З Ірландії до Босфора. Через чотири області в Україні пройде великий туристичний маршрут

Фото: Гора Пікуй і Славське, через які може пройти маршрут Е8 (колаж РБК-Україна)

Шлях з'єднає Сколівські Бескиди та автентичні села західної України

Через чотири області - Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську, збираються прокласти Е8 - транс'європейський пішохідний туристичний маршрут. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Зазначається, що це питання обговорювали на засіданні міжрегіональної робочої групи за участю заступника голови ЛОДА Віталія Загайного.

За словами чиновника, розбудова міжрегіональних і транс'європейських туристичних шляхів створює умови для активних подорожей туристів з Європи та допоможе їм вивчити й Україну.

"Через українські Карпати заплановане прокладання транс'європейського шляху Е8, який буде починатися від кордону з Польщею аж до кордону Румунії. Тому сьогодні ми пропонуємо оптимальний варіант маршруту, який би охопив чотири області Західного регіону. Тим самим це збільшить кількість туристів в Україні, а це означає нові інвестиції та популяризацію краю", - розповів Віталій Загайний.

Що таке пішохідний шлях Е8

Туристичний маршрут Е8 проходить з Ірландії до протоки Босфор. Він користується популярністю серед активних мандрівників, які люблять походи та перегляд нових локацій.

Фото: Європейський маршрут Е8 (wikimedia.org)

Шлях простягається на 4700 кілометрів по всій Європі від ірландського міста Корк до Болгарії та Туреччини.

Після Ірландії маршрут перетинає Ірландське море до Уельсу, а потім - до Англії. Через Північне море він проходить Нідерландами, Німеччиною, Австрією, Словаччиною, Польщею та Румунією. Далі - пролягає через Болгарію, ведучи до кінцевого пункту - Стамбулу в Туреччині.

Через які локації може пройти маршрут в Україні

В межах кожної з областей необхідно прокласти шлях через визначні "туристичні магніти", сказав заступник керівника управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації Тарас Лозинський.

"Наше завдання полягає в тому, аби напрацювати узгоджений маршрут шляху, що проходитиме чотирма карпатськими областями та згодом спільно звернутися до Європейської спілки мандрівників та Державного агентства розвитку туризму України для затвердження та внесення української частини Е8 до інформаційних ресурсів, і подальшого пошуку фінансових ресурсів для облаштування відповідної інфраструктури для активних мандрівників", - додав він.

Водночас про те, скільки саме на це потрібно коштів і що відремонтують, поки не повідомляється.

Фото: Ужокський перевал на межі Львівської та Закарпатської областей поряд із польським кордоном (wikipedia.org)

У межах Львівської області пропонується прокласти туристичний шлях за маршрутом, який може пройти через такі пункти:

село Смільниця – село Терло – гора Магура – село Великосілля – хутір Оровий – селище міського типу Гвіздець – село Ясениця Замкова – село Розлуч – місто Турка – село В. Яблонька – село Соколіки – хутір Бучок – село Беньова – перевал Ужоцький– Карпатське – село Либохора – гора Пікуй – село Біласовиця – перевал Середній Ворітський-Верхнячка – гора Бердо – село Хітар – село Кальне – гора Тростян (гірська вершина Сколівських Бескидів) – селище міського типу Славське – геологічна пам’ятка природи "Писана Криниця" – гора Великий Верх – село Верхня Рожанка – гора Чорна Ріпа.

Втім, ще триває процедура погодження остаточного маршруту. Це означає, що деякі пункти можуть додати або виключити зі списку.

Влітку відкрили пішохідний маршрут від Вінниці до Кам'янця

Відзначимо, в Україні цього року також відкрили перший пішохідний маршрут за прикладом Іспанії - Camino Podolico. Подільський Шлях святого Якова прокладено з Вінниці до Кам'янця-Подільського.

Проект реалізують міська рада Вінниці та Бару, територіальні громади Вінницької та Хмельницької областей. Фактично це перший в Україні повноцінний пішохідний маршрут, створений за моделлю шляху святого Якова (Camino de Santiago) в Іспанії.

Фото: Маршрут Camono Podolico (колаж РБК-Україна/Ірина Савіна)

Новий маршрут проходить через такі локації: Гнівань, Браїлів, Жмеринку, Бар, Зіньків, Маліївці, Дунаївці, а закінчується у Кам'янці-Подільському.

Протяжність маршруту Camino Podolico - близько 250 кілометрів.

Журналістка і мандрівниця Ірина Савіна разом з чоловіком пройшла основну частину маршруту і поділилася своїми враженнями про нього з РБК-Україна. За її словами, шлях прокладений по мальовничих дорогах і стежках, повз костели та старовинні польські садиби, через ландшафтні парки, поля і ліси.

Шлях Camino Podolico можна пройти пішки або проїхати на велосипеді. Детальніше про те, як виглядає Подільський Шлях святого Якова, журналістка описала в окремій публікації.

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