Після виборів: ще одна курортна країна може незабаром відкритися українців

Сейшели можуть спростити правила в'їзду для туристів з України
Ще на початку курортного сезону Сейшельські острови закрили кордони для туристів з України. Але незабаром місцеві курорти можуть знову відкритися для наших громадян. Звичайно, з дотриманням усіх "карантинних" правил, які вже впроваджені й на інших курортах.
Таку думку у коментарі РБК-Україна висловив співзасновник туристичної компанії "Авіаліга" Олександр Шуляк. За його словами, таку інформацію він почав отримувати від своїх партнерів у цій країні.
"На цьому тижні на Сейшелах відбулися вибори (президентські й парламентські вибори пройшли на Сейшелах 22-24 жовтня - ред.). До виборів там звучало багато заяв про важливість розвитку туризму та поступового відкриття кордонів. Якщо всі заяви будуть реалізовані у вигляді реальних рішень на практиці, то в країні будуть поетапно спрощувати в'їзд для низки країн, особливо перед Новим роком", - вважає він.
Можливо, буде дозволено в'їзд на якийсь один курорт, а не на всі відразу, допускає Шуляк. За словами фахівця, Сейшели й раніше заявляли про важливість відновлення туристичного потоку, і для поповнення бюджету країни туристична галузь вкрай важлива.
"З високою часткою ймовірності, на місцеві курорти зможуть пускати й українців", - каже співзасновник компанії "Авіаліга".
Олександр Шуляк підкреслює, що відкритих заяв про спрощення режиму в'їзду для українців з боку Сейшел поки не звучало. Він радить дочекатися офіційної інформації й перевіряти правила в'їзду в країну завчасно.
Як на Сейшели пускають туристів сьогодні
На Сейшели можуть почати пускати туристів у будь-який момент: ще з 1 серпня цього року кордону країни номінально відкриті для іноземних туристів.
Втім, відкриті вони лише частково: пускають на курорт лише громадян тих країн, які для Сейшел на цю мить знаходяться в "зеленій зоні". Як і в Україні, ці показники там оновлюються кожні два тижні, і їх можна перевірити онлайн.
Згідно з даними сайту, створеного українським МЗС для моніторингу ситуації з відкриттям кордонів, Сейшельські острови на цей час не дозволяють в'їжджати на територію громадянам ряду держав, в тому числі - громадянам України. Таке рішення приймають, базуючись на кількості інфікованих COVID-19 у кожній окремій країні.
Актуальний список країн, громадяни яких можуть їхати на місцеві курорти, доступний за посиланням. Також англійською мовою можна окремо почитати про режим в'їзду на Сейшельські острови в умовах пандемії.
Республіка Сейшельські Острови - острівна держава у східній Африці, знаменитий курорт та місце відпочинку мільйонів туристів. Це мальовничі 115 островів в акваторії Індійського океану. Лише 33 з них - заселені.
Місцеві пляжі вважаються одними з найбільш фотографованих у світі. Потрапивши сюди на відпочинок, туристи захоплюються чистими пляжами, мальовничою природою і й атмосферою екзотики.
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