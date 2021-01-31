Морське узбережжя та південний колорит: сплеск туризму очікують у ще одній країні

На цьому тижні стало відомо, що ще одна цікава українцям країна відкривається для туристів, які подорожують літаками. З 1 лютого Грузія відкриває небо для регулярного авіасполучення.

Країна залишалася закритою для регулярних рейсів з інших країн досить довго: з середини березня 2020 року. Рішення відкрити небо для мандрівників кілька разів відкладали через нові хвилі коронавірусу. Поки чиновники ще обговорюють, якими будуть правила в'їзду, обіцяючи заявити про це незабаром.

Але раніше РБК-Україна вже писало, що всі прибуваючі до Грузії іноземці повинні мати при собі довідку про негативний ПЛР-тест на COVID. Його треба зробити не раніше 72 годин до вильоту в країну.

Також від необхідності проходити ПЛР-тест звільнять іноземців, у яких буде завершена вакцинація у два етапи.

Фото: Один з готелів на приморському курорті Новий Афон в Грузії (booking.com)

"Тим, хто зробив щеплення, пред'являти нічого не потрібно. Інші приїжджаючі обов'язково повинні будуть надати ПЛР-тест, зроблений протягом останніх 72 годин", - уточнив глава Національного центру контролю захворювань і громадського здоров'я Грузії Аміран Гамкрелідзе.

Тури будуть доступні після відкриття кордонів

Більшість турфірм поки не формує тури до Грузії: просять дочекатися відкриття кордонів країни, відновлення авіарейсів і конкретики з правилами в'їзду. Але на сайтах кількох компаній вже є попередні ціни. Найчастіше путівки в цю країну пропонується на дати, починаючи з червня 2021 року.

Так, у туркомпанії "Пілігрим" можна знайти тури з прямим перельотом до Батумі на 6 ночей. Вартість путівки зі сніданками та проживанням в 4-зірковому готелі на двох становить 18692 гривні. Ціна за тур до курортного міста Кобулеті регіону Аджарії на чорноморському узбережжі на 6 ночей на двох становить 20 367 гривень.

Фото: Курортний готель в грузинському місті Гагра на узбережжі Чорного моря (booking.com)

На сайті мережі турагенств "Поїхали з нами" пропонують тури в Батумі з Києва на 6 ночей за ціною від 20 тисяч гривень на двох, а відпочинок в Тбілісі на аналогічну кількість днів коштує від 22 тисяч.

З іншого боку, наявність у пошуку турів не означає, що їх будуть продавати: поки всі чекають відкриття кордонів.

Тури до Грузії будуть популярними

Турагенти вже сьогодні припускають, що попит на тури до Грузії буде непоганий, і країна знову стане популярною серед наших туристів. Деякі навіть заявили, що буде справжній сплеск туризму в цьому напрямку.

"Грузія буде популярна з трьох причин: ще не всі там були, плюс - це одна з небагатьох країн, яка відкриє свої двері. Ну і третя причина - це країна, яку і справді варто відвідати хоча б раз у житті", - говорить РБК-Україна Алла Глива, керівник турагентства "TURBAR".

За її словами, до Грузії їдуть не зовсім за відпочинком на морі: це скоріше екскурсійний варіант відпустки, плюс - красива природа, смачна їжа і вино.

"Екскурсійних об'єктів у інших країнах, які є в доступі, станом на сьогодні мало. Більше для українців відкриті виключно "морські" варіанти. Так що Грузія буде популярною однозначно", - зазначає вона.

Фото: Колоритна архітектура столиці Грузії - Тбілісі (pixabay.com)

Фахівець додає, що через невизначеність з правилами в'їзду продавати тури до Грузії заздалегідь зараз багато колег побоюються.

"Адже вже є досвід локдауну й перенесення великої кількості бронювань і грошей туристів на інші дати. Тому глибина продажів зараз становить максимум два місяці вперед. В основному бронюють на найближчі дати чи на найближчі кілька тижнів", - говорить Алла Глива.

Чималий попит на тури до Грузії прогнозує й директор туристичної компанії "Аполло-тур" Андрій Демура.

Якщо відкриття кордонів відбудеться з 1 лютого, то, можливо, вдасться "захопити" частину зимового сезону: гірськолижний відпочинок в лютому й березні. А потім попит у туристів почнеться з червня на пляжний відпочинок. Наприклад, в Батумі", - говорить він РБК-Україна.

"Навесні до Грузії можуть організовувати екскурсійні тури з України, але на них попит зазвичай нижче. Грузія – дуже гостинна і досить дружня до України держава, а українці сприймають її з сантиментом. Думаю, буде багато бажаючих, плюс – це ще одна додаткова можливість подорожей при обмеженому виборі країн", - зазначає фахівець.

Відзначимо, раніше в Таїланді попросили скасувати обов'язковий карантин для туристів.

Також ми писали, на яких умовах українських туристів будуть пускати в Оман.