"Нарнія" в Україні: найкрасивіші фото природних чудес взимку

З кожним роком снігові пейзажі в Україні стають рідкістю. Національні парки днями опублікували барвисті фото засніженої природи, від казкової атмосфери яких захоплює дух.

Мальовничі кадри можна знайти на сторінках ландшафтних заповідників в соцмережах. На фотографіях зображені ліси, річка, гори у снігах, а також рідкісні дикі тварини, яких мало кому з мандрівників вдається побачити наживо.

Фото: Краєвид у парку Синевир (facebook.com/pavlysh.viktor)

Величні гори

Добірку найбільш колоритних кадрів з національних парків опублікував у Facebook мандрівник Андрій Тичина. На кадрах видно замерзлі водойми, ялини в снігах і диких тварин.

Одна з найбільш казкових локацій – національний природний парк "Синевир". Він знаходиться в Міжгірському районі Закарпатської області. З 40 тисяч гектарів парку майже 6000 га віднесені до заповідної зоні. Мета роботи науково-дослідної організації – зберегти Карпатські праліси.

Протяжність парку з півночі на південь – 30 км, зі сходу на захід – 20 км. Велика частина території знаходиться в межах гірського масиву Внутрішні Горгани. На території парку знаходиться знамените високогірне озеро Синевир.

Фото: Бурий ведмідь у притулку (facebook.com/pavlysh.viktor)

Одне з найцікавіших місць для мандрівників - Центр реабілітації бурого ведмедя на території національного природного парку "Синевир". В ньому проходять реабілітацію тварини після жорстокого поводження в приватних зоопарках і цирках.

Червонокнижні звірі

Ще одна природоохоронна організація з мальовничою природою і рідкісними тваринами – Галицький національний природний парк. Він знаходиться в однойменному районі Івано-Франківської області. Парк знаходиться напередодні Карпат, а його територія становить понад 14 тисяч гектарів. На його території є і ліси, і луки, і болотисті ділянки.

Фото: Олені почувають себе вільно (facebook.com/HalychNP)

Завдяки різноманітності ландшафту, на території парку можна зустріти як подільські, так і карпатські види рослин і тварин. Тільки рослин, занесених до Червоної книги України, на території Галицького парку росте 45 видів. Тварин, яких охороняє український закон від знищення – 37 видів, а тих, яких охороняє Бернська конвенція, у парку живе 158 видів.

На знімках, опублікованих на сторінці парку в соцмережі, можна розглянути рідкісних тварин. На території парку діє Центр реабілітації диких тварин, які потрапили в біду. Їх виходжують і за можливості відпускають в дике середовище.

Фото: Один з мешканців парку (facebook.com/HalychNP)

Кришталеві водойми

Річки, водоспади та озера, які замерзають з химерними візерунками у різних куточках України – незабутнє видовище. Наприклад, в національному природному парку "Святі гори" в місті Святогірськ Донецької області замерзла річка Сіверський Донець і дерева в інеї – видовище, що зачаровує. Фотографію в парку підписали так: "Природа – вічний взірець мистецтва".

Загальна площа цього парку – 40 га. Він відомий "інопланетними" крейдяними горами, які вважаються одним з чудес України.

Фото: Річка Сіверський Донець під льоду (facebook.com/svyatygory)

В іншій частині країни замерзли водоспади – струмені води так і застигли бурульками на скелях.

"Через сильні морози на Прикарпатті замерз водоспад Женецький Гук поблизу Татарова і Микуличина. Температура повітря на Яремчанщині внень опустилася до -11°C", - написав під барвистими фото Андрій Тичина.

Фото: Замерзлий водоспад Женецький Гук (facebook.com/Юлия Визичканич)

В Україні є безліч локацій, в яких можна насолоджуватися красою природи не тільки влітку, але й взимку. Можна вирушити в далекі Карпати або пошукати зимову казку недалеко від дому.

Нагадаємо, ми писали про те, що в Україні з'явиться нова незвичайна локація із тваринами з Червоної книги.

Також ми розповідали про незвичайну локацію в Карпатах, про яку не пишуть у путівниках.