історичною і культурною спадщиною. Про те, що подивитися під час відпочинку в Анталії, ми писали в окремій публікації.

Крім того, є й інші локації на півдні Туреччини, які мають попит у наших туристів. Серед них можна виділити такі:

Белек - один з найбільш "зелених" курортів країни. На території багатьох готелів знаходяться поля для гольфу, а відпочинок тут вважається особливо комфортним. Курорт оточують зелені території заповідника. Пляжі - піщані. У готелів, розташованих на першій лінії, є прямий вихід до моря.

Аланія - один з найпопулярніших напрямків. Тут є різні пляжі: галькові, піщані або змішані. Є чимало бюджетних готелів з непоганим сервісом.

Сіде вважається оптимальним вибором для сімейного відпочинку з дітьми. Тут хороший вибір розваг для дітей. Пляжі - піщані. У самому місті - широкий вибір магазинів і ресторанів на різний смак.

Нагадаємо, раніше ми писали, чим українцям можуть бути цікаві країни Перської затоки.

Також повідомлялося, що у Чорногорії спостерігається рекордний попит на путівки у розпал літа.