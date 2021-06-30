"Остерігайтеся теплового удару": туристів попередили про аномальну спеку на курортах Туреччини
Егейський регіон отримав "критичне попередження"
На курортах Туреччини перші дні липня ознаменуються критично високими температурами. Спека в найближчий тиждень буде перевищувати норму на 6 градусів, повідомляє місцеве видання Ege Haber.
Найбільший температурний удар припаде на Егейський регіон – Ізмір (курорти Чешме, Алачаті, Кушадаси) і Мугла (Мармарис, Бодрум, Фетхіє): спека буде триматися на позначці 35-37 градусів в тіні.
"Громадянам, які проживають в цьому регіоні, слід остерігатися аномальної спеки, яка буде зберігатися протягом усього тижня. Особливо варто бути обережними літнім людям, дітям і людям з хронічними захворюваннями, щоб уникнути теплового удару між 11 і 16 годинами дня", - йдеться на сайті головного управління метеорології.
Тим часом, пікові температури вже зафіксовані на більшості турецьких курортів - наприклад, у Сіде туристи сфотографували показники табло з денною температурою в 42 градуси. Через спеку також підвищилися ризики пожеж - днями на курорті Мармаріс поблизу готелів горів ліс.
Популярні курорти серед туристів і місцевих
У Туреччині визначили найпопулярніші у туристів курортні регіони. Дослідження проводив Центр моніторингу медіа (МТМ) на основі згадок в місцевих і зарубіжних ЗМІ.
Фото: Курортне місто Анталія (booking.com)
За офіційними даними Міністерства туризму, кількість внутрішніх та іноземних туристів, які відвідали Туреччину в 2020 році, склала 15,9 млн (12,7 млн іноземців). Цей показник знизився на 69% порівняно з 2019 роком. Віце-президент Федерації готельєрів Туреччини (TUROFED) Мехмет Ішлер сподівається, що в 2021 році Туреччину відвідають 20 млн туристів.
Куди вони поїдуть, аналізували за згадками в 10 тисячах джерелах ЗМІ, включаючи телеканали і соціальні мережі - в період з 25 травня по 26 червня 2021 року.
На першому місці за популярністю виявився Бодрум, який знаходиться на узбережжі Егейського моря. На другому – Чешме, один з найстаріших і знаменитих курортів з термальними джерелами в Егейському регіоні. Далі в списку найбільш згадуваних виявилися: Аланія, Паммукале з травертиновими терасами з перелікуу ЮНЕСКО і мальовничі Мармарис і Каш.
Фото: Травертинові тераси в Памуккале (pixabay.com)
Найбільш затребувані курорти серед іноземних туристів:
- Фетхіє;
- Бодрум;
- Памуккале;
- Аланія;
- Мармарис;
- Кушадаси;
- Чесме.
Фото: Відпочинок у районі Фетхіє (pixabay.com)
Яка погода на курортах Туреччини
Незважаючи на опубліковані раніше рейтинги в ЗМІ, найпопулярнішим напрямком для українських туристів з року в рік все ж залишається Анталійське узбережжя Середземного моря з курортами Кемер, Аланія, Сіде, Белек.
За прогнозом accuweather, погода на курортах Туреччини 30 липня і перші дні липня буде такою:
– Анталія - 42-44 градуси;
- Ізмір - 37-39 градусів;
- Бодрум - 34-36 градусів;
- Кемер - 35-36 градусів;
- Фетхіє - 34-35 градусів;
- Памуккале - 41-43 градуси.
Фото: Пляж в Анталії (booking.com)
Відзначається, що спека відчувається на кілька градусів більше. При цьому нічні температури коливаються від 20 до 28 градусів. Але вже з вихідних 3-4 липня температурна крива почне знижуватися на кілька градусів і відпочивати туристам стане комфортніше.
Нагадаємо, ми писали, що чекає туристів при бюджетному відпочинку в Єгипті.
Також повідомлялося, що відомо про аварію з українськими туристами, яка сталася в Туреччині напередодні.