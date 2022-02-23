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"Мы снова онлайн": государство Тонга спустя полтора месяца восстановило связь с внешним миром 

Новина українською →
Среда 23 февраля 2022 11:42
"Мы снова онлайн": государство Тонга спустя полтора месяца восстановило связь с внешним миром  Фото: Остров Тонгатапу (wikiway.com)
Автор: Евгения Тугушева

Интернет-кабель разорвало в результате извержения вулкана в Тихом океане еще в январе

Власти государства Тонга восстановили связь с внешним миром, починив единственный подводный интернет-кабель. Его еще 15 января разорвало в результате извержения вулкана в Тихом океане.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Abc.net.au.

Интернет снова работает на основных островах государства Тонгатапу и Эуа. Инженеры начали восстанавливать связь и в других частях королевства.

"Я очень рад, что мы снова онлайн", — сказал премьер-министр королевства Сиаоси Совалени.

Ремонтная бригада завершила соединение оборванного кабеля 21 февраля. Затем инженеры начали 24-часовые испытания на наличие неисправностей.

"Считалось, что кабель порвался в двух местах, но позже ремонтные бригады обнаружили, что повреждение было более значительным", — сказал глава Tonga Cables Limited.

По его словам, на поврежденном участке построили совершенно новый кусок кабеля, а ремонт занял больше времени, чем ожидалось. Кроме того, помешали ограничения на поездки из-за COVID-19, а из-за активности вулкана бригада не смогла добраться до кабельной площадки.

"Мы все благодарны за то, что вся операция прошла хорошо и мы завершили ее, как и ожидали", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали, что Virgin Galactic открыла продажу билетов на орбиту.

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