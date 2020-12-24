Парк скульптур та комсмічний центр: незвичайні локації Львівщини дивують туристів

Фото: Сучасні скульптури у парку під Львовом (Узол і Манько)

Маршрут подорожі західним регіоном від відомих українських блогерів

Зима - не привід забувати про подорожі Україною. Навіть навпаки: в цей період можна відкрити для себе цікаві куточки України з несподіваного боку. Тревел-блогери ютуб-каналу "Узол і Манько" Оля і Максим знайшли під Львовом "космічні" місця, які вони радять відвідати й іншим туристам.

Про свою нову поїздку і про те, чим їх здивували незвичайні місця регіону, блогери поділилися з РБК-Україна.

Головна "радіотарілка" України в Золочеві

Перше "космічне" місце на шляху маршруту блогерів знаходиться за 5 кілометрів від Золочева. Це Центр космічних досліджень та зв'язку. Тут розташовані дві великі приймально-передавальні антени висотою у 25 і 32 метри.

Сьогодні Центр знаходиться в підпорядкуванні Львівської філії Концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення.

"Багато хто їздить до Золочева, щоб побачити дуже красивий Золочівський замок, якому вже 600 років. Але мало хто знає, що неподалік розташовані величезні антени, на одну з них навіть можна залізти. Екскурсія територією та підйом на локацію коштує 54 гривні з людини", - каже РБК-Україна блогер Оля Манько.

Відео: Львівська область: Ведмежий притулок, космічний центр та незвичайний парк (Youtube.com/Узол і Манько)

Дві потужні антени з'явилися тут ще в радянський час.

"Побутує думка про те, що в першу чергу антени забезпечували прямий урядовий канал зв'язку між Москвою і Вашингтоном, ну а у простих людей була можливість дивитися, наприклад, хокейні матчі між збірними СРСР і США", - каже Оля.

Сьогодні Центр проводить дослідження спільно з українською Академією наук. Зокрема, вчені вивчають склад всесвіту. Іноді тут також займаються дослідницькими проектами спільно з європейськими вченими.

"Зараз одну з антен модернізували, і тепер вона служить потужним радіотелескопом. На другу, 25-метрову антену, водять екскурсії. Прогулянки проводять військові. Це унікальне місце, адже де ще у світі ти можеш прогулятися по дзеркалу 25-метрової антени?", - зазначає Макс Узол.

Фото: Центр космічних досліджень і зв'язку в Золочеві дивує своєю масштабністю (Узол і Манько)

У антени є велике "дзеркало". На жаль, блогерам не вдалося на нього потрапити: під час їх поїздки зіпсувалася погода і почався дощ. Згідно з правилами безпеки, підніматися до дзеркала можна тільки в суху безвітряну погоду.

"Але нас завели на оглядовий майданчик прямо під антеною. Варто зазначити, що вид звідти теж дуже вражає. Раджу не упустити можливість і побувати на оглядовому майданчику, якщо ви вже сюди приїхали. Тутешні види запам'ятаються вам надовго", - радить Оля.

Екскурсії на локацію, де рятують ведмедів

Ще одне цікаве місце, яке відвідали блогери, знаходиться за 20 кілометрів від Львова. Це притулок для ведмедів "Домажир". Тут проходять реабілітацію ведмеді, врятовані з цирків, ресторанів та інших місць, де з ними жорстоко обходилися.

В останні кілька років локація користується великою популярністю серед українських туристів.

На територію притулку можна потрапити з екскурсією або самостійно. Блогери рекомендують скористатися послугами гіда, який розповість історії тварин. А вони, як виявилося, бувають дуже драматичні.

Фото: Ведмежий притулок - популярна туристична локація (facebook.com/BearSanctuaryDomazhyr)

"Наприклад, тут живе ведмедиця Христя, яка потрапила в центр у дуже поганому стані та цілим "букетом" хвороб. Власник тримав Христю в автобусі, здавав її в оренду на свята заради веселощів або для розіграшів. Щоб придушити агресію тварини, власник поїв її алкоголем, тому зараз вона дуже серйозно хворіє", - розповідає Оля.

Ведмеді на території притулку живуть у великих вольєрах посеред лісу. У кожного є своя велика територія, де вони можуть спокійно пересуватися, грати, харчуватися і бути в безпеці.

"Особливо в притулку для ведмедів сподобається діткам. Їм завжди цікаво спостерігати для ведмедями. Захват викликає сніданок ведмедів: вони дуже мило їдять яблука, апельсинки та рибку. На території притулку є кафе, де можна випити кави та перекусити. Також тут є сувенірна крамниця й альтанки", - додає вона.

Фото: Тут ведмеді живуть у природних умовах (facebook.com/BearSanctuaryDomazhyr)

Реабілітаційний центр для ведмедів включає ряд комплексів: зона відпочинку - місце адміністрації, паркінг, вхід в притулок; лісові вольєри - основні місця, де ведмеді живуть; адаптаційні вольєри або спеціальний ведмежий будиночок: сюди ведмеді зазвичай потрапляють перед тим, як вийти в лісові вольєри. Також є окрема зона для персоналу розплідника і медична частина.

Парк сучасної скульптури з незвичайними об'єктами

Нова локація, яку відкрили тільки у вересні цього року - Park 3020. Проект представив роботи відомих українських скульпторів - Анни Звягінцевої, Олексія Золотарьова, Антона Логова та інших. Сьогодні вхідний квиток в парк коштує 100 гривень з людини, хоча спочатку вхід був безкоштовним, кажуть блогери.

"Варто відзначити, що парк знаходиться на території одного з готелів, тому вхід здійснюється тільки за попереднім записом", - каже Оля.

Фото: Парк здивував блогерів незвичними скульптурами (Узол і Манько)

Park 3020 являє собою велику галерею просто неба, де на величезній території, вкритій зеленим газоном, розташовані оригінальні скульптури. Концепція локації - перший публічний парк сучасної скульптури в Україні, до яких відкривається широкий доступ всіх бажаючих.

"Всі скульптури несуть в собі певний екологічний підтекст - акцент зроблено на важливості берегти природу і бути з нею в гармонії. Добре, що екскурсовод розповідає історію і підтекст кожної скульптури, а то було б не так цікаво. Хоча сучасне мистецтво - на те й сучасне мистецтво, що кожен у ньому зазвичай бачить свій сенс", - пояснює Макс Узол.

Найпопулярніша та найбільш "інстаграмна" інсталяція парку - величезний білий кулю, всередині якого - відбиток голови.

Фото: Восени 2020 року проект представив роботи відомих українських скульпторів (Узол і Манько)

"Її створив один з найвідоміших українських скульпторів Назар Білик. Ще одна не менш відома його скульптура - "Дощ" на київській Пейзажній алеї", - зазначає Макс.

Екскурсія до парку-галереї триває 60 хвилин. Тим, хто запланував відвідати цю локацію взимку, блогери рекомендують тепло одягатися, адже парк знаходиться у відкритій місцевості, і тут часто буває вітряна погода.

"Львівська область - це не тільки замки. Тут, безперечно, є й безліч інших, не менш цікавих локацій. Скористайтесь нашим маршрутом, і ви точно не пожалкуєте", - додає Оля.

Нагадаємо, раніше блогери Макс Узол і Оля Манько розповідали про найцікавіші місця Львівської області для захоплюючого вікенду.

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