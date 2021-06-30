"Остерігайтеся теплового удару": туристів попередили про аномальну спеку на курортах Туреччини

Егейський регіон отримав "критичне попередження"

На курортах Туреччини перші дні липня ознаменуються критично високими температурами. Спека в найближчий тиждень буде перевищувати норму на 6 градусів, повідомляє місцеве видання Ege Haber.

Найбільший температурний удар припаде на Егейський регіон – Ізмір (курорти Чешме, Алачаті, Кушадаси) і Мугла (Мармарис, Бодрум, Фетхіє): спека буде триматися на позначці 35-37 градусів в тіні.

"Громадянам, які проживають в цьому регіоні, слід остерігатися аномальної спеки, яка буде зберігатися протягом усього тижня. Особливо варто бути обережними літнім людям, дітям і людям з хронічними захворюваннями, щоб уникнути теплового удару між 11 і 16 годинами дня", - йдеться на сайті головного управління метеорології.

Тим часом, пікові температури вже зафіксовані на більшості турецьких курортів - наприклад, у Сіде туристи сфотографували показники табло з денною температурою в 42 градуси. Через спеку також підвищилися ризики пожеж - днями на курорті Мармаріс поблизу готелів горів ліс.

Популярні курорти серед туристів і місцевих

У Туреччині визначили найпопулярніші у туристів курортні регіони. Дослідження проводив Центр моніторингу медіа (МТМ) на основі згадок в місцевих і зарубіжних ЗМІ.

Фото: Курортне місто Анталія (booking.com)

За офіційними даними Міністерства туризму, кількість внутрішніх та іноземних туристів, які відвідали Туреччину в 2020 році, склала 15,9 млн (12,7 млн іноземців). Цей показник знизився на 69% порівняно з 2019 роком. Віце-президент Федерації готельєрів Туреччини (TUROFED) Мехмет Ішлер сподівається, що в 2021 році Туреччину відвідають 20 млн туристів.

Куди вони поїдуть, аналізували за згадками в 10 тисячах джерелах ЗМІ, включаючи телеканали і соціальні мережі - в період з 25 травня по 26 червня 2021 року.

На першому місці за популярністю виявився Бодрум, який знаходиться на узбережжі Егейського моря. На другому – Чешме, один з найстаріших і знаменитих курортів з термальними джерелами в Егейському регіоні. Далі в списку найбільш згадуваних виявилися: Аланія, Паммукале з травертиновими терасами з перелікуу ЮНЕСКО і мальовничі Мармарис і Каш.

Фото: Травертинові тераси в Памуккале (pixabay.com)

Найбільш затребувані курорти серед іноземних туристів:

- Фетхіє;

- Бодрум;

- Памуккале;

- Аланія;

- Мармарис;

- Кушадаси;

- Чесме.

Фото: Відпочинок у районі Фетхіє (pixabay.com)

Яка погода на курортах Туреччини

Незважаючи на опубліковані раніше рейтинги в ЗМІ, найпопулярнішим напрямком для українських туристів з року в рік все ж залишається Анталійське узбережжя Середземного моря з курортами Кемер, Аланія, Сіде, Белек.

За прогнозом accuweather, погода на курортах Туреччини 30 липня і перші дні липня буде такою:

– Анталія - 42-44 градуси;

- Ізмір - 37-39 градусів;

- Бодрум - 34-36 градусів;

- Кемер - 35-36 градусів;

- Фетхіє - 34-35 градусів;

- Памуккале - 41-43 градуси.

Фото: Пляж в Анталії (booking.com)

Відзначається, що спека відчувається на кілька градусів більше. При цьому нічні температури коливаються від 20 до 28 градусів. Але вже з вихідних 3-4 липня температурна крива почне знижуватися на кілька градусів і відпочивати туристам стане комфортніше.

Нагадаємо, ми писали, що чекає туристів при бюджетному відпочинку в Єгипті.

Також повідомлялося, що відомо про аварію з українськими туристами, яка сталася в Туреччині напередодні.