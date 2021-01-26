Скасувати карантин: в Таїланді зробили заяву про правила в'їзду туристів

Фото: Готель в Таїланді (booking.com)

Українці вже можуть планувати відпустку в Таїланді

Таїланд відкрився для туристів зовсім недавно - наприкінці 2020 року. У популярній курортній країні тільки починають відновлювати сферу туризму, постраждалу під час пандемії COVID.

Минулого року кількість іноземних туристів в країні впала до 6,8 мільйона, у той час як у 2019 році їх кількість склала 40 мільйонів. Щоб дати поштовх галузі туризму, готельні оператори Таїланду вимагають від уряду скасування карантину для іноземців, які вже пройшли вакцинацію від COVID. Про це повідомляє Financial Times.

"Треба дозволити подорожі без карантину"

Представники двох провідних готельних асоціацій Таїланду заявили виданню, що підтримують скасування обов'язкового 14-денного карантину для іноземців, які можуть довести, що пройшли вакцинацію.

"Ми маємо дуже швидко дозволити людям, які пройшли вакцинацію, подорожувати без карантину. Величезна кількість людей не приїдуть до Таїланду або в інші країни, де встановлено карантин, тому що все це займає надто багато часу", - сказав Вільям Хайнеке, голова найбільшої групи готелів Таїланду.

Туризм - друга за величиною галузь економіки Таїланду, на яку припадає приблизно п'ята частина валового внутрішнього продукту країни, пише Financial Times.

В країні закрили кордони для більшості іноземних туристів у березні минулого року і ввели суворі вимоги щодо тестування та карантину.

Фото: У Таїланді всі туристи мають пройти 14-денний карантин (booking.com)

Як постраждав туризм в країні через пандемію

"Нинішні карантинні обмеження завдають шкоди галузі та чинять величезний негативний вплив на економіку Таїланду. Іноземці складають близько 70% туристів в країні, а сам туризм приносить близько 22% ВВП. Тому потрібно якомога швидше відкрити кордони для вакцинованих мандрівників", - сказав Суфаджи Сутумпун, виконавчий директор іншої групи готелів.

В управлінні з туризму Таїланду сказали, що пропозицію готельєрів відправили уряду країни та зазначили, що це "хороший знак".

Таїланд переніс пандемію краще, ніж більшість інших країн, пише Financial Times. Офіційно в країні зареєстрували всього 13 000 випадків захворювання і 71 смерть. Однак, за даними Світового банку, минулого року ВВП країни скоротився на 6,5%.

Останнім часом уряд Таїланду все частіше критикують за повільні темпи розгортання вакцинації проти COVID, уточнюють у виданні. Водночас за словами представників сфери охорони здоров'я країни, вакцина фірми AstraZeneca буде доступна в Таїланді з середини року. Імпорт вакцин китайської Sinovac очікується до лютого.

Які умови в'їзду в Таїланд сьогодні

Нещодавно стало відомо, що на курортах країни можна буде провести не тільки коротку відпустку, але і залишитися на кілька місяців.

У Туристичному управлінні Таїланду (ТАТ) повідомили РБК-Україна, що країна відкрилася для українських туристів з кількома варіантами в'їзду - залежно від планованої тривалості перебування на території держави.

Фото: Таїланд починає приймати й українських туристів (booking.com)

"Таїланд повністю готовий до прийому іноземних гостей. Різноманітні візові опції й членство в Elite Card надають чудову можливість для українців, зокрема, для професіоналів, зайнятих віддаленою роботою, і членів їх сімей провести найхолодніші місяці року в сонячному Таїланді, одному з найбезпечніших місць у світі щодо пандемії COVID-19", - повідомила Ваджанан Сильпаворнвиват, директор представництва TAT у Східній Європі.

Сьогодні після прибуття в аеропорт Таїланду всі туристи повинні пройти 14-денний альтернативний державний карантин (ASQ) в затверджених урядом місцях. Зараз таких місць – більше сотні: в Бангкоку та інших провінціях, включаючи популярні пляжні курорти, такі як Пхукет, Самуї й Паттайї.

Після проходження карантину необхідно буде здати ПЛР-тест. Якщо він негативний, то турист може вільно відвідувати всі місця в країні.

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