"Мы снова онлайн": государство Тонга спустя полтора месяца восстановило связь с внешним миром 

Интернет-кабель разорвало в результате извержения вулкана в Тихом океане еще в январе

Власти государства Тонга восстановили связь с внешним миром, починив единственный подводный интернет-кабель. Его еще 15 января разорвало в результате извержения вулкана в Тихом океане.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Abc.net.au.

Интернет снова работает на основных островах государства Тонгатапу и Эуа. Инженеры начали восстанавливать связь и в других частях королевства.

"Я очень рад, что мы снова онлайн", — сказал премьер-министр королевства Сиаоси Совалени.

Ремонтная бригада завершила соединение оборванного кабеля 21 февраля. Затем инженеры начали 24-часовые испытания на наличие неисправностей.

"Считалось, что кабель порвался в двух местах, но позже ремонтные бригады обнаружили, что повреждение было более значительным", — сказал глава Tonga Cables Limited.

