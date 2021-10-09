Насолодитися золотою осінню. Найкрасивіші природні парки України для мандрівок у жовтні

Три затишні локації для прогулянок в теплу погоду

Хоча початок жовтня і зіпсував настрій прихильникам відпочинку на природі, але синоптики все ж обіцяють немало сонячних днів упродовж цього місяця. Та й температура обіцяє бути комфортною, подеколи - аж до 20 градусів осіннього тепла.

Тож у таку погоду варто на цілий день відправитися туди, де можна зловити бабине літо за золотаву косу.

Ідеальні місця для цього – природні парки. Я склала свій особистий рейтинг таких локацій, розташованих неподалік від Києва.

Відео: У який парк поїхати на вихідних восени (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Міжрічинський парк на Чернігівщині

На третьому місці – Міжрічинський. Цей регіональний ландшафтний парк у Чернігівській області, заснований 2002 року. Він є найбільшим в Україні з його більше ніж 100 тисячами гектарів і розташувався в Чернігівській області.

Це переважно дрімучі ліси, болота та піски. Звісно, є річки та озера, бо й назву парк отримав через своє розташування в межиріччі Дніпра та Десни.

Фото: Міжрічинський парк (з особистого архіву)

Але не лякайтеся: це не таке дике місце, як може видатися.

Їдьте до центральної садиби, що розташувалася в селі Отрохи Козелецького району: звідти розходяться розмічені маршрути, та й екскурсовода можна найняти.

Фото: Стежками Міжрічинського парку (з особистого архіву)

"Залісся". Заміська резиденція посеред лісу

На другому місці - національний природний парк і колишня державна резиденція "Залісся", де колись полювали радянські генсеки, та й українські президенти відмітилися.

15 тисяч гектарів мальовничих лісів на лівобережжі Десни обгороджено парканом, а більша частина території парку належить Київській області.

Фото: Нацпарк і колишня державна резиденція "Залісся" (РБК-Україна)

Парк з мисливських угідь було створено не так давно – 2009 року. Слід зателефонувати завчасно та записатися, оскільки пройти на територію можна лише з екскурсоводом.

Крім захопливої прогулянки лісом, відвідин озер і галявини, де бучно святкував день народження Янукович, варто зайти в місцевий природничий музей та в мисливські будиночки, один з яких дещо нагадує хонку Януковича в "Межигір’ї".

Парк "Бремицьке"

І ось те місце, якому я віддала перше місце свого рейтингу! Нещодавно в Україні з’явився парк природи, який називають "Асканією-Новою" Чернігівщини. Це парк "Беремицьке", що знаходиться за 10 кілометрів від містечка Остер.

Але я, як людина, яка бувала і в Асканії, і в парку природи "Беремицьке", запевняю вас, що любителі гучних метафор помилилися. Асканія – це Асканія, а "Беремицьке" - це "Беремицьке". Вони зовсім різні, зі спільного в них – обгороджена велика територія та тварини, більшість з яких живе без вольєрів, практично диким життям.

Фото: Підвісний міст через яр (з особистого архіву)

Процес створення природного парку почалося 2014 року, а для туристів його відкрили у жовтні 2017-го. Але за три роки цей об’єкт іще не став дуже "розкрученим": я про нього не чула абсолютно нічого аж доти, поки, повертаючись з Остра до Києва, з дороги не побачила дуже високу дерев’яну оглядову вежу, що рельєфно виділялася на тлі вечірнього неба.

Узявши буклет в охоронця та забравшись з його дозволу на вежу, я отримала стовідсоткову впевненість у тому, що наступні мої вихідні будуть присвячені саме цьому надзвичайному парку.

Фото: Оглядова вежа (з особистого архіву)

Одного погляду мені було достатньо, щоб зрозуміти, що європейський підхід до облаштування таких природоохоронних об’єктів, одночасно парків, готових розважити нині вибагливого туриста, нарешті "докотився" до України.

Ідеальний баланс дикої природи та цивілізації

Солідний шмат землі Сіверщини розміром близько 500 га населяють дикі тварини та птахи, які з давніх-давен мешкали на тутешніх територіях: польські коники, олені, лосі, лані, косулі, лисиці, зайці, сови, орлани, лелеки тощо.

Хоча парк обнесений парканом, ви цього не відчуєте. Бо я, маючи на меті дійти до кінця парку і таким чином побачивши геть усе, так втомилася, що вирішила піти назад, відклавши "підкорення дальнього паркана" на те відвідування, коли я візьму в оренду велосипед.

Фото: Коні прогулюються по природному парку (з особистого архіву)

Але, перш ніж піти знайомитися з "дикою" частиною парку, завітайте в його адміністративну частину. Там, крім власне адміністративних будівель, розташовані стайня, музей диких котів та міні-зоопарк.

Чому в такій послідовності?

Просто ця частина парку працює з 10:00 до 17:00 (а з 1 жовтня по 30 квітня - до 16:00), тож до закриття треба встигнути покататися на коні або поні, замовити карету чи диліжанс, прогулятися міні-зоопарком, заселеним тваринами. А у музеї диких котів дізнатися з лекції щось новеньке про котячих та подивитися на рисей і лісових котів, дуже схожих на домашніх мурків, але більших за розмірами. До того ж вони не відгукуються на "киць-киць" і мають незалежну вдачу.

А ще тут у вольєрах проходять реабілітацію двоє лосів, тож можна роздивитися цих лісових велетнів зблизька.

Фото: Ворота в парк (з особистого архіву)

Перед тим, як вирушити на прогулянку екостежиною, де на вас чекають дикі тварини, раджу підкріпитися. Адже прогулянка буде довгою та цікавою: на карту нанесено три маршрути – від 2 до 3,5 км, а ще є величезна територія поза маршрутами.

Тож варто ситно пообідати, щоб вистачило на все сил. На території парку є кафе, але можна взяти наїдки з дому та поїсти за столиком: адміністрація не проти. А от влаштовувати пікніки у "дикій" частині парку суворо заборонено!

Фото: Будиночок з терасою (з особистого архіву)

Набравшись сил, прямуйте екостежкою (влітку маршрут відкрито з 10:00 до 20:00, а взимку – до 16:00) – своїми двома або на велосипеді (ціни на оренду стартують від 150 грн.).

Тут, крім диких тварин, на вас чекають величний ліс, просторі галявини, підвісні містки над ярами, озерця, кам’яні баби, городище давніх слов’ян та багато іншого.

Важливо! До тварин не рекомендовано підходити ближче ніж на 25 метрів!

Якщо нанесених на карту маршрутів вам буде мало, ідіть далі, щоб побачити величезний і чарівний березовий гай, справжні борті (найпростіші вулики - ред.), за допомогою яких збирали мед наші предки ще до епохи Київської Русі. А десь там, подалі від людських очей, бродять табуни коней із лошатами.

Якщо вам мало одного дня на поїздку

Залишайтеся на ніч у будиночку з терасою (у середньому 1400 грн за добу). Є й дешевший варіант – кемпінг (можна орендувати намет або взяти свій, тоді взагалі вийде суперекономія). Біля кемпінгу є душ, туалет і їдальня, тож не здичавієте.

Влаштувати пікнік – запросто! На одній з двох затишних галявин можете орендувати альтанку з дровами, мангалом, шампурами або решіткою – від 150 грн/день. А для ділових людей тут є сучасний конференц-зал. Щоб відвідання парку природи було максимально пізнавальним, замовте послуги екскурсовода або візьміть аудіогід.

І ще одна важлива порада: коли ви відвідуватимете парк природи "Беремицьке", завітайте до Юрієвої божниці в Острі та до собору Різдва Богородиці в Козельці. Це зовсім поруч.

Раніше повідомлялося, що через чотири області в Україні пройде великий туристичний маршрут.

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