"Набережная забита людьми": что происходит в курортном городке Турции в разгар карантина

Фото: Солнечный Мармарис (pixabay.com)

Украинская туристка рассказала об отдыхе в Мармарисе

Недавно украинская туристка Виктория Покотилова вернулась из короткого отдыха в Мармарисе, Турция. Она поехала туда в разгар карантина, и о впечатлениях от поездки поделилась с РБК-Украина.

Мармарис – известный портовой и курортный город Турции, куда летом в отпуск едут много украинцев.

Несмотря на карантин, повсюду "кипела" курортная жизнь

Виктория вместе с друзьями летела из Киева в Бодрум, а далее они отправились на отдых на яхте, которая была пришвартована возле острова по соседству с Мармарисом.

Фото: Отель на побережье в Мармарисе (Виктория Покотилова)

"В Мармарисе за почти четыре дня отдыха нам довелось побывать всего три раза. В первый раз мы посетили ресторан возле набережной. Ужин на четверых включая пиво обошелся нам в сотню евро", - поделилась Виктория.

При этом уровень обслуживания и сама кухня были выше всяких похвал, добавила она.

Фото: Набережная Мармариса вечером (Виктория Покотилова)

Вечером набережная Мармариса была буквально забита людьми, отметила Виктория.

"Несмотря на карантин, повсюду горели огни и кипела курортная жизнь. Если бы не маски на лицах гуляющих, о том, что карантин продолжается, запросто можно было бы забыть", - рассказала девушка.

Во второй раз она с друзьями посетила город, чтобы купить еды. Им посоветовали один из местных рынков. Там они купили несколько видов баранины и морепродукты.

Фото: Пейзажи Мармариса (Виктория Покотилова)

"В Мармарисе обязательно нужно пробовать морепродукты. Где же еще их есть, как ни у моря? В мясном "отделе" магазинов тоже было немного, но сервис и качество мяса - просто замечательные! Мы выбрали несколько видов баранины - именно ее нужно есть в Турции", - отметила украинская туристка.

Напомним, ранее Виктория Покотилова рассказала РБК-Украина, как проходил "карантинный" перелет в Турцию из "Борисполя".

Также советуем почитать, чем малоизвестный курорт под Одессой удивляет туристов.