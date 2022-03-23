Музейні експонати. Через санкції заходу РФ підніме у небо застарілі радянські літаки

Через санкції ЄС і США в Росії вирішили повернути у небо старі неекономічні радянські пасажирські літаки Іл-86.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Avianews.com.

Три таких застарілих лайнери добудують для приватної російської авіакомпанії S7 Airlines ("Сибір"), заявив міністр транспорту Росії Віталій Савельєв.

Згідно з його рішенням, для авіаперевізника добудують ще два вантажні літаки Іл-96, пише видання.

Сама компанія S7 Airlines цю заяву поки не прокоментувала. Там відмовилися від експлуатації всіх радянських літаків ще у 2008 році та повністю перейшли на авіалайнери західного виробництва Airbus, Boeing і Embraer.

Які санкції наклали на пасажирську авіацію країни-окупанта

Після повномасштабного вторгнення Росії та війни проти України Європейський Союз і США ввели відносно країни-агресора санкції. Через це російським компаніям тепер заборонено поставляти запчастини для літаків іноземного виробництва. Також було накладено заборону на доступ до їх технічної документації.

"Також європейські лізингові компанії відкликали свої літаки з Росії. S7 Airlines має повернути такі авіалайнери власникам до кінця березня. Якщо авіакомпанія так вчинить, то залишиться без більшості літаків.

Решта повітряних суден західного виробництва в її парку зупиняться в найближчі місяці через відсутність запчастин. Цього не станеться, якщо авіакомпанія налагодить нелегальну поставку контрафактних деталей", — пише Avianews.

Фото: Іл-86-радянський чотиридвигуновий широкофюзеляжний пасажирський літак для авіаліній середньої протяжності (wikipedia.org)

Крім того, для пасажирських літаків РФ закрито небо ЄС й низки інших країн.

Іл-86: застарілі літаки з СРСР

Іл-86, які Мінтранс Росії запропонував для заміни західних літаків, випускався до 1997 року. На цю мить у світі не залишилося жодного льотного зразка цього авіалайнера. Останній політ з пасажирами він здійснив ще у січні 2011 року.

"Ймовірно, кілька недобудованих літаків залишилися на заводі у Воронежі, де збирали Іл-86. Це означає, що цим авіалайнерам виповнилося вже 25 років. Один борт стоїть в базовому аеропорту S7 Airlines в Новосибірську в якості музейного експоната. Авіакомпанія може повернути його з постаменту для перевезень пасажирів", - припускають у виданні.

Іл-86 почали розробляти в СРСР в 1970-х роках для перевезення 350 пасажирів на відстань 4-5 тисяч кілометрів. Його оснащували чотирма двигунами. Через неекономічність авіакомпанії його прибрали спочатку з регулярних рейсів, а потім і з чартерних.

Нагадаємо, США наклали нові санкції на літаки РФ, серед них також виявився борт Абрамовича.