Можна замінити безкоштовно. У МАУ розказали про повернення коштів за квитки на тлі нападу Росії

В авіакомпанії "МАУ" повідомили про подовження призупинення польотів у зв’язку з подовженням терміну закриття повітряного простору України для цивільних користувачів повітряного простору.

Крім того, авіаперевізник назвав правила за яких пасажири можуть повернути кошти скасованих рейсів. Це буде можливим з 26.03.2022 року з огляду на технічні нюанси в умовах воєнного стану в Україні.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на пресслужбу авіакомпанії "МАУ" від 27 лютого 2022 року.

"Авіакомпанія “Міжнародні Авіалінії України” пролонгує призупинення польотів у зв’язку з подовженням терміну закриття повітряного простору України для цивільних користувачів повітряного простору. Рішення згідно офіційного NOTAM Державіаслужби. Відповідно, МАУ не здійснюватиме регулярні та чартерні рейси з/до України до 23:59 23 березня 2022 року за київським часом", - йдеться у повідомленні.

Авіакомпанія МАУ наголошує, що підтримує і підтримуватиме зв'язок з МЗС України, Міністерством інфраструктури України. З огляду на складну ситуацію в умовах воєнного стану авіаперевізник звертає увагу на можливість вимушених затримок та ускладнень зворотного зв’язку на сервісних каналах комунікації з пасажирами та розраховує на розуміння.

Усі пасажири авіакомпанії та громадяни України, які опинилися за кордоном і повинні повернутися в Україну, мають зареєструватись на державному сайті Державної Реєстрації Українських Громадян за посиланням.

Зареєстрованим громадянам буде надано інформацію про рейси до вказаних пунктів та до пунктів прибуття в Україну.

Уся актуальна інформація щодо подальшого статусу виконання рейсів буде розміщуватись на офіційному сайті МАУ.

Наразі пасажири скасованих рейсів можуть скористатися можливістю безкоштовної зміни дати перельоту за невикористаним авіаквитком. Повернення коштів згідно з правилами авіакомпанії буде можливим з 26.03.2022 року з огляду на технічні нюанси в умовах воєнного стану в Україні.

Фото: Літак авіакомпанії МАУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Інформування пасажирів скасованих рейсів щодо подальших дій буде здійснюватися за електронною поштою чи телефоном, які вказані в бронюванні.

Команда МАУ вживає усіх можливих заходів для забезпечення безпеки наших пасажирів.

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