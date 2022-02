"Ми знову онлайн": держава Тонга через півтора місяці відновила зв'язок із зовнішнім світом

Інтернет-кабель розірвало в результаті виверження вулкана в Тихому океані ще у січні

Влада держави Тонга відновила зв'язок із зовнішнім світом, полагодивши єдиний підводний інтернет-кабель. Його ще 15 січня розірвало в результаті виверження вулкана в Тихому океані.

Інтернет знову працює на основних островах держави Тонгатапу та Еуа. Інженери почали відновлювати зв'язок в інших частинах королівства.

"Я дуже радий, що ми знову онлайн", — сказав прем'єр-міністр королівства Сіаосі Совалені.

Ремонтна бригада завершила з'єднання обірваного кабелю 21 лютого. Потім інженери розпочали 24-годинні випробування на наявність несправностей.

"Вважалося, що кабель порвався у двох місцях, але пізніше ремонтні бригади виявили, що пошкодження було більш значними", — сказав пан Фонуа, глава Tonga Cables Limited.

