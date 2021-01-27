Гірськолижні курорти і море: популярна країна відкривається для українських туристів

Фото: Відпочинок в Грузії (pixabay.com)

Грузія відкриває небо для авіарейсів з 1 лютого

Ще одна улюблена українцями країна стає доступною для туристів – з 1 лютого Грузія відкриває небо для регулярного авіасполучення. Іноземці повинні будуть прилітати з негативним результатом ПЛР-тесту на COVID-19, повідомляє Грузія-Online.

Пасажирам, які прилітатимуть в аеропорти Грузії, доведеться здавати ПЛР-тест, зроблений не раніше 72 годин до вильоту. Про умови в'їзду розповів голова Національного центру контролю захворювань і громадського здоров'я Грузії Аміран Гамкрелідзе під час брифінгу.

Фото: Грузія гостинна до туристів (pixabay.com)

Правила в'їзду до Грузії

Грузія закрила небо для регулярних рейсів з іншими країнами напочатку пандемії в середині березня 2020 року. Відтоді літаки літали тільки з пасажирами евакуаційних рейсів. Влада країни обговорювала можливість відкрити кордони для іноземців ще в жовтні, але через зростання захворюваності коронавірусом в країні і в світі рішення відкладали.

На поточний момент грузинська влада ще обговорює остаточні правила для іноземних туристів. Вирішується варіант, щоб вимагати в іноземців проходження повторного ПЛР-тесту через кілька днів після приїзду в країну. Офіційна постанову оприлюднять в найближчі дні.

Від необхідності проходити ПЛР-тест звільнять іноземців, у яких буде завершена вакцинація в два етапи.

"Тим, хто повністю (у два етапи - ред.) зробив щеплення, пред'являти нічого не потрібно. Інші приїжджі обов'язково повинні будуть представити ПЛР-тест, зроблений протягом останніх 72 годин", - уточнив Гамкрелідзе.

Фото: У Грузії багато пам'яток (pixabay.com)

Можна встигнути на гірськолижні схили

Новина про відкриття Грузії сколихнула інформаційний простір туристичного бізнесу. Але всі чекають офіційно затверджених вимог щодо ПЛР-тесту або вакцинації. Тому пропозиції для туристів поки не формують, каже в коментарі РБК-Україна Андрій Демура, директор туристичної компанії "Аполло-тур".

"Якщо відкриття кордонів відбудеться з 1 лютого, то, можливо, вдасться "захопити" частину зимового сезону: гірськолижний відпочинок в лютому і березні. А потім попит у туристів почнеться з червня на пляжний відпочинок. У Батумі, наприклад", - говорить експерт.

Навесні в Грузії можуть організовувати екскурсійні тури з України, але на них попит зазвичай нижче, пояснює Андрій Демура.

"Грузія – дуже гостинна і досить дружня до України країна, а українці сприймають її з сантиментом. Думаю, буде багато охочих, плюс – це ще одна додаткова можливість подорожей при обмеженому виборі", - відзначає фахівець.

За його словами, до карантину в Грузію виконували рейси майже всі авіакомпанії з України. У цьому сезоні маршрути можуть запустити МАУ, SkyUp, Georgian Airways.

Голова "Аполло-тур" говорить, що відпочинок в Грузії знаходиться в "середньому ціновому сегменті". Наприклад, тиждень пляжного відпочинку на двох обійдеться від 1000 євро, як і на гірськолижному курорті – від 1000-1200 євро.

"Це не супердешевий напрямок. Якщо порівнювати і гірськолижний відпочинок взимку, і пляжний влітку – Болгарія і Туреччина дешевші за Грузію. У минулі сезони Грузія не належала до найбільш масових напрямків через, що там немає такої кількості туристичної інфраструктури, менше готелів", - резюмує керівник туркомпанії.

Фото: Батумі (pixabay.com)

Більшість туристів обирали за ту саму суму відпочинок на Балканах, наприклад. У той час як в Грузію звикли їхати саме за різноманітністю.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштує відпочинок на гірськолижних курортах Болгарії в січні.

Також ми розповідали, де будуть відпочивати українці цієї весни.