Заборонили навіть заправку. США наклали нові санкції на літаки РФ, серед них - борт Абрамовича

Обмеження поширюються на всі країни світу, в тому числі Росію

У США заборонили будь-які дії з обслуговування 100 російських літаків, включаючи навіть їх заправку.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства торгівлі США.

Новий пакет обмежень поширюється на всі країни світу, в тому числі Росію.

Хто опинився у чорному списку США

У Міністерстві уточнюють, що до чорного списку увійшли бізнес-джет відомого російського олігарха Романа Абрамовича, 33 літаки найбільшої компанії країни-окупанта "Аерофлот", 23 літаки чартерного перевізника Azur Air, 14 авіалайнерів Nordwind, 12 літаків Utair, 12 повітряних суден AirBridgeCargo, а також п'ять авіалайнерів "Авіастар-Ту".

Якщо якась компанія буде має намір заправляти, ремонтувати, надавати запчастини й надавати будь-який сервіс для літаків із забороненого списку, то відразу зіткнеться з санкціями США.

Повідомляється, що такі санкції можуть включати тюремне ув'язнення, штрафи, втрату експортних привілеїв та інші обмеження.

Нові обмеження США як мінімум не дозволять здійснювати міжнародні рейси на включених в чорний список авіалайнерах, очікують в профільному міністерстві США.

"Це ізолює Росію і Білорусь від глобальної економіки. Сподіваюся, що ці дії стануть зрозумілими російському бізнесу й олігархам, які шукають можливості продовження своєї діяльності. Ми працюємо з союзниками та партнерами над тим, щоб Росія і Білорусь зрозуміли: наші дії - не порожні слова", - прокоментував нові санкції заступник Міністра торгівлі США Дон Грейвс.

Попереднім пакетом санкцій США і Європейський Союз заборонили постачання запчастин і літаків для російських авіакомпаній або будь-яких пов'язаних з Росією осіб.російських авіаперевізників також відключили від технічної документації на їх літаки.

Також для російських компаній закрите небо Європейського Союзу.

Нагадаємо, ми писали, як нищівні санкції зламали плани "Аерофлоту" на експансію авіаринку.

Також повідомлялося, що у рамках санкцій KLM і Lufthansa не пускають росіян на свої рейси з транзитом в Європі.