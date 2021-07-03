Справжня спека і зливи: туристів попередили про негоду на курортах Чорного і Азовського морів

Погода на курортах Чорного і Азовського морів в липні може налякати відпочивальникыв. За даними Українського гідрометеорологічного центру, в південних регіонах країни в найближчі дні пройдуть сильні зливи.

Спека, яка побила в червні 10 температурних рекордів, трохи відступить. Але знемагати від високих температур продовжать туристи на південних курортах країни.

"У найближчі дні над територією України буде розташовуватися поле зниженого атмосферного тиску, сприяючи нестійкій погоді з короткочасними дощами і грозами. Показники температури будуть відрізнятися по території країни: трохи прохолодніше - в західних областях, а ось справжня спека - на сході і південному сході", - йдеться в повідомленні організації в Facebook.

Відзначається, що в південній частині країни в найближчі дні пройдуть дощі зливового характеру. Ми перевірили, якою буде погода на основних морських курортах України і до яких умов готуватися відпочивальникам в найближчий тиждень.

Одеса і Затока: спека після злив

Узбережжя в Одеській області - одне з найпопулярніших серед туристів, які вибирають для відпочинку Чорне море. Найбільш багатолюдні локації, де відпочивають як сім'ї з дітьми, так і веселими компаніями: Одеса, Затока, Чорноморськ, Грибівка.

Фото: Море в Одесі (booking.com)

Згідно з прогнозом на сайті accuweather.com, наступного тижня грози та зливи там триватимуть до середи, 7 липня, а температура триматиметься на рівні 26-28 градусів, які відчуваються на кілька градусів вище. Вночі стане прохолодніше - близько 20 градусів. З четверга встановиться сонячна погода, а повітря почне прогріватися до 31 градуса в тіні.

Вода в морі прогрілася до 23 градусів.

Залізний порт і Скадовськ: дощі скоро закінчаться

На курорти в Херсонській області їдуть за широкими піщаними пляжами і ласкавим морем. Найпопулярніші локації: Залізний порт, Лазурне і Скадовськ. На цих курортах великий вибір розміщення і більш низькі ціни.

Фото: Відпочинок на морі (booking.com)

У Херсонській області зливи закінчаться в четвер, 8 липня. З цього дня настане суха ясна погода. Температура повітря з 26 градусів підніметься до 32 в тіні, відчуватися буде на всі 37 вже до неділі 11 липня. Вночі буде теж тепло - до 26 градусів.

Вода в морі - 23-25 градусів.

Арабатка і Бердянськ: + 32 градуси в тіні

Збираючись на курорти Азовського моря, українці воліють відпочивати на курортах Арабатська стрілка (Херсонська область), Бердянськ і Кирилівка (Запорізька область). У цих локаціях майже завжди тепла вода, вітер з моря, білосніжний пісок і прозора вода. Крім того, на курортах, які приваблюють кілька мільйонів туристів щорічно, добре розвинена інфраструктура.

Фото: Відпочинок у Бердянську (booking.com)

У Генічеську в основі Арабатської стрілки грози і зливи будуть турбувати відпочивальників до середи, 7 липня. У ці дні трохи спаде спека - з 33 до 26 градусів. Вже з 8 липня стане знову спекотно – температура буде 31-32 градуси в тіні, за відчуттями – 35. Вночі можна буде охолодитися - повітря охолоне до 22-25 градусів. Вода в морі прогрілася до 25 градусів.

У Запорізькій області остання гроза полякає громом і блискавками у вівторок, 6 липня. Температура на тлі дощів знизиться з 31 до 27 градусів тепла вдень. З середи, 7 липня встановиться сонячна погода - вдень можна буде засмагати при 28-29 градусах, що буде відчуватися як +34. Вночі можна буде видихнути - температура опускатиметься до 23 градусів. При цьому вода в морі вже дуже тепла - 26 градусів.

Фото: Відпочинок на Азовському морі (booking.com)

До слова, чим тепліше вода в морі, тим більше "шансів" купатися упереміш з медузами, які припливають близько до берега.

На багатьох курортах з ними борються огорожами з сіток на відстані від берега. Але в більшості випадків туристам просто доведеться перечекати кілька днів, поки морські жителі не попливуть назад на глибину. Також через спеку в Чорному морі трапляється масовий мор бичків, яких хвилі викидають на берег.

Нагадаємо, туристів попередили про аномальну спеку на курортах Туреччини.

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