"Набережна забита людьми": що відбувається у курортному містечку Туреччини в розпал карантину

Фото: Сонячний Мармарис (pixabay.com)

Українська туристка розповіла про відпочинок в Мармарисі

Нещодавно українська туристка Вікторія Покотилова повернулася з короткого відпочинку в Мармарисі, Туреччина. Вона поїхала туди в розпал карантину, і про враження від поїздки поділилася з РБК-Україна.

Мармарис – відомий портове і курортне місто Туреччини, куди влітку у відпустку їдуть багато українців.

Всупереч карантину, всюди "кипіло" курортне життя

Вікторія разом з друзями летіла з Києва в Бодрум, а далі вони вирушили на відпочинок на яхті, яка була пришвартована біля острова по сусідству з Мармарисом.

Фото: Готель на узбережжі в Мармарисі (Вікторія Покотилова)

"В Мармарисі за майже чотири дні відпочинку нам довелося побувати всього тричі. У перший раз ми відвідали ресторан біля набережної. Вечеря на чотирьох включно з пивом обійшовся нам в сотню євро", - поділилася Вікторія.

При цьому рівень обслуговування та сама кухня були вище всяких похвал, додала вона.

Фото: Набережна Мармарису ввечері (Вікторія Покотилова)

Увечері набережна Мармариса була буквально забита людьми, зазначила Вікторія.

"Всупереч карантину, всюди горіли вогні й "кипіло" курортне життя. Якби не маски на обличчях перехожих, про те, що карантин триває, запросто можна було б забути", - розповіла дівчина.

Вдруге вона з друзями відвідала місто, щоб купити їжі. Їм порадили один з місцевих ринків. Там вони купили кілька видів баранини й морепродукти.

Фото: Краєвиди Мармарису (Вікторія Покотилова)

"В Мармарісі обов'язково потрібно спробувати морепродукти. Де ж ще їх їсти, як ні біля моря? У м'ясному "відділі" магазинів теж було небагато, але сервіс і якість м'яса - просто чудові! Ми вибрали декілька видів баранини - саме її потрібно їсти в Туреччині", - зазначила українська туристка.

Нагадаємо, раніше Вікторія Покотилова розповіла РБК-Україна як проходив "карантинний" переліт до Туреччини з "Борисполя".

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