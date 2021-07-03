Настоящая жара и ливни: туристов предупредили о непогоде на курортах Черного и Азовского морей

Погода на курортах Черного и Азовского морей в июле может напугать отдыхающих. По данным Украинского гидрометеорологического центра, в южных регионах страны в ближайшие дни пройдут сильные ливни.

Жара, которая побила в июне 10 температурных рекордов, немного отступит. Но изнывать от высоких температур продолжат туристы на южных курортах страны.

"В ближайшие дни над территорией Украины будет располагаться поле пониженного атмосферного давления, способствуя неустойчивой погоде с кратковременными дождями и грозами. Показатели температуры будут отличаться по территории страны: немного прохладнее - в западных областях, а вот настоящая жара - на востоке и юго-востоке", - говорится в сообщении организации в Facebook.

Отмечается, что в южной части страны в ближайшие дни пройдут дожди ливневого характера. Мы проверили, какой будет погода на основных морских курортах Украины и к каким условиям готовиться отдыхающим в ближайшую неделю.

Одесса и Затока: жара после ливней

Побережье в Одесской области – одно из самых популярных среди туристов, которые выбирают для отдыха Черное море. Самые многолюдные локации, где отдыхают как семьи с детьми, так и веселыми компаниями: Одесса, Затока, Черноморск, Грибовка.

Фото: Море в Одессе (booking.com)

Согласно прогнозу на сайте accuweather.com, на следующей неделе грозы и ливни там будут продолжаться до среды, 7 июля, а температура будет держаться на уровне 26-28 градусов, которые ощущаются на несколько градусов выше. Ночью станет прохладнее – около 20 градусов. С четверга установится солнечная погода, а воздух начнет прогреваться до 31 градуса в тени.

Вода в море прогрелась до 23 градусов.

Железный порт и Скадовск: дожди скоро закончатся

На курорты в Херсонской области едут за широкими песчаными пляжами и ласковым морем. Самые популярные локации: Железный порт, Лазурное и Скадовск. На этих курортах большой выбор размещения и более низкие цены.

Фото: Отдых на море (booking.com)

В Херсонской области ливни закончатся в четверг, 8 июля. С этого дня наступит сухая ясная погода. Температура воздуха с 26 градусов поднимется до 32 в тени, ощущаться будет на все 37 уже к воскресенью 11 июля. Ночью будет тоже тепло – до 26 градусов.

Вода в море – 23-25 градусов.

Арабатка и Бердянск: +32 градуса в тени

Собираясь на курорты Азовского моря, украинцы предпочитают отдыхать на курортах Арабатская Стрелка (Херсонская область), Бердянск и Кирилловка (Запорожская область). В этих локациях почти всегда теплая вода, ветер с моря, белоснежный песок и прозрачная вода. Кроме того, на курортах, которые привлекают несколько миллионов туристов ежегодно, хорошо развита инфраструктура.

Фото: Отдых в Бердянске (booking.com)

В Геническе в основании Арабатской Стрелки грозы и ливни будут беспокоить отдыхающих до среды, 7 июля. В эти дни немного спадет жара – с 33 до 26 градусов. Уже с 8 июля станет снова жарко – температура будет 31-32 градуса в тени, по ощущениям – 35. Ночью можно будет охладиться – воздух остынет до 22-25 градусов. Вода в море прогрелась до 25 градусов.

В Запорожской области последняя гроза попугает громом и молниями во вторник, 6 июля. Температура на фоне дождей снизится с 31 до 27 градусов тепла днем. Со среды, 7 июля установится солнечная погода – днем можно будет загорать при 28-29 градусах, что будет ощущаться как +34. Ночью можно будет выдохнуть – температура будет опускаться до 23 градусов. При этом вода в море уже очень теплая – 26 градусов.

Фото: Отдых на Азовском море (booking.com)

К слову, чем теплее вода в море, тем больше "шансов" купаться вперемешку с медузами, которые приплывают близко к берегу.

На многих курортах с ними борются ограждениями из сеток на расстоянии от берега. Но в большинстве случаев туристам просто придется переждать несколько дней, пока морские жители не уплывут обратно на глубину. Также из-за жары в Черном море случается массовый мор бычков, которых волны выбрасывают на берег.

Напомним, туристов предупредили об аномальной жаре на курортах Турции.

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