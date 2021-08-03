Мозаїки, "космічна" ротонда та кольорові хрущовки: маловідомі локації Києва, які варто побачити

Вже скоро - вихідні, а значить - чергова можливість дослідити Київ та його локації, в яких ви раніше не бували. Раніше ми вже розповідали про те, куди можна поїхати у Києві на велосипеді. Наприклад, на Лівому березі можна навідатися у район ДВРЗ, парк Кіото та знаменитий "німецький" квартал, у якому з кожним роком стає все менше автентичних будівель.

Також ми писали про цікаві "секретні" дворики Подолу, які допоможуть вам відкрити Київ під іншим кутом.

Втім, навіть для тих мешканців міста, що живуть у Києві багато років, багато локацій залишаються маловідомими. Побувати у цікавих районах столиці, відкрити для себе урбаністичний дух міста та захопитися цінністю місцевих будівель - саме це пропонуємо вам зробити під час прогулянки на вікенд.

Цього разу вирушимо досліджувати Чоколівку - місцевість у Солом’янському районі столиці з більш ніж сторічною історією.

Робітниче поселення 20 сторіччя та кераміка: що подивитися на Чоколівці

Чоколівка виникла як робітниче селище на початку XX сторіччя, доросла до селища міського типу, а ще через якийсь час стала повноцінною частиною Києва. Наприкінці 1950-х – на початку 1960-х років тут розгорнулося масове житлове будівництво, що перетворило Чоколівку на найпрогресивнішу частину міста, а заразом - й усього УРСР.

Тут з'явився перший житловий масив з "хрущовок", декорований глазурованою керамікою. Але не "хрущовками" єдиними! Які ще цікаві локації тут можна побачити?

Фото: Приклад індустріального домобудування на Чоколівці - "хрущівки" 1955-1960-х років (wikipedia.org)

Модерністична мозаїка на колишній "Станції юних техніків"

Фото: Ukrainian Unofficial

На вулиці Генерала Воробйова 15-а можна побачити мозаїчне панно авторства Олександра Дубовика – радянського українського живописця і монументаліста. Первинно панно під назвою "Світ техніки" створювалося для "Станції юних техніків" 1980 році.

Такі "станції" почали виникати на території СРСР у 1920-х роках як установи позашкільної освіти, що мали сприяти зацікавленню радянської молоді наукою і технікою. Зараз у будівлі знаходяться гуртки для дітей і молоді.

"Космічна" ротонда

(Фото КИЕВФОТО)

Між вулицею Уманською і залізничними шляхами знаходиться ще одна пам’ятка радянського модернізму – ротонда. У 1969 році в парку "Супутник", що на Першотравневому масиві, почалися роботи з прокладення алеї.

Роботи з благоустрою новозбудованого масиву приурочувалися до 100-річчя з народження "вождя світового пролетаріату". Уповні плани втілити не вдалося – спорудили лише залізобетонну "космічну" ротонду як частину оглядового майданчика та вимостили плиткою частину алеї.

Місцеві згадують, що колись з "київського стоунхенджу" відкривалася гарна панорама на околиці міста. Однак зараз місцина заросла деревами, тож ротонда втратила своє функціональне призначення.

Кольорові "хрущовки"

"Хрущовки", біля яких хочеться зупинитись, щоб уважніше їх розглянути, існуть! Розташовані вони у Першотравненому масиві на Чоколівці. Будівництво масиву розпочалося у 1956 році – одразу ж після того, як Хрущов задекларував "боротьбу з надмірностями в архітектурі".

Це передбачало максимальну економію на плануванні квартир та зовнішньому оздобленні будинків.

Оскільки Першотравневий масив був першим житловим масивом Києва, то й сьогодні він особливо відрізняється від нудних і безликих хрущовок, що масово будувалися у 1960-ті роки.

Тут широко застосували кольорову глазуровану кераміку для декорування фасадів, врятувавши його від одноманітності. Кольорові "хрущовки" можна знайти на вулицях Івана Світличного, Адама Міцкевича та Іскрівській.

Школа з 1930-х років

Фото Вікторії Дмитрієвої

У Києві небагато навчальних закладів, збудованих у міжвоєнний період. Одна з них – школа № 69 у самому серці Чоколівки. Планове будівництво шкіл у Радянському Союзі розпочалося у 1935 році, а вже наступного року з’явилася ця триповерхова будівля в стилі сталінського "класицизму". Пізніше до старого корпусу добудували два "крила".

Автор проєкту Юрій Корбін спеціалізувався на навчальних будівлях, але в центрі міста можна побачити ще й спроєктований ним зразок житлової архітектури Це – "відомчий" будинок для Ради Народних Комісарів УССР на вул. Банковій 1/10.

Будинок "з Очакова"

У 1955 році на вулиці Курській (сучасна Генерала Воробйова) з’явився палац культури Українського товариства глухих. Оскільки будівля зводилася за типовим проєктом, то подібний до цього Палац культури звели в місті Очакові Миколаївської області.

У 1960-х роках в цій будівлі відкрили перший в Радянському Союзі Музей історії глухих, який діє досі.

Звісно, це ще далеко не всі таємні місця (не)туристичної Чоколівки. Про них ми розповімо у наступних публікаціях.

А тим часом пропонуємо вам почитати, які цікаві місця можна подивитися на правому березі Києва.

Також ми писали, яку туристичну цікавинку відкрили для туристів на Закарпатті.